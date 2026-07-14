- أكد ماسايوشي سون، الرئيس التنفيذي لـ"سوفت بنك"، على ضرورة استثمار 5 تريليونات دولار سنوياً في الذكاء الاصطناعي لتلبية الطلب المتزايد، مع التركيز على توسيع مراكز البيانات وإنتاج الرقائق الإلكترونية وتطوير البنى التحتية. - وصف سون المخاوف من "فقاعة" استثمارات الذكاء الاصطناعي بأنها سخيفة، مشيراً إلى أن هذه التقنية ستغير حياة البشرية وتحقق أرباحاً قياسية للمستثمرين. - توقع سون أن الذكاء الاصطناعي سيستحوذ على 20% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول 2040، مما يعزز هيمنته على الاقتصاد العالمي.

أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة "سوفت بنك" اليابانية، ماسايوشي سون، أن العالم بحاجة إلى ضخ استثمارات هائلة تصل إلى 5 تريليونات دولار سنوياً، لتلبية الطلب المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي. وأوضح سون أن هذا التمويل الضخم يهدف أساساً لتوسيع مراكز البيانات، وزيادة إنتاج الرقائق الإلكترونية المتطورة، وتطوير أنظمة الطاقة والبنى التحتية الضرورية لتشغيل هذه التكنولوجيا المستقبلية.

وخلال كلمته أمام المديرين التنفيذيين في الفعالية السنوية للشركة في طوكيو، وصف سون المخاوف المثارة حول وجود "فقاعة" في استثمارات الذكاء الاصطناعي بأنها "مخاوف سخيفة" وتفكير رجعي يشبه التشكيك التاريخي في جدوى استخدام السيارات والطائرات. وأضاف بلهجة حاسمة أن التساؤل حول ما إذا كان الذكاء الاصطناعي مجرد فقاعة هو سؤال أحمق، مؤكداً أن هذه التقنية ستغير حياة البشرية بالكامل وتجلب أرباحاً قياسية للمستثمرين فيها.

وتأتي هذه التصريحات القوية في وقت تشهد فيه الأسواق المالية العالمية حالة من الترقب والحذر، وسط مخاوف من أن الارتفاعات القياسية لأسهم شركات التكنولوجيا الكبرى مثل "إنفيديا"، والاستثمارات الضخمة في مراكز البيانات، قد لا تحقق العوائد والأرباح السريعة المتوقعة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي. غير أن سون يرى أن منتقدي هذه التكنولوجيا يشوهون الواقع ويغلقون الآفاق أمام التطور الإنساني.

أعمال وشركات عطش الذكاء الاصطناعي للطاقة يفجر صفقات تكنولوجيا المناخ

ويُعرف ماسايوشي سون، الذي أسس "سوفت بنك" قبل أكثر من أربعة عقود، بأنه أحد أبرز رواد الاستثمار الجريء في قطاع التكنولوجيا عالمياً، حيث كان من أوائل الداعمين للذكاء الاصطناعي من خلال استثمار عشرات المليارات من الدولارات في الشركات الناشئة والواعدة في هذا المجال عبر "صندوق الرؤية".

وفي استشرافه المستقبل الرقمي، توقع رئيس "سوفت بنك" أنه بحلول عام 2040، ستتمكن الصناعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، أو ما وصفه بـ"عالم الذكاء الخارق"، من الاستحواذ على حصة ضخمة تعادل نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مما يكرس الهيمنة الكاملة لهذه التقنية على مفاصل الاقتصاد العالمي في العقود المقبلة.

(رويترز، العربي الجديد)