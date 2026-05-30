سوفت بنك تضخ 75 مليار يورو في فرنسا لأكبر مشروع ذكاء اصطناعي بأوروبا

- أعلنت "سوفت بنك" عن استثمار 75 مليار يورو في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في فرنسا، مما يجعله الأضخم في أوروبا، مع تخصيص 45 مليار يورو لمراكز بيانات في "أو دو فرانس" بحلول 2031. - المشروع يتضمن إنشاء مراكز بيانات في "بوسكيل" و"دونكيرك"، بهدف تعزيز قدرة فرنسا في مجال الذكاء الاصطناعي، بدعم من "شنايدر إلكتريك" في تصميم وتوريد التجهيزات. - اختيار فرنسا جاء بسبب إنتاجها للطاقة وانخراطها في التكنولوجيا، مع التركيز على جعلها مركزاً للتصنيع وقوة الحوسبة بقدرة تتجاوز 5 غيغاواط.

أعلنت شركة "سوفت بنك" اليابانية، اليوم السبت، عزمها إنفاق نحو 75 مليار يورو على بنى تحتية للذكاء الاصطناعي في فرنسا، في استثمار يوصف بأنه الأضخم أوروبياً في هذا القطاع.

وقال مؤسس الشركة ماسايوشي سون، في مقابلة مع صحيفة "لا تريبيون ديمانش" الأسبوعية الفرنسية قبل مؤتمر استثمار يستضيفه الرئيس إيمانويل ماكرون، إن "هذا المشروع سيكون أكبر استثمار في أوروبا في البنية التحتية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، بقيمة إجمالية تبلغ 75 مليار يورو". وأوضح أن "عشرات المليارات من اليوروهات ستضخ في مشروع مراكز بيانات في شمال فرنسا، بينها 45 مليار يورو ستُنفَق بحلول عام 2031 في المنطقة الإدارية الواقعة في أقصى شمال فرنسا "أو دو فرانس" (Hauts de France).

مراكز بيانات ضخمة

ومن المنتظر أن تشمل المرحلة الأولى موقعين في "بوسكيل" و"دونكيرك"، على أن يدخلا الخدمة في 2028 و2031، ضمن مشروع يهدف إلى رفع قدرة فرنسا في مجال مراكز البيانات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وجاء الإعلان قبل يومين من انعقاد قمة "اختر فرنسا" التاسعة الاثنين القادم في قصر فرساي، حيث يأمل ماكرون جذب رقم قياسي جديد من الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف سون أن "قرار الاستثمار في فرنسا اتُّخذ بعد اجتماعه مع الرئيس الفرنسي خلال الزيارة الرسمية التي قام بها الأخير إلى طوكيو في إبريل/نيسان". وقال في هذا الصدد إن "لقاءه بماكرون كان بدوره عاملاً مؤثراً"، مشيراً إلى أن "الرئيس الفرنسي دافع بإصرار عن مزايا بلاده، رغم أن استثمارات سوفت بنك كانت تتركز حتى الآن أساساً في الولايات المتحدة واليابان وآسيا".

الطاقة والكفاءات

ولفت مؤسس "سوفت بنك" إلى أن "السبب الأول لاختيار فرنسا كان الطاقة"، موضحاً أن "كون البلاد منتجة ومصدرة للطاقة يمثل عاملاً حاسماً لاستثمارات البنية التحتية في مجال الذكاء الاصطناعي، وخصوصاً مراكز البيانات التي تحتاج إلى كميات كبيرة من الكهرباء". ونوّه بانخراط فرنسا في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى نظامها التعليمي وقاعدة الكفاءات المتاحة فيها، خصوصاً في الهندسة والتكنولوجيا.

وستكون الشركة الفرنسية الرائدة في مجال التكنولوجيا والمتخصصة في إدارة الطاقة والأتمتة الرقمية "شنايدر إلكتريك" شريكاً في هذا المشروع الضخم، من خلال المشاركة في تصميم وتوريد التجهيزات الخاصة بمراكز البيانات.

وتسعى "سوفت بنك" من خلال هذه الخطة إلى جعل فرنسا مركزاً للتصنيع وقوة الحوسبة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مع هدف الوصول عبر هذه المراكز إلى قدرة تفوق 5 غيغاواط، أي ثلاثة أضعاف القدرة الحالية في البلاد.