- يشهد سوق السيارات في 2026 تحولاً مع زيادة المعروض من السيارات المستعملة، مما يمنح المشترين فرصة أكبر للمقارنة والتفاوض على صفقات أفضل. - سوق السيارات الكهربائية المستعملة يتوسع مع دخول سيارات مستعملة بأسعار أقل، مما يوفر خيارات معتمدة بضمانات إضافية ويزيد من مرونة الأسعار. - تراجع أسعار الفائدة يعيد العروض التمويلية المدعومة، لكن يُنصح بالتركيز على الكلفة الإجمالية للتمويل بدلاً من القسط الشهري لتجنب زيادة الكلفة الإجمالية.

في سوقٍ شهدت خلال السنوات القليلة الماضية اضطرابات حادة، من نقص المعروض وارتفاع الأسعار، إلى كلفة تمويل خانقة، يبدو عام 2026 نقطة تحوّل مفصلية لمشتري السيارات. فبعد فترة طويلة من الترقّب والتأجيل، بدأت ملامح انفراج تدريجي بالظهور، مدفوعة بتغيّرات في العرض والطلب وسياسات التمويل، ما يفتح الباب أمام فرص جديدة للراغبين في شراء سيارة جديدة أو مستعملة. خبراء السيارات في خدمة "إدموندز" (Edmunds) يرصدون خمسة اتجاهات رئيسية ستطبع سوق السيارات في 2026، ويقدّمون نصائح عملية للاستفادة منها وتحقيق أفضل صفقة ممكنة في سوق لا تزال تتطلب الكثير من الحذر والذكاء.

أحد أبرز هذه الاتجاهات يتمثل بعودة عدد كبير من المستهلكين الذين أجّلوا الشراء خلال الأعوام الماضية. فارتفاع الأسعار وضيق الخيارات وغلاء القروض، دفعت كثيرين إلى التمسك بسياراتهم القديمة لفترة أطول من المعتاد. وهذا السلوك أدّى بدوره إلى شحّ في السيارات المستعملة المعروضة للبيع. لكن الصورة بدأت تتغير في 2026، إذ عاد هؤلاء تدريجياً إلى السوق، وبدأوا باستبدال سياراتهم، ما أسهم في زيادة المعروض وتنوّع الخيارات في سوق السيارات المستعملة. وهذه الزيادة تمنح المشتري هامشاً أوسع للمقارنة والمفاضلة، وتعيد بعض القوة التفاوضية من البائع إلى الزبون، خصوصاً في الطرازات الشائعة. فبدل القبول بسيارة واحدة "مفروضة" بحكم الندرة، بات بإمكان المشتري مقارنة عروض متعددة للطراز نفسه واستخدام فروقات الأسعار للضغط باتجاه صفقة أفضل.

وفي موازاة ذلك، لا تزال قيم سيارات الاستبدال (Trade-in) قوية على نحو غير مألوف. فبحسب بيانات إدموندز، بلغ متوسط قيمة السيارات التي يبلغ عمرها سبع سنوات عند استبدالها في 2025 نحو 14,400 دولار في الولايات المتحدة، بزيادة تقارب 72% مقارنة بعام 2019. وهذه الأرقام تعني أن من صبروا على الشراء خلال السنوات الصعبة يملكون اليوم ورقة تفاوضية ثمينة. ويؤكد خبراء السوق أن استثمار هذه القيمة يتطلب تحضيراً مسبقاً، من خلال الحصول على تقييمات متعددة للسيارة القديمة عبر منصات إلكترونية ووكلاء محليين، ما يمنع العروض المتدنية ويضمن الاستفادة القصوى من قيمة السيارة. وكل دولار إضافي في صفقة الاستبدال يخفف عبء التمويل ويقلّص الأقساط الشهرية، في وقت لا تزال فيه الأسعار العامة مرتفعة.

أما سوق السيارات الكهربائية المستعملة، فتشهد تحوّلاً لافتاً في 2026، لأن موجة تأجير السيارات الكهربائية التي انطلقت بقوة في 2023 بدأت تثمر الآن، مع دخول أعداد كبيرة من هذه السيارات إلى السوق بعد انتهاء عقود التأجير. والنتيجة هي وفرة في سيارات كهربائية مستعملة، غالباً بعدادات كيلومترات منخفضة وأسعار أقل بكثير من نظيراتها الجديدة. وهذا التطور يشكّل فرصة ذهبية للمستهلكين الراغبين في تجربة السيارات الكهربائية من دون تحمّل كلفة الشراء الجديدة المرتفعة. كذلك إن خيار السيارات المعتمدة مستعملة (Certified Pre-Owned) يخفف مخاوف الاعتمادية، إذ تأتي هذه السيارات بعد فحوص دقيقة وبضمانات إضافية، في سوق باتت المنافسة فيها أكثر حدة، والأسعار أكثر مرونة.

على صعيد التمويل، تلوح بوادر انفراج بعد عامين من الفوائد المرتفعة التي أضافت آلاف الدولارات إلى كلفة امتلاك السيارة. فمع بدء تراجع أسعار الفائدة نسبياً في الولايات المتحدة، وتحوّل السوق إلى بيئة أكثر تنافسية، عادت العروض التمويلية المدعومة من الشركات المصنّعة إلى الواجهة. وهذا يعني أن جزءاً أكبر من الدفعة الشهرية بات يذهب إلى ثمن السيارة نفسه بدل الفوائد. ومع ذلك، يشدد خبراء إدموندز على أهمية المقارنة الدقيقة بين خيارات التمويل، والحصول على موافقة مبدئية من مصرف أو اتحاد ائتماني، لاستخدامها بكونها أداة ضغط على الوكيل الذي قد يعرض شروطاً أفضل بدعم من الشركة الأم.

في المقابل، يحذّر التقرير من الانجراف وراء القروض طويلة الأجل، التي باتت تمتد إلى 72 أو حتى 84 شهراً. صحيح أن هذه القروض تخفف العبء الشهري، لكنها ترفع الكلفة الإجمالية وتُبقي المشتري لفترة أطول في وضع "القيمة السلبية"، أي حين تكون قيمة السيارة أقل من الرصيد المتبقي على القرض. وينصح الخبراء بالتركيز على الكلفة الإجمالية بدل القسط الشهري فقط، لأنّ قرضاً أقصر قد يكون أكثر توفيراً على المدى الطويل، ويمنح المشتري مرونة أكبر إن رغب في البيع أو الاستبدال لاحقاً.

مجتمعة، ترسم هذه الاتجاهات صورة لسوق سيارات أكثر توازناً مما كانت عليه في السنوات الماضية، لكنها لا تزال تتطلب وعياً واستعداداً. فزيادة المعروض وقوة قيم الاستبدال وتراجع كلفة التمويل، كلها عوامل تصب في مصلحة المشتري الذكي القادر على المقارنة والتفاوض. وفي سوق يتغير بسرعة، تبدو المعرفة المسبقة والقرار المدروس هما المفتاح الحقيقي للحصول على السيارة المناسبة بالسعر المناسب في عام 2026. ومع ذلك، لا يبدو عام 2026 خالياً من التحديات، لكنه يمنح المشترين مساحة أوسع للمناورة مقارنة بالسنوات السابقة. فالتسلّح بالمعلومة ومقارنة العروض وعدم التسرّع في التمويل، عوامل قد تحوّل قرار الشراء من عبء ثقيل إلى صفقة محسوبة تخدم المشتري على المدى الطويل.