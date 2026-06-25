"سونلغاز" الجزائرية تتوقع طفرة في استهلاك الكهرباء خلال الصيف

- توقعت سونلغاز زيادة الطلب على الكهرباء بنسبة 3.5% في الظروف العادية، وقد تصل إلى 7% في حال موجات حر استثنائية، مع تسجيل ذروة استهلاك تاريخية في يوليو 2025 بلغت 20.628 ميغاواط. - تتأثر فترات الذروة بين الظهيرة والمساء، حيث يتضاعف الاستهلاك في الصيف بسبب التكييف، مع تحول أنماط الاستهلاك من الشتاء إلى الصيف منذ 2014 نتيجة انتشار أجهزة التكييف. - أطلقت سونلغاز حملة لترشيد استهلاك الطاقة، مشددة على أهمية استخدام أجهزة تكييف ذات كفاءة عالية لتقليل الاستهلاك والحفاظ على الموارد.

توقعت الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز (سونلغار) زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية بنسبة 3.5% في حال تسجيل درجات حرارة موسمية عادية، فيما قد تصل الزيادة إلى 7% إذا شهدت البلاد موجات حر استثنائية مماثلة لتلك المسجلة خلال سنتي 2023 و2024.

وكشفت المديرة المركزية للاتصال بمجمع سونلغاز فاطمة الزهراء مرزوقي، في تصريحات صحافية للقناة الإذاعية الناطقة بالفرنسية، أن الاستهلاك الوطني للكهرباء سجل رقماً قياسياً تاريخياً يوم 23 يوليو/تموز 2025، ببلوغ ذروة قدرها 20.628 ميغاواط، مقابل 19.543 ميغاواط خلال الفترة نفسها من سنة 2024، وهو ما يعكس المنحى التصاعدي للطلب على الطاقة خلال المواسم الصيفية.

وبخلاف الظروف المناخية، تشير التوقعات إلى أسباب أخرى قد تعزز حدوث طفرة في استهلاك الكهرباء خلال صيف 2026، منها الحركية الاقتصادية التي تشهدها البلاد، وتزايد عدد المشتركين، إلى جانب توسع عدد من القطاعات المستهلكة للطاقة، لا سيما الصناعة والفلاحة والمنشآت المرتبطة بموارد المياه.

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أوقات الذروة

وفي حديثها عن فترات الذروة، أكدت مرزوقي أن أعلى مستويات الطلب على الكهرباء تسجل حالياً ما بين الساعة الواحدة ظهراً والرابعة عصراً، ثم بين الثامنة والعاشرة ليلاً، موضحة أن منحنى الاستهلاك يبدأ عادة في الارتفاع منذ شهر يونيو/حزيران ليبلغ ذروته خلال الصيف قبل أن يتراجع تدريجيا ابتداء من نهاية شهر أغسطس/ آب.

وأضافت أن الاستهلاك الوطني للكهرباء يقدر خارج الموسم الصيفي بنحو 10 آلاف ميغاواط، غير أنه يكاد يتضاعف مع ارتفاع درجات الحرارة بسبب الاستعمال المكثف لأجهزة التكييف، مشيرة إلى أن استهلاك الأسر يرتفع بحوالي 40% خلال هذه الفترة.

وأبرزت مسؤولة الاتصال بسونلغاز أن أنماط استهلاك الطاقة في الجزائر شهدت تحولات لافتة خلال السنوات الأخيرة، حيث كانت ذروة الاستهلاك قبل سنة 2009 تسجل خلال فصل الشتاء وفي الفترات المسائية بسبب الاعتماد على التدفئة الكهربائية، قبل أن تنتقل تدريجياً إلى فصل الصيف، ثم إلى ساعات النهار ابتداء من سنة 2014، نتيجة الانتشار الواسع لأجهزة التكييف داخل المنازل. وأرجعت هذا التحول إلى توسع شبكة توزيع الغاز الطبيعي، ما قلّص الاعتماد على الكهرباء في التدفئة، مقابل تزايد استخدام أجهزة التبريد والتكييف.

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ترشيد الاستهلاك

في إطار التحضير لموسم الصيف، ذكّرت مرزوقي بإطلاق حملة وطنية للتوعية بترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية يوم 18 يونيو الجاري، تحت إشراف وزارة الطاقة والطاقات المتجددة، على أن تتواصل طيلة السنة، وأكدت أن ترشيد الاستهلاك لا يعني التخلي عن الراحة أو التقليل من جودة الحياة، بل يقوم على اعتماد سلوك استهلاكي عقلاني ومسؤول، بما يساهم في خفض فواتير الكهرباء بالنسبة للأسر والمحافظة على الموارد الطاقوية الوطنية.

وفي ما يتعلق بأجهزة التكييف التي تعد من أبرز أسباب ارتفاع الاستهلاك خلال فصل الصيف، دعت سونلغاز المواطنين إلى اقتناء الأجهزة ذات الكفاءة الطاقوية العالية، لا سيما المصنفة ضمن الفئتين "أ" و"ب"، لما توفره من اقتصاد في استهلاك الكهرباء مقارنة بالأجهزة الأقل كفاءة، كما شددت على أهمية الاستعانة بمتخصصين في تركيب أجهزة التكييف، بما يضمن أداء مثالياً واستهلاكاً أقل للطاقة.