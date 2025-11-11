"سوني" تتوقع أرباحاً بـ5.9 مليارات يورو قبل نسخة بلاي ستيشن 6

- رفعت سوني توقعاتها المالية للسنة المالية 2025-2026 بفضل نجاح فيلم "قاتل الشياطين" وزيادة مبيعات أجهزة الألعاب، متوقعة صافي ربح 1.05 تريليون ين وزيادة الدخل التشغيلي بنسبة 22%. - تخطط سوني لإطلاق "بلاي ستيشن 6" قبل 2028، بسعر أقل من "إكس بوكس"، مع تحسينات في الأداء والتقنيات، مما يعكس استراتيجيتها طويلة الأمد. - حقق "بلاي ستيشن 5" مبيعات تجاوزت 80 مليون وحدة، وتستمر سوني في تعزيز قطاع الألعاب الذي يشكل جزءاً كبيراً من إيراداتها، مع توقع تأثير كبير للانتقال إلى "بلاي ستيشن 6".

رفعت شركة سوني اليابانية العملاقة، اليوم الثلاثاء، توقعاتها المالية للسنة المالية 2025 - 2026، مدعومة بنجاح شباك التذاكر لأحدث أفلام الرسوم المتحركة "قاتل الشياطين" والثقة في مبيعات أجهزة الألعاب. وتتوقع المجموعة الآن تحقيق صافي ربح قدره 1.05 تريليون ين (5.9 مليار يورو) للعام المالي الكامل المنتهي في مارس/ آذار المقبل، وهو ما يظل دون تغيير تقريباً على أساس سنوي. كما تتوقع زيادة في الدخل التشغيلي بنسبة 22% ليصل إلى 1.43 تريليون ين.

وفي الربع المالي الممتد من يوليو/ تموز إلى سبتمبر/ أيلول، استفادت "سوني" من نجاح فيلم الرسوم المتحركة الضخم "قاتل الشياطين"، الذي عُرض الجزء الثاني منه "الحصن اللانهائي"، في الولايات المتحدة في سبتمبر/ أيلول، أمام جماهير غفيرة في اليابان وخارجها. وقال ياسو ناكاني في مذكرة من شركة ميزوهو للأوراق المالية إنّ "نجاح فيلم قاتل الشياطين خارج اليابان يرجع إلى جودته"، ولكن أيضاً إلى حقيقة أنّ "الرسوم المتحركة تتخلى عن مكانتها المتخصصة لتصبح فئة محتوى رئيسية"، يتم بثها في عدد متزايد من دور العرض.

وتعتزم الشركة أيضاً الاستفادة من أجهزة استشعار الصور، التي تنتجها على وجه الخصوص لمصنعي الهواتف الذكية مثل "آبل"، ومصنعي الكاميرات، إذ ارتفعت أرباحها التشغيلية في هذا القطاع بنسبة 50% في الربع الثاني. كما تتوقع "سوني" أيضاً تأثيرات إيجابية تتعلق بأسعار الصرف لبقية العام.

"سوني" تطلق بلاي ستيشن 6 قبل 2028

وفي سياق آخر نقلت مواقع مختصة في ألعاب الفيديو أنّ سعر "بلاي ستيشن 6" (PS6) التابع لشركة سوني اليابانية، سيكون أقل بكثير من سعر "إكس بوكس" الذي تعمل عليه شركة مايكروسوفت الأميركية. وفي هذا السياق كشف خبير التكنولوجيا كيبلار، خلال بث مباشر على قناته في "يوتيوب"، أنّ سعر (PS6) سيكون في حدود 600 دولار، وهذا في إطار "حرب الأسعار مع مايكروسوفت". وأفادت عدة مصادر عن بدء الشركة اليابانية في تصنيع "بلاي ستيشن 6" على أمل إطلاقها عام 2027، ما يعني اقتراب جهاز "بلاي ستيشن 5" الذي يبلغ عامه الخامس، اليوم الثلاثاء، من نهاية دورة حياته، ففي العادة لا يعمّر كل جيل أكثر من سبع سنوات.

وأشارت قناة "مور لاو إز دِد"، المتخصصة في تسريبات كل ما يتعلق بالأجهزة الإلكترونية، إلى أنها تملك وثيقة حرفية تُظهر أنّ "سوني" ستبدأ في تصنيع "بلاي ستيشن 6" في أوائل عام 2027. مما يعني أنّ عام 2026 سيكون هو الأخير لـ"بلاي ستشين 5"، قبل الانتقال إلى جيل جديد من الأجهزة. ولفتت إلى أنّ "بلاي ستيشن 6" ستتمتع بمواصفات تُضاهي (RTX 4080)، وستكون أسرع بثلاث مرات من "بلاي ستيشن 5"، وستُحسّن تتبع الأشعة، وتكون قادرة على تشغيل الألعاب بدقة 4K بمعدل 120 إطاراً في الثانية أو 8K بمعدل 60 إطاراً في الثانية. أما بخصوص السعر فتراوحت التوقعات بين 600 دولار إلى 800 دولار.

وبحسب موقع "تيك ردار" المختص في التكنولوجيا، فإنّ "سوني" فكرت في المستقبل وسجلت أسماء (PS6) و(PS7) و(PS8) و(PS9) و(PS10) كعلامات تجارية، وحدد الموقع متوسط عمر كل جهاز بخمس سنوات، وتوقع أن يكون إصدار (PS10) عام 2045.

نجاح بلاي ستيشن 5

وحقق الجهاز الحالي "بلاي ستيشن 5" نجاحاً باهراً، حيث بيع منه أكثر من 80 مليون وحدة حتى يونيو/ حزيران الماضي، كما تفوق على أقرب منافسيه، "إكس بوكس ​​سيريس إكس". ومنذ إطلاقه، ينافس بقوة تقريباً سلفه، "بلاي ستيشن 4"، في وتيرة المبيعات، ولديه فرصة جيدة للتفوق على الجهاز القديم ليصبح ثاني أكثر أجهزة "سوني" مبيعاً على الإطلاق، بعد "بلاي ستيشن 2". وتتدفق الأرباح بفضل مبيعات الألعاب الرقمية القوية.

وتوقعت "سوني" زيادة طفيفة في مبيعات "بلاي ستيشن 5"، بعد أن رفعت سعره في الولايات المتحدة في أغسطس/ آب الماضي، رداً على الرسوم الجمركية الأميركية. ومع ذلك، فإنها تقلل من تأثير هذه الرسوم على أرباحها التشغيلية، والتي تُقدر الآن بـ50 مليار ين (280 مليون يورو) للسنة المالية، مقارنة بـ70 مليار ين سابقاً. وقال ديفيد كول من شركة "دي إف سي إنتيليجنس" (تقدم خدمات بحثية واستشارات في قطاع الألعاب والوسائط الرقمية) إنّ "العلامة التجارية قوية للغاية، وتوسّع بلاي ستيشن عروضها من الألعاب بإضافة المزيد من الألعاب عبر الإنترنت واشتراكات الشبكات، مع تعزيز حضورها في سوق ألعاب الكمبيوتر".

وأشار كول إلى أنه "في السنوات الأخيرة، كان قطاع بلاي ستيشن المحرّك الرئيسي لنمو سوني"، حيث شكّل قسم الألعاب ما بين 30% و40% من إيراداتها، وحقق نمواً كبيراً خلال العقد الماضي. وأضاف: "من المرجح أن يكون للانتقال إلى بلاي ستيشن 6 تأثير كبير على النتائج المالية لسوني".

وواجهت "سوني" منافساً مباشراً هو "مايكروسوفت"، التي انشغلت بشكل كبير باستثماراتها المتزايدة في ألعاب الكمبيوتر، وخدمة اشتراك "Game Pass"، ومستقبل الألعاب السحابية، مقابل 68.7 مليار دولار، والذي حوّلها بين عشية وضحاها إلى ناشر ألعاب ضخم تابع لجهة خارجية. ولم تُفلح أي من هذه الخطوات الاستراتيجية في مصلحة أجهزة "إكس بوكس​" نفسها، التي انتهى بها المطاف محرومة من التركيز والألعاب الحصرية، ومتأخرة كثيراً عن "بلاي ستيشن" في المبيعات.