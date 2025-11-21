سوق السلع الفاخرة تخسر عملاءها

تشهد سوق السلع الفاخرة العالمية استقرارا، مع توقعات بإيرادات تبلغ 1.44 تريليون دولار عام 2025، إلا أن هذا الاستقرار يعكره تواصل فقدان العملاء، وفقا لدراسة أجرتها شركة الاستشارات "باين آند كومباني" بالشراكة مع مؤسسة ألتاغاما، التي تضم أبرز العلامات التجارية الإيطالية الفاخرة. وحسب الدراسة التي نشرتها أمس جريدة لوفيغارو الفرنسية فإن قطاع السلع الفاخرة يتناقص عملاؤه بمعدل يتراوح بين 10 إلى 20 مليون عميل ليصل إلى 340 مليون عميل عام 2025 بعدما كانوا 400 مليون في 2022. ورغم ذلك توقعت الدراسة أن يظل السوق العالمي للسلع الفاخرة الشخصية (الأزياء، والمنتجات الجلدية، والمجوهرات، والساعات، ومنتجات التجميل) مستقرا بشكل عام هذا العام مقارنة بالعام السابق، بقيمة تقديرية تبلغ 358 مليار يورو في عام 2025. كما توقعت انخفاض مبيعات السيارات الفاخرة بنسبة 6%، ومبيعات النبيذ بنسبة 5%، ومبيعات الأعمال الفنية بنسبة 9%، وارتفاع مبيعات المطاعم الفاخرة بنسبة 5%، ومبيعات الرحلات البحرية بنسبة 10%.

وقالت مديرة قسم الفخامة في "باين آند كومباني" جويل دو مونغولفييه، لفرانس برس، إن القطاع "ينهي العام في وضع أفضل بكثير مما كان متوقعا"، إذ كانت التقديرات في الربيع تشير إلى احتمال تراجع المبيعات ما بين 2% و5% خلال 2025، قبل أن تتحسن الأوضاع في النصف الثاني من العام. ويُعزى أحد أسباب فقدان العملاء إلى الارتفاع المستمر للأسعار، فحتى النظارات ومنتجات التجميل، التي كانت تُعتبر من السلع الفاخرة الأساسية قبل عشر سنوات، شهدت ارتفاعا في أسعارها. وحذر مؤلفو الدراسة من أن "الإنفاق يتناقص بوتيرة متسارعة إذ يتجه المستهلكون نحو متع وعروض ترويجية أكثر بساطة".

ولفتت الدراسة إلى أن الأشخاص الذين ما زالوا يرغبون في لمسة من الرفاهية في حياتهم يتجهون الآن إلى المطاعم أو خدمات "العافية" مثل المنتجعات الصحية، وفي هذا الصدد قالت دو مونغولفييه "في هذه المنتجعات يُمكنك مقابل 200 أو 300 يورو، الاستمتاع بتجربة فاخرة، بينما لا يُمكنك شراء عبوة كريم بهذا السعر"، وهو التوجه الذي بسببه دقت الدراسة ناقوس الخطر لأن استبدال المنتجات بالتجارب لم يعد يقتصر على ما يُسمى بالزبائن الطموحين أي أولئك الذين يرغبون في دخول عالم الرفاهية، بل أصبح "اتجاها عالميا مستمرا" يؤثر أيضا على أغنى المستهلكين، الذين يمثلون 2% من العملاء، لكنهم يستحوذون على 45% من الإنفاق.

ورغم هذا الهبوط إلا أن شركة "باين آند كومباني" رفعت سقف التفاؤل وتوقعت عودة نمو سوق السلع الفاخرة الشخصية بنسبة تتراوح بين 4% و6%، ليصل إلى ما بين 525 و625 مليار يورو، بينما قد يصل إجمالي الإنفاق على السلع الفاخرة إلى ما بين 2200 و2700 مليار يورو. وأشارت صحيفة لوفيغارو الفرنسية إلى أنه من المتوقع أن تظل السوق العالمية للسلع الفاخرة الشخصية (الأزياء، والمنتجات الجلدية، والمجوهرات، والساعات، ومنتجات التجميل) مستقرة بشكل عام هذا العام مقارنة بالعام السابق بسبب ارتفاع مبيعات المطاعم الفاخرة بـ 5%، ومبيعات الرحلات البحرية بـ 10%، رغم تسجيل انخفاض في مبيعات السيارات الفاخرة بـ6%، ومبيعات النبيذ بـ 5%، ومبيعات الأعمال الفنية بـ 9%.