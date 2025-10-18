- صرفت المؤسسة السورية للبريد رواتب لأكثر من 4.49 مليون متقاعد بقيمة 135 مليون دولار، واستفاد 8955 طالباً من خدمة رسوم الجامعة الافتراضية، مما يعكس دورها المتنامي في القطاع الخدمي. - استفاد 433 شخصاً من خدمة الطرود البريدية عبر DHL، وتم إصدار 11,385 وثيقة سجل مدني، وبيع أكثر من 108 آلاف طابع بريدي، مع تقديم خدمات "شام كاش" بقيمة تجاوزت 170 مليار ليرة. - وقعت المؤسسة مذكرتي تفاهم مع المغرب وتركيا لتعزيز التعاون في الشحن والتجارة الإلكترونية، مما يعكس عودة فعالية المؤسسات الخدمية العامة في الاقتصاد السوري.

أعلنت المؤسسة السورية للبريد صرفها لرواتب ثلاثة ملايين و 742 ألفاً و305 متقاعدين عبر خدمة المتقاعدين مع محل الإقامة في التأمينات الاجتماعية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام بقيمة تجاوزت 1.404 تريليون ليرة (122.1 مليون دولار)، إضافة إلى 748 ألفاً و465 متقاعداً عبر خدمة رواتب المتقاعدين مع محل الإقامة والتأمين والمعاشات بقيمة تقارب 146 مليار ليرة (12.7 مليون دولار). مما يعني أن القيمة الإجمالية لرواتب المتقاعدين في تلك الفترة بلغت نحو 135 مليون دولار. كما استفاد 8955 طالباً من خدمة رسوم الجامعة الافتراضية بقيمة 1.96 مليار ليرة 171 ألف دولار).

وأشارت المؤسسة في بيان لها أن هذه الأرقام تعكس النشاط المتزايد والدور المتنامي للمؤسسة بوصفها أحد الأعمدة الأساسية في القطاع الخدمي، مؤكدة استمرارها في تطوير خدماتها وتوسيعها في مختلف المحافظات، تعزيزاً لمسار التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقالت المؤسسة السورية للبريد إنها حققت نتائج إيجابية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، موضحة أن الأرقام المسجلة تعكس تطوراً واضحاً في مؤشرات الأداء، ونمواً ملحوظاً في عدد المستفيدين وقيم الخدمات المقدمة، في ظل الجهود المستمرة لتطوير القطاع البريدي وتعزيز التحول الرقمي.

وجاء في بيانها أن 433 شخصاً استفادوا من خدمة الطرود البريدية عبر خدمات البريد السريع دولياً (DHL) بقيمة مالية تجاوزت 186 مليون ليرة (16174 دولاراً)، بينما جرى إصدار 11,385وثيقة سجل مدني بقيمة تفوق 562 مليون ليرة (48,870 دولاراً). وباعت المؤسسة خلال الفترة نفسها 92 ألفاً و127 طابعاً بريدياً عادياً بقيمة تجاوزت 283 مليون ليرة (24,610 دولارات)، إلى جانب 15 ألفاً و995 طابعاً تذكارياً بقيمة تزيد على 89 مليون ليرة (7740 دولاراً).

وفي مجال الخدمات الإدارية، استفاد 103 آلاف و506 أشخاص من خدمة وثيقة غير عامل بقيمة تفوق 261 مليون ليرة (22,696 دولاراً)، وقدمت المؤسسة 59 ألفاً و684 خدمة بريد رسمي بقيمة تجاوزت 465 مليون ليرة (40,435 دولاراً)، فيما استفاد من خدمة البريد العاجل 262 شخصاً بقيمة وصلت إلى أكثر من 1.1 مليار ليرة (95,653 دولاراً).

أما في خدمات "شام كاش" (تشمل التحويلات المالية وإرسال الأموال واستقبالها)، فقد بلغ عدد الوثائق المقدمة 63 ألفاً و866 وثيقة بقيمة 73.4 مليار ليرة (6.38 ملايين دولار)، وعدد الحوالات المسحوبة 62 ألفاً و699 حوالة بقيمة 47.1 مليار ليرة (4.1 ملايين دولار)، والمدفوعة 52 ألفاً و924 حوالة بقيمة 49.6 مليار ليرة (4.31 ملايين دولار).

مذكرات تفاهم

وفي إطار الانفتاح على التعاون الخارجي، أوضحت المؤسسة أنها وقعت الشهر الماضي مذكرتي تفاهم مع كل من المغرب وتركيا لتعزيز التعاون في مجالات الشحن، والتجارة الإلكترونية، والحوالات الإلكترونية، والبريد العاجل، والخدمات المالية البريدية.

وفي تعليقه على هذه النتائج، رأى الخبير الاقتصادي الدكتور حسام عبود أن المؤشرات الأخيرة "تعكس عودة تدريجية لفعالية المؤسسات الخدمية العامة في الاقتصاد السوري، ولا سيما في القطاعات التي تمسّ الحياة اليومية للمواطن".

وأضاف عبود في حديثه لـ" العربي الجديد" أن "التحول الرقمي في خدمات البريد، ولا سيما من خلال منصات مثل شام كاش، يمثل خطوة محورية لتقليص الفجوة بين المواطن والخدمات الحكومية، وتسريع عمليات الدفع والتحويل، خصوصاً في المناطق البعيدة".

وأشار عبود إلى أن توسع المؤسسة في التعاون الإقليمي "قد يفتح الباب أمام شراكات أوسع في التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية، ما يدعم الاقتصاد الوطني في ظل القيود المفروضة على القطاعات المصرفية".