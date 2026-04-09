سورية: وعود بزيادة الرواتب دون ضرائب جديدة في موازنة 2026

أعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية، خلال مؤتمر صحافي عُقد في وزارة المالية بدمشق اليوم، إطلاق "نسخة المواطن" من موازنة عام 2026، مع وعود بزيادة الرواتب دون فرض ضرائب جديدة، كاشفاً عن توجهات حكومية لتعزيز دور القطاع الخاص وجذب الاستثمارات بالتوازي مع وعود بتحسين الأوضاع المعيشية.

وقال برنية إن الحكومة تعمل على "خلق بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي" مع التركيز على تمكين القطاع الخاص ليكون شريكاً أساسياً في دعم جهود إعادة الإعمار، مشيراً إلى مساعٍ لترسيخ الاستقرار الاقتصادي في البلاد. وبحسب الوزير، ارتفع حجم الإنفاق في موازنة 2026 إلى نحو 10.5 مليارات دولار، في وقت تعهدت فيه الحكومة بزيادة الرواتب والأجور "بما يتناسب مع معدلات غلاء المعيشة"، ضمن خطة تدريجية لتحسين الدخول.

وأوضح أن الآلية الجديدة للأجور تتضمن زيادتين سنويتين للموظفين، الأولى مرتبطة بارتفاع تكاليف المعيشة، والثانية تعتمد على تقييم الأداء، في خطوة تهدف إلى ربط الرواتب والأجور بالإنتاجية. وفي ما يتعلق بالسياسات الاجتماعية، أكد برنية أن الحكومة تعمل على اتخاذ إجراءات "بكل ما يمكن" لمكافحة الفقر، مع الاستمرار في تحسين الرواتب بشكل تدريجي، رغم التحديات الاقتصادية القائمة.

وفي الشق الضريبي، شدد الوزير على عدم وجود أي زيادات ضريبية في موازنة 2026، مشيراً إلى أن النظام الضريبي الجديد سيكون "أبسط وأكثر دعماً لقطاع الأعمال والاستثمار"، بما يعزز النشاط الاقتصادي دون فرض أعباء إضافية على المكلفين. وتأتي هذه التصريحات في وقت تواجه فيه سورية ضغوطاً اقتصادية ومعيشية متفاقمة، وسط تساؤلات حول قدرة السياسات الحكومية على تحقيق توازن بين تحفيز الاستثمار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.