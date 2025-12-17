سورية: وصول 14 ألف طن من الطحين مقدمة من برنامج الغذاء العالمي

- وصلت شحنة مساعدات من الطحين تقدر بـ14 ألف طن إلى ميناء طرطوس، كجزء من مساعدات برنامج الغذاء العالمي البالغة 40 ألف طن، لدعم الأفران وتعزيز المخزون التمويني في سوريا وسط نقص القمح والجفاف. - تهدف المساعدات لدعم 300 مخبز في سوريا، خاصة في المناطق المتضررة، لضمان استقرار أسعار الخبز وتوفير الغذاء الأساسي، مع تخصيص جزء لدعم الأطفال والأسر الضعيفة. - يرى الخبراء أن هذه المساعدات خطوة إيجابية لتعزيز المخزون الاستراتيجي، لكنها تتطلب استثمارات محلية ودولية لتحقيق حلول مستدامة للأزمات الاقتصادية.

أفادت مصادر رسمية سورية، اليوم الأربعاء، بأن شحنة مساعدات من الطحين تقدر بـ14 ألف طن وصلت إلى ميناء طرطوس على البحر المتوسط، وأنها جزء من مساعدات سيقدمها برنامج الغذاء العالمي تقدر بـ40 ألف طن. وقالت محافظة طرطوس في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك إن ثلاث بواخر محملة بالطحين وصلت إلى الميناء قادمة من الولايات المتحدة، وإنها مساعدات أممية تهدف لدعم أفران الخبز وتعزيز المخزون التمويني في سورية.

وتأتي هذه المساعدات في وقت حرج، حيث تسعى الحكومة السورية إلى سد النقص في إمدادات القمح، وتعزيز ضمان الأمن الغذائي في البلاد، في ظل تناقص المساعدات الدولية وتأثير الجفاف الذي تشهده بعض المناطق.

وقال يوسف عرنوس، رئيس قسم العمليات في مرفأ طرطوس، إن "الباخرة Ds Manatee التي تحمل حوالي 14.000 طن من الطحين وصلت اليوم الأربعاء، وهي جزء من ثلاث بواخر ستنقل مجمل الشحنة المقدرة بـ40.000 طن". وأضاف:" بدأنا فور وصولها عملية التفريغ لضمان إدخال الطحين إلى السوق المحلي، حيث نقدم كافة التسهيلات اللوجستية لضمان سرعة العمليات".

في سياق متصل، قال مدير المنطقة الوسطى لبرنامج الأغذية العالمي تيونغي ماشيو أناكيا: "نحن هنا في مرفأ طرطوس لاستلام شحنة تبلغ 1300 طن متري من القمح ضمن شحنة إجمالية تزيد عن 40.000 طن. هذه المساعدات تهدف إلى دعم المخابز العامة والخاصة في مختلف أنحاء البلاد، وخاصة في المناطق الأكثر تضررًا من الأزمة والجفاف".

وأكد ماشيو أناكيا أن الشحنة ستوزع على 300 مخبز في مختلف المحافظات، بهدف ضمان استقرار أسعار الخبز في السوق المحلي، وتوفير الغذاء الأساسي للمواطنين، كما أشار إلى أن جزءًا من المساعدات سيذهب لدعم الأطفال والأسر الضعيفة، خصوصًا في ظل معاناة الأسر من ارتفاع تكاليف المعيشة وعدم قدرتها على تأمين الاحتياجات الأساسية.

وينفذ برنامج الأغذية العالمي في سورية مجموعة من البرامج الطارئة، تشمل مساعدات غذائية مدرسية وبرامج دعم للأطفال دون سن الخامسة والنساء الحوامل، بالإضافة إلى دعم عملية إعادة الإعمار والتنمية من خلال برامج الصمود.

وهذه الشحنة هي جزء من جهود مستمرة لدعم المجتمعات السورية المتأثرة بالأزمة المستمرة منذ أكثر من 14 عامًا، والتي أدت إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

ويرى الخبير الاقتصادي السوري نديم عبد الجبار في حديث لـ"العربي الجديد"، أن وصول هذه الشحنات من الطحين يُعد خطوة إيجابية نحو تعزيز المخزون الاستراتيجي في سورية، وقال: "إن المساعدات الغذائية من الأمم المتحدة تأتي في وقتٍ حساس، حيث يعاني الاقتصاد السوري من تحديات ضخمة تشمل التضخم الكبير والنقص في المواد الأساسية".

وأشار إلى أن شحنات الطحين والقمح "تساعد في توفير الاستقرار النسبي في أسواق الخبز وتخفف الضغط على الأفران والمخابز المحلية". وأضاف أن استمرار الدعم الأممي سيساهم في تخفيف حدة تأثيرات الأزمات الاقتصادية على الأسر السورية، لكنه أكد في الوقت ذاته أن الحلول المستدامة تتطلب استثمارات محلية ودولية في قطاع الزراعة والموارد الطبيعية.