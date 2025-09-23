سورية وسلطنة عُمان توقعان اتفاقية خدمات النقل الجوي

- وقّعت سورية وسلطنة عُمان اتفاقية لتعزيز حركة الطيران بين البلدين خلال الدورة الـ42 للجمعية العامة لمنظمة الطيران المدني الدولي، بهدف تحديث التعاون الثنائي وتسهيل استراتيجيات مستقبلية للعمل العربي المشترك. - تسعى الاتفاقية إلى إعادة ربط سورية بالشبكة الجوية الإقليمية والدولية، مما يسهم في تسهيل حركة الأفراد والبضائع وإحياء القطاعين السياحي والتجاري، في ظل التغييرات السياسية في سورية عام 2024. - توقيع الاتفاقية يفتح الباب أمام استعادة سورية موقعها كبوابة عبور جوية بين آسيا وأوروبا، مما يعزز النمو الاقتصادي ويساهم في كسر العزلة الاقتصادية والسياسية.

وقّعت سورية وسلطنة عُمان، اليوم الثلاثاء، اتفاقية خدمات النقل الجوي بهدف تعزيز حركة الطيران بين البلدين. وجاء ذلك على هامش أعمال الدورة الـ42 للجمعية العامة لمنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، المنعقدة في مدينة مونتريال الكندية، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا). مثّل الجانب السوري في توقيع الاتفاقية رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عمر الحصري، فيما مثّل الجانب العُماني رئيس هيئة الطيران المدني في السلطنة نايف العبري. وتستضيف مدينة مونتريال، من 23 سبتمبر/ أيلول الجاري وحتى 3 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، أعمال الدورة الـ42 لـ"إيكاو".

وأكد الحصري أن "قطاع الطيران المدني يقوم أساساً على مبدأ التواصل بين الدول"، مشيراً إلى أن "الاتفاقيات المتعلقة بالنقل الجوي أو بالخدمات بين المطارات وشركات الطيران تساهم بشكل مباشر في تسهيل وضع الاستراتيجيات المستقبلية، وتعزيز فعالية العمل العربي المشترك". من جانبه، أوضح مدير إدارة العلاقات العامة في الهيئة العامة للطيران المدني السوري علاء صلال أن "الاتفاقية تُعد تحديثاً لاتفاقية النقل الجوي الموقعة بين البلدين في الرابع من مايو/ أيار 1992"، مبيناً أنها "تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجال النقل الجوي، ودعم وتطوير حركة الطيران بين البلدين".

وتُعتبر هذه الاتفاقية خطوة نحو إعادة ربط سورية بالشبكة الجوية الإقليمية والدولية، بما يساهم في تسهيل حركة الأفراد والبضائع، وإعادة إحياء القطاعين السياحي والتجاري المتضررين. ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد

في أواخر عام 2024، تعمل الإدارة السورية الجديدة على تنفيذ إصلاحات اقتصادية وسياسية، وتسعى إلى تعزيز التعاون مع دول عدة.

شهد قطاع الطيران في سورية خلال السنوات الماضية انهياراً شبه كامل نتيجة الحرب الطويلة والعقوبات الغربية المفروضة على النظام السابق، الأمر الذي أدى إلى عزل البلاد عن الشبكات الجوية الإقليمية والدولية. تراجعت حركة المسافرين بشكل كبير، وأغلقت شركات طيران عالمية وإقليمية خطوطها إلى دمشق والمدن السورية الأخرى، فيما تضررت البنية التحتية للمطارات، وتوقفت العديد من الاستثمارات المرتبطة بقطاع الطيران والسياحة.

ومع التغييرات السياسية التي شهدتها سورية في أواخر عام 2024، بدأت الإدارة الجديدة في البحث عن إعادة دمج البلاد في محيطها العربي والدولي عبر سلسلة من الاتفاقيات الاقتصادية والاستثمارية، وعلى رأسها قطاع النقل الجوي الذي يُعتبر ركيزة أساسية لتحريك عجلة التجارة والسياحة. وتأتي هذه الخطوة مع سلطنة عُمان ضمن جزء من توجه أشمل لإعادة بناء شراكات اقتصادية تعيد الثقة في السوق السورية، وتشجع على تدفق رؤوس الأموال، خصوصاً في ظل حاجة البلاد الماسّة إلى إعادة الإعمار وتوفير فرص عمل.

كما أن توقيع الاتفاقية يفتح الباب أمام إمكانية استعادة سورية موقعها باعتبارها بوابة عبور جوية بين آسيا وأوروبا، وهو ما يمنحها ميزة استراتيجية لطالما اعتمدت عليها قبل اندلاع الصراع. ومن المتوقع أن تساهم الاتفاقيات المماثلة مستقبلاً في إعادة تنشيط قطاعات النقل، الخدمات اللوجستية، والتبادل التجاري، ما ينعكس إيجاباً على النمو الاقتصادي الكلي.

تُعد اتفاقية خدمات النقل الجوي بين سورية وسلطنة عُمان أكثر من مجرد تفاهم تقني في مجال الطيران؛ فهي مؤشر إلى بداية مرحلة جديدة تسعى فيها سورية إلى كسر العزلة الاقتصادية والسياسية، واستعادة موقعها في منظومة التعاون العربي. وإذا ما ترافقت هذه الخطوات مع إصلاحات اقتصادية جذرية وبيئة استثمارية مستقرة، فقد تشكل نقطة انطلاق لإعادة بناء قطاع حيوي يربط السوريين بالعالم، ويساهم في إنعاش اقتصاد أنهكته الحروب والعقوبات لعقود طويلة.

(الأناضول، العربي الجديد)