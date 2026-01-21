سوسيتيه جنرال يخطط لشطب 1800 وظيفة في فرنسا

- أعلن مصرف سوسيتيه جنرال عن خطط لتقليص 1800 وظيفة في فرنسا بحلول نهاية 2027، ضمن جهود الرئيس التنفيذي سلاومير كروبا لخفض التكاليف وتعزيز الكفاءة، مع التركيز على التقاعد الطوعي والاستقالات الطبيعية دون فصل قسري. - رغم الأداء القوي للبنك وارتفاع أسهمه بنسبة 150%، إلا أن التكاليف المرتفعة دفعت البنك لاتخاذ إجراءات تقشفية، بما في ذلك إغلاق 101 فرع في فرنسا بحلول 2026. - تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية البنك لتقليل النفقات دون التأثير على الأداء الأساسي، كما أكدت صحيفة فايننشال تايمز.

أعلن مصرف سوسيتيه جنرال عن خطط لتقليص 1800 وظيفة في فرنسا بحلول نهاية عام 2027، ضمن جهود الرئيس التنفيذي سلاومير كروبا للحد من التكاليف وتعزيز كفاءة العمليات.

وكشفت النقابة العمالية الفرنسية "سيه جي تيه" (CGT) أن سوسيتيه جنرال، وهو ثالث أكبر بنك في فرنسا، عرض الخطة على النقابات هذا الأسبوع، فيما رفض مسؤول في البنك التعليق لشبكة بلومبيرغ الأميركية. وأكدت النقابة أن خفض عدد الموظفين سيتم عبر التقاعد الطوعي والاستقالات الطبيعية، دون أي فصل قسري، ضمن قوة العمل الفرنسية التي تبلغ حوالي 40 ألف موظف.

وتأتي هذه الخطوة رغم أن سوسيتيه جنرال أنهى عاماً قوياً شهد ارتفاع أسهمه بنحو 150%، متفوقاً على جميع منافسيه الرئيسيين في أوروبا. ومع ذلك، لا تزال قاعدة التكاليف لدى البنك مرتفعة مقارنة ببعض المعايير الصناعية، ما دفعه إلى اتخاذ إجراءات للحد من النفقات، بما في ذلك إغلاق 101 فرع في فرنسا خلال 2026 وفقاً لتصريحات سابقة للنقابة، بحسب بلومبيرغ.

وكانت صحيفة فايننشال تايمز قد أوردت خطط خفض الوظائف قبل إعلان البنك الرسمي، مؤكدة استمرار سوسيتيه جنرال في استراتيجياته لتقليل التكاليف دون الإضرار بأداء الأعمال الأساسية.