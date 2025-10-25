سوناطراك الجزائرية تحقق 13 اكتشافاً نفطياً جديداً

- حققت سوناطراك 13 اكتشافًا نفطيًا جديدًا في الأشهر الثمانية الأولى من 2025، جميعها بمجهود ذاتي دون شراكة أجنبية، مما يعكس قدرتها على تجديد احتياطيات المحروقات بانتظام. - أنجزت سوناطراك مسحًا زلزاليًا مكثفًا، مما ساهم في تحديد مكامن جديدة للنفط والغاز، وزادت عمليات الحفر بنسبة 15% مقارنة بالعام السابق، مع إنجاز 142 بئرًا. - تعزز هذه الاكتشافات الأمن الطاقوي الوطني وتزيد من جاذبية الاستثمار في الحقول الجزائرية، في ظل تقلبات أسعار الطاقة العالمية وتزايد الطلب على مصادر الإمداد الآمنة.

كشف وزير المحروقات والمناجم الجزائري، محمد عرقاب، اليوم السبت، أن المجمع العمومي "سوناطراك" تمكن خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2025 من تحقيق 13 اكتشافاً نفطياً جديداً، جميعها بمجهوده الذاتي، من دون شراكة أجنبية.

وجاء تصريح الوزير خلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، في إطار مناقشة مشروع قانون الميزانية لسنة 2026، حيث عرض حصيلة النشاط الطاقوي الوطني وما حققته سوناطراك في مجالي الاستكشاف والإنتاج.

وأوضح عرقاب أن هذه النتائج المميزة ثمرة لمجهودات ضخمة في "المسح الزلزالي"، إذ أنجزت سوناطراك ما يقارب 7824 كيلومتراً مربعاً من المسح ثنائي الأبعاد، و7768 كيلومتراً مربعاً في المسح ثلاثي الأبعاد، ما مكّن من تحديد مكامن جديدة للنفط والغاز في مناطق مختلفة من التراب الوطني.

وأشار الوزير الجزائري إلى أنّ المجمع واصل في الفترة نفسها تعزيز وتيرة عمليات الحفر الاستكشافي والتطويري، حيث تم إنجاز ما يفوق 466 ألف متر من الحفر بين يناير/كانون الثاني إلى أغسطس/آب 2025، مقابل نحو 405 آلاف متر خلال الفترة نفسها من سنة 2024، أي بزيادة قدرها 15 %.

كما ارتفع عدد الآبار المنجزة إلى 142 بئراً، مقارنة بـ121 بئراً في السنة الماضية، ما يعكس تسارع وتيرة العمل الميداني وتوسع نشاطات التنقيب في مختلف الحقول، على أنّ تأكيد قيمة الاكتشافات مرهون أيضاً بالاحتياطات المتوفرة عليها وسهولة استخراج الموارد الطاقوية بها.

قدرة سوناطراك

هذه الأرقام، بحسب المتتبعين، تمثل مؤشراً إيجابياً على قدرة سوناطراك على تجديد احتياطيات البلاد من المحروقات بشكل منتظم، من دون الاعتماد المفرط على الشركاء الأجانب، على الرغم من التوجهات الأخيرة التي تعمل عليها لجهات المسؤولة على قطاع الطاقة، من خلال التفاوض مع كبريات الشركات البترولية في العالم، وفي مقدمتها "شيفرون" و"إكسون موبيل" الأميركيتين.

ويبرز حجم ارتفاع الاكتشافات خلال فترة قصيرة التحوّل في استراتيجية الشركة نحو الاعتماد على التقنيات الحديثة للمسح والاستكشاف، وتكوين الكفاءات الوطنية القادرة على إدارة المشاريع الكبرى بكفاءة عالية.

ومن المقرر أن تساهم هذه الاكتشافات الجديدة بشكل إيجابي على الإنتاج الأولي للجزائر من النفط والغاز، ما سيسمح بتعزيز الأمن الطاقوي الوطني وتوفير موارد إضافية للخزانة العمومية، خاصة في سياق دولي يشهد تقلبات حادة في أسعار الطاقة وتزايد الطلب على مصادر الإمداد الآمنة، موازاة مع رفع جاذبية الاستثمار في الحقول النفطية الجزائرية في أعين الشركات الأجنبية الباحثة عن فرص حقيقية.

كما تأتي هذه التطورات، بحسب الوزير عرقاب، في إطار التوجهات الاستراتيجية للدولة الجزائرية الهادفة إلى تطوير قطاع المحروقات وضمان استدامة الموارد الطبيعية من خلال الاستغلال الأمثل للمكامن الجديدة، وتحسين كفاءة الإنتاج والتسيير.

ويجمع المتابعون على أن حصيلة الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025 تمثل إشارة قوية على استعادة سوناطراك زخمها الاستكشافي والتنموي، بعد سنوات من التحديات الداخلية والخارجية، ما يعزز الثقة في قدرة الشركة على قيادة المرحلة المقبلة من التحول الطاقوي الذي تسعى الجزائر إلى تجسيده.