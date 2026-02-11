سوق السيارات الصيني... تراجع حاد في المبيعات المحلية وطفرة في الصادرات

- شهدت مبيعات السيارات في الصين انخفاضًا بنسبة 19.5% في يناير، بينما ارتفعت الصادرات بنسبة 48.9%، مما يعكس تحولًا استراتيجيًا نحو الأسواق الخارجية وسط تزايد المنافسة في السوق المحلية. - تعزى التقلبات في المبيعات إلى عطلة رأس السنة القمرية والتحولات الهيكلية في السوق، مع التركيز على المركبات الكهربائية والهجينة، مما يزيد من التحديات أمام الشركات المصنعة. - تواجه صناعة السيارات الصينية تحديات في تحقيق توازن بين الطلب المحلي والتوسع الخارجي، مع استمرار الابتكار في السيارات الكهربائية وزيادة الضغوط للحفاظ على الحصة السوقية.

انخفضت مبيعات السيارات في الصين بنسبة 19.5% خلال شهر يناير/ كانون الثاني مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، لتواصل بذلك التراجع للشهر الثالث على التوالي، في مؤشر يعكس تصاعد حدة المنافسة داخل أكبر سوق للسيارات في العالم. ووفقًا لبيانات صادرة اليوم الأربعاء عن الجمعية الصينية لمصنّعي السيارات، بلغ إجمالي المبيعات المحلية نحو 1.4 مليون مركبة خلال الشهر الماضي. في المقابل، سجّلت الصادرات أداءً قوياً، إذ ارتفعت بنسبة 48.9% على أساس سنوي لتصل إلى 589 ألف مركبة.

وعادة ما تُعزى التقلبات الكبيرة في مبيعات السيارات داخل الصين خلال الشهرين الأولين من العام إلى تغيّر موعد عطلة رأس السنة القمرية، التي تمتد أسبوعًا كاملاً، وتؤثر على أنماط الإنتاج والاستهلاك. ويشهد قطاع السيارات في الصين تحولات هيكلية متسارعة خلال السنوات الأخيرة، مدفوعة بتوسع سوق المركبات الكهربائية والهجينة، إلى جانب دخول شركات محلية جديدة رفعت مستوى المنافسة السعرية والتكنولوجية. كما تواجه الشركات المصنعة تحديات مرتبطة بتباطؤ الطلب المحلي وتغير سلوك المستهلكين، في ظل سعي الحكومة الصينية إلى دعم التحول نحو الطاقة النظيفة وتعزيز الصادرات لتعويض التراجع في السوق الداخلية.

وتشير البيانات الأخيرة إلى أن صناعة السيارات في الصين تمر بمرحلة إعادة توازن بين الطلب المحلي والتوسع الخارجي، حيث باتت الصادرات تشكل رافعة أساسية للنمو. ومن المتوقع أن تستمر المنافسة في التصاعد خلال الأشهر المقبلة، خاصة مع تسارع الابتكار في قطاع السيارات الكهربائية وتزايد الضغوط على الشركات للحفاظ على حصتها السوقية داخلياً وخارجياً.

ويعكس هذا التراجع في المبيعات المحلية، مقابل الطفرة في الصادرات، تحولاً استراتيجياً في توجهات صناعة السيارات الصينية، التي باتت تراهن بشكل متزايد على الأسواق الخارجية لتعزيز نموها والحفاظ على زخم الإنتاج. ومع استمرار التحول العالمي نحو المركبات الكهربائية وتشديد المعايير البيئية، تبدو الشركات الصينية أمام فرصة لتعزيز موقعها. وفي الوقت ذاته، تواجه تحديات تتعلق بالقيود التجارية والمنافسة الدولية المتزايدة. وفي حال تمكنت بكين من تحقيق توازن بين تحفيز الطلب المحلي وتعزيز القدرة التنافسية لصناعاتها في الخارج، فمن المرجح أن تحافظ على موقعها قوةً رئيسيةً في صناعة السيارات العالمية خلال السنوات المقبلة.

