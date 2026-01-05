- أعلنت الحكومة السويسرية تجميد أصول الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وأقربائه داخل سويسرا، لمنع تحويل أموال مشبوهة إلى الخارج، في خطوة تعكس تضييق الخناق المالي عليه بعد اعتقاله في الولايات المتحدة. - يسري التجميد فوراً لمدة أربع سنوات أو حتى إشعار آخر، ويستهدف مادورو وشبكته المقربة فقط، دون المساس بأعضاء الحكومة الفنزويلية الحاليين، لضمان بقاء الأصول ضمن القانون السويسري. - تأتي هذه الإجراءات كامتداد للعقوبات الاقتصادية منذ 2018، وسط تصاعد التوترات الدولية بعد نقل مادورو إلى الولايات المتحدة بتهم جنائية.

في تحرك استثنائي يعكس تضييق الخناق المالي على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو المعتقل في الولايات المتحدة، أعلنت الحكومة السويسرية، اليوم الاثنين، تجميد جميع الأصول التي يمتلكها مادورو وأقرباؤه داخل الأراضي السويسرية، في خطوة تهدف إلى منع تحويل أي أموال قد تكون مكتسبة بطرق غير مشروعة إلى خارج البلاد.

وأوضحت وزارة الخارجية السويسرية، في بيان رسمي اليوم، أن أمر التجميد يسري فوراً وسيظل سارياً لمدة أربع سنوات أو حتى إشعار آخر، فيما لم يذكر البيان عدد الأصول المحجوزة أو قيمتها المالية، وفقاً لما أوردت شبكة بلومبيرغ الأميركية.

وأشارت الحكومة إلى أن هذه الإجراءات تأتي في سياق إمكانية قيام السلطات الفنزويلية في المستقبل ببدء إجراءات قانونية بشأن أصول يُشتبه في أنها اكتُسبت بصورة غير قانونية، مؤكدة أنها تسعى من خلال التجميد إلى ضمان بقاء هذه الأصول داخل نطاق القانون السويسري. وأكدت برن أن الأمر لا يشمل أعضاء الحكومة الفنزويلية الحاليين، بل يقتصر فقط على مادورو وشبكته المقربة، في مؤشر على أن الإجراءات ترتبط بشخصيات سياسية محددة وليس بالدولة ككل.

تأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد التوترات الدولية بعد اعتقال مادورو ونقله إلى الولايات المتحدة، بهدف ضمان عدم تحويل أي أموال يُشتبه في أنها مكتسبة بطريقة غير قانونية، وتأمين إمكانية متابعة الإجراءات القانونية المحتملة في المستقبل. كما تأتي خطوة المجلس الفيدرالي السويسري في ظل تصاعد التوترات الدولية بعد أن أُلقِي القبض على مادورو ونُقل إلى الولايات المتحدة على خلفية اتهامات جنائية، وهو ما أثار ردات فعل متباينة على الساحة العالمية.

وذكرت السلطات السويسرية أن الإجراءات التي اتخذتها اليوم تُعد امتداداً للعقوبات الاقتصادية المفروضة منذ عام 2018، وتستند إلى قانون سويسري خاص بتجميد واستعادة الأصول الأجنبية المثيرة للشكوك.