- كشف مجمع سوناطراك الجزائري عن تقريره الضريبي لعام 2025، موضحًا التزامه بالشفافية المالية وفق معايير الاتحاد الأوروبي، حيث يغطي أنشطته في الجزائر وفروعه في عدة دول، محققًا رقم أعمال بلغ 7331.57 مليار دينار وأرباح قبل الضريبة بقيمة 1031.48 مليار دينار. - تعتبر إيطاليا أكبر سوق أوروبي لسوناطراك، رغم تسجيل خسارة قبل الضريبة، بينما حققت نتائج إيجابية في إسبانيا بفضل مساهماتها في "ميدغاز"، مع أرباح ملحوظة في هولندا ولوكسمبورغ. - يستمر حضور سوناطراك في جزر العذراء البريطانية عبر شركات قابضة، محققة رقم أعمال 137.99 مليار دينار وأرباح قبل الضريبة 37.47 مليار دينار، مع التزامها بالمعايير المالية الدولية.

كشف مجمع سوناطراك الجزائري، لأول مرة، عن تقريره الضريبي حسب كل دولة لسنة 2025، في خطوة تعكس التزامه بمعايير الشفافية والإفصاح المالي المعتمدة داخل الاتحاد الأوروبي بالنسبة للمجموعات الاقتصادية الكبرى الناشطة في السوق الأوروبية. ويقدّم التقرير، المعدّ إلى غاية 31 ديسمبر/كانون الأول 2025، والذي اطلع "العربي الجديد" على نسخة منه، صورة مفصلة عن أداء الفروع الدولية للمجمع، من حيث رقم الأعمال والأرباح والضرائب المسددة وعدد المستخدمين في مختلف الدول التي ينشط بها.

ويغطي التقرير أنشطة سوناطراك في الجزائر، إلى جانب فروعها في كل من إيطاليا وإسبانيا وهولندا ولوكسمبورغ وجزر العذراء البريطانية، حيث تنشط هذه الشركات في مجالات الاستكشاف والحفر ونقل المحروقات عبر الأنابيب والبتروكيمياء وتحلية مياه البحر، فضلاً عن شركات قابضة، ومؤسسات لإعادة التأمين، وشركات متخصصة في النقل البحري.

ووفقاً للبيانات التي أوردها التقرير، حققت الأنشطة الدولية لسوناطراك خلال سنة 2025 رقم أعمال بلغ 7331.57 مليار دينار، فيما بلغ الربح قبل اقتطاع الضريبة 1031.48 مليار دينار، وهو ما يعكس حجم النشاط الذي يديره المجمع خارج السوق الوطنية. كما أوضح التقرير أن سوناطراك سددت ضرائب خارج الجزائر بقيمة 336.85 مليار دينار، في حين بلغت الأعباء الضريبية المسجلة محاسبياً خلال السنة 267.23 مليار دينار. وأرجع التقرير هذا الفارق إلى تسويات ضريبية تخص سنوات مالية سابقة، إضافة إلى دفعات مسبقة تم تسديدها قبل الإقفال النهائي للحسابات. وأشار التقرير إلى أن الأرباح المتراكمة لفروع سوناطراك بالخارج بلغت 8900.58 مليار دينار، في حين يصل إجمالي عدد مستخدمي المجمع إلى 220176 عاملاً، يتمركز أغلبهم داخل الجزائر.

إيطاليا أكبر سوق أوروبي لسوناطراك

وتبقى إيطاليا، حسب التفاصيل الواردة في التقرير، أكبر سوق أوروبي بالنسبة لسوناطراك، إذ بلغ رقم أعمالها هناك 613.06 مليار دينار خلال سنة 2025، غير أن التقرير سجّل خسارة قبل الضريبة قُدّرت بـ26.31 مليار دينار، رغم تسديد المجموعة 1.68 مليار دينار ضرائب للخزينة الإيطالية، وهو ما أرجعه التقرير إلى حجم الاستثمارات والأعباء المرتبطة بالاستهلاك المحاسبي للأصول (الإهتلاك) ضمن مشاريعها الغازية.

وفي إسبانيا، حققت سوناطراك نتائج إيجابية بفضل مساهماتها، خاصة في شركة "ميدغاز"، حيث بلغ رقم الأعمال 82.88 مليار دينار، مقابل أرباح قبل الضريبة وصلت إلى 15.87 مليار دينار، فيما بلغت الضرائب المسددة نحو 230.97 مليون دينار. كما أظهر التقرير أن الفروع التابعة لسوناطراك في هولندا ولوكسمبورغ تحتفظ بأرباح متراكمة معتبرة مقارنة بحجم نشاطها السنوي؛ ففي هولندا بلغ رقم الأعمال 4.41 مليارات دينار، بينما وصلت الأرباح المتراكمة إلى 41.86 مليار دينار.

أما في لوكسمبورغ، حيث تتركز بعض الهياكل المالية وشركات إعادة التأمين التابعة للمجمع، فقد بلغت الإيرادات 3.51 مليارات دينار، مقابل أرباح متراكمة قدرها 7.16 مليارات دينار، مع الإشارة إلى أن هذه الكيانات تشغّل عدداً محدوداً من الموظفين.

حضور في جزر العذراء البريطانية أيضاً

أكد التقرير، كذلك، استمرار حضور سوناطراك في جزر العذراء البريطانية عبر شركات قابضة ومؤسسات متخصصة في النقل البحري، حيث حققت هذه الفروع رقم أعمال بلغ 137.99 مليار دينار، وأرباحاً قبل الضريبة بقيمة 37.47 مليار دينار خلال سنة 2025، بينما بلغت الضرائب المسددة محلياً 942.96 مليون دينار. وأوضح التقرير أن قيمة الضرائب المسددة ترجع إلى طبيعة النظام الجبائي المعمول به في هذه المنطقة، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن طبيعة العمليات أو الأنشطة التي أدت إلى هذه النتائج.

(الدولار = 133.19 ديناراً)