"سوفت بنك" تفقد ثلث قيمتها السوقية وتخرج جزئياً من "إن موبي" الهندية

- وافقت سوفت بنك على بيع جزء كبير من حصتها في "إن موبي" مقابل 250 مليون دولار، في إطار تعديل استراتيجيتها الاستثمارية في الهند بعد خسائر كبيرة في السوق. - تسعى "إن موبي" لإعادة هيكلة رأس مالها وتقليل حصة سوفت بنك لأقل من 10% عبر إعادة شراء الأسهم بتمويل قرض خاص، لتعزيز نموها قبل الطرح العام الأولي وسط تحديات التوسع والمنافسة. - شهدت الهند ارتفاعًا في الطلب على الديون الخاصة، حيث سجل سوق الائتمان الخاص 9 مليارات دولار في النصف الأول من 2025، مما يعزز مكانتها كثالث أكبر منظومة للشركات الناشئة عالميًا.

وافقت مجموعة سوفت بنك، وهي من أكبر التكتلات الاستثمارية في اليابان والعالم، وتملك صندوق "فيجن فند" المخصص للاستثمار في شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، على بيع جزء كبير من حصتها في "إن موبي" لشركة إعلانات الهاتف المحمول مقابل حوالي 250 مليون دولار، مما أدى إلى تصفية جزء كبير من استثمارها الذي أدى إلى تأسيس أول شركة ناشئة في الهند عام 2011.

وسجلت شركة "سوفت بنك"، الشهر الماضي خسارة حادة بلغت نحو 25 مليار دولار من قيمتها السوقية، بعدما تراجع سهمها بنسبة 10%، في ظل موجة بيع واسعة ضربت أسهم شركات الذكاء الاصطناعي الآسيوية خلال الأيام التي بلغت فيها توقعات فقاعة الذكاء الاصطناعي أوجها. وتراجعت آنذاك القيمة السوقية للشركة إلى 225.78 مليار دولار، وفقدت مركزها بين أكبر الشركات العالمية من حيث القيمة السوقية، إذ تراجعت من المركز الـ13 إلى المرتبة الـ68 عالمياً، قبل أن تتقهقر أكثر وتنزل للمركز الـ111 وبقيمة تسويقية هوت إلى 166.98 مليار دولار، ما يمثل ثلث قيمتها السوقية، حسب بيانات موقع Companies Market Cap المنشورة اليوم الخميس.

ويمثل خروج "سوفت بنك" الجزئي من "إن موبي" تعديلاً آخر في محفظة استثماراتها في الهند، حيث تواصل المجموعة إعادة تدوير رأس المال عبر فرص الاستثمار في المراحل الأخيرة والأسواق العامة. ويحتفظ المستثمر الياباني بحصة أقلية في "إن موبي"، التي تدير عمليات في جميع أنحاء آسيا والولايات المتحدة.

هيكلة "إن موبي"

وأفادت مصادر مطلعة لوكالة بلومبيرغ، طلبت عدم الكشف عن هويتها، بأن "إن موبي" ستعيد شراء الأسهم لخفض حصة "سوفت بنك" إلى أقل من 10% من أكثر من 30%. وتُعد هذه الصفقة جزءاً من إعادة هيكلة أوسع لرأس المال، في الوقت الذي تستعد فيه "إن موبي" لإدراج عام محتمل.

وأضافت المصادر أن سوفت بنك كانت قد ألغت استثمارها سابقاً، بعد أن واجهت "إن موبي" صعوبة في التوسع ومواجهة منافسة محتدمة في سوق إعلانات الهاتف المحمول العالمي. وتسعى "إن موبي" الآن إلى إعادة هيكلة هيكل ملكيتها وتسريع نموها قبل البحث عن مستثمرين من القطاع العام.

وتأسست "إن موبي" عام 2007، وكانت من أوائل شركات التكنولوجيا الاستهلاكية العالمية في الهند، وبرزت لفترة وجيزة منافساً قوياً لشركتي "ألفابت" و"ميتا بلاتفورمز" في مجال الإعلانات عبر الهاتف المحمول. ومنذ ذلك الحين، نوّعت الشركة أنشطتها لتشمل تقنيات التسويق والمحتوى والتجارة، وتعمل على تعزيز الربحية بعد سنوات من تباطؤ النمو.

وكانت "إن موبي"، تخطط لتقليل حصة "سوفت بنك" من خلال الحصول على قرض خاص بقيمة 350 مليون دولار، على أن يُستخدم جزء من عائدات القرض لتمويل إعادة شراء أسهم "سوفت بنك" ومساهمين آخرين في الشركة. أما باقي العائدات، فسيُستخدم لتوسيع رأس المال قبل طرح "إن موبي" العام الأولي، والذي يشمل عمليات استحواذ استراتيجية.

ارتفاع الديون

من جهة أخرى، ووفقاً لتقرير صادر عن شبكة الخدمات المهنية العالمية الرائدة التي تقدم مجموعة واسعة من الخدمات مثل التدقيق، والضرائب، والاستشارات الاستراتيجية "EY" فقد شهد الطلب على الديون الخاصة في الهند ارتفاعاً حاداً في السنوات الأخيرة، مدفوعاً جزئياً بجهود رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، في مجال البنية التحتية، وسعي الشركات الجديدة إلى توسيع عملياتها. إذ سجّل سوق الائتمان الخاص في البلاد 9 مليارات دولار من حجم الصفقات في النصف الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 53% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وتعتبر الهند أيضاً موطناً لثالث أكبر منظومة للشركات الناشئة في العالم، حيث تُسجل نمواً ثابتاً لا يقل عن 12% سنوياً، وفقاً لشركة Startup India. فعلى سبيل المثال، جمع مؤسس شركة Table Space الهندية الناشئة في مجال مساحات العمل حوالي ملياري روبية (22.7 مليون دولار) في يونيو/حزيران الماضي من الائتمان الخاص لتمويل شراء حصة في الشركة قبل طرحها العام الأولي المُخطط له.