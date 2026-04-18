سورية واقتصاد الممرات: إعادة تسعير الموقع والقيمة الاستراتيجية

- توقيع مذكرة التفاهم بين تركيا، الأردن، وسوريا يعيد تعريف الموقع الاقتصادي لسوريا، مستهدفًا تحويلها إلى عقدة لوجستية مركزية تعزز التدفقات التجارية وتخفض تكاليف السلع. - مشروع إعادة تفعيل الخط الحديدي الحجازي يسهم في التحول الاقتصادي السوري، بخفض تكاليف الشحن وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، مما يعزز القدرة التنافسية ويعيد تشغيل قطاعات متوقفة. - الربط السككي يعزز الاندماج الاقتصادي الإقليمي، ويفتح السوق لفاعلين جدد، وينشط قطاعات متعددة، مما يساهم في انتقال سوريا إلى اقتصاد شبكي مندمج إقليميًا.

يجسّد توقيع مذكرة التفاهم الثلاثية التركية- الأردنية- السورية لتعزيز التكامل في قطاع النقل في عمّان مؤخراً، لحظة مفصلية في إعادة تعريف موقع سورية داخل البنية الاقتصادية الإقليمية، بعد خمسة عقود حالت فيها منظومة الحكم الاستبدادي دون تحويل الميزة الجغرافية إلى قيمة اقتصادية ذات مردود عالٍ. غير أن ما يجري اليوم لا يقتصر على مجرد إعادة تشغيل هذا الموقع، بل يتجاوزه إلى إعادة تشكيله ضمن منطق "اقتصاد الممرات"، حيث يُعاد إدماج سورية بوصفها عقدة لوجستية مركزية داخل شبكة نقل إقليمية عابرة للحدود.

وبهذا المعنى، تنتقل البلاد، بعد تحريرها، من موقع الهامش الاقتصادي، إلى فاعل وشريك في تعظيم التدفقات التجارية الإقليمية، بما يعكس تحولاً حاسماً في بنية المكان من كونه معطى جغرافياً مهملاً، إلى قيمة اقتصادية متغيرة قابلة لإعادة التسعير داخل النظام الإقليمي. ولا يتوقف أثر هذا التحول عند إعادة تشكيل الخرائط الاقتصادية، بل ينعكس مباشرة على مؤشرات الرفاه المعيشي، عبر خفض تكاليف السلع، وتعزيز فرص التشغيل، وتحسين كفاءة الأسواق.

تعكس مذكرة التفاهم، بوصفها خريطة طريق تنفيذية تمتد لثلاث سنوات، رؤى استراتيجية متكاملة للدول الثلاث تصب جميعها في بناء ممر إقليمي موحّد عالي الكفاءة؛ إذ تركز سورية على استعادة دورها عقدةَ ربطٍ عبر إحياء السكك الحديدية وعلى رأسها الخط الحجازي، وتسعى تركيا إلى توسيع نطاق المبادرة نحو الخليج ضمن رؤية أشمل تجعل من الممر منصة ربط عابرة للأقاليم تصل الشرق الأوسط بآسيا الوسطى وأوروبا، فيما يعمل الأردن على ترسيخ نموذج لوجستي متقدم قائم على النقل متعدد الوسائط، والرقمنة، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، بما يعكس تقاطعًا واضحًا في المصالح الاقتصادية والتنموية.

المفاتيح القطاعية للتحول الاقتصادي في سورية

غير أن القيمة الفعلية لهذا التحول لا تُقاس بالإطار النظري وحده، بل بقدرته على التحقق ميدانياً، وهو ما يتجسد في مشروع إعادة تفعيل الخط الحديدي الحجازي بوصفه رافعة للمبادرة برمتها، ومن خلاله يمكن التبصّر في آثار الاتفاق على المواطن والدولة السورية والإقليم، حيث تتجلى هذه التحولات في مفاتيح قطاعية أساسية، يتصدّرها تحوّل بنية الكلفة داخل الاقتصاد.

أول هذه المفاتيح، هو تحوّل هيكل الكلفة داخل الاقتصاد. فالنقل السككي لا يضيف مجرد خيار جديد، بل يعيد تشكيل معادلة الكلفة في سلاسل الإنتاج والتوزيع. انخفاض كلفة الشحن يمتد تأثيره إلى تقليص كلفة المدخلات الإنتاجية، ما يسمح بإعادة تشغيل قطاعات كانت متوقفة أو ضعيفة الجدوى. وفقاً للبنك الدولي، فإن الاستثمار في لوجستيات السكك الحديدية يحقق نتائج ملموسة في خفض تكاليف النقل ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، إلى جانب تعزيز القدرة التنافسية للاقتصادات. وتُظهر تقديرات تجريبية مبنية على النماذج في عدد من الدول، أن تطوير شبكات السكك يفضي إلى خفض واضح في تكاليف الشحن وتحسين زمن الإمداد.

ففي الكاميرون، ساهمت أعمال تطوير البنية التحتية للطرق والسكك الحديدية في خفض تكاليف شحن الحاويات بأكثر من 7% بين عامي 2012 و2022، بينما شهدت أوزبكستان خلال الفترة 2015ــ2020 انخفاضاً في تكاليف شحن البضائع الأساسية وصل إلى 80% بفضل تشغيل خط سكك حديدية جديد. وتؤكد هذه المعطيات أن السكك الحديدية ليست مجرد أداة نقل، بل آلية لإعادة تشكيل هيكل الكلفة داخل الاقتصاد. ويُفضي ذلك إلى تحسين القدرة الشرائية عبر خفض الأسعار، ليس بوصفه أثراً عرضياً، بل نتيجة بنيوية لإعادة ضبط السوق.

أما المفتاح الثاني، فيتمثل في إعادة تشكيل المجال الاقتصادي عبر الاندماج، إذ لا يقتصر ربط سورية بشبكة نقل حديثة على نقل السلع، بل يشمل إدماج الجغرافيا السورية في الدورة الإنتاجية وسلاسل الإمداد، بما يعيد توزيع الفرص ويفتح السوق أمام فاعلين جدد. ولا يكتمل هذا الدور عبر إحياء المسار الجنوبي للخط الحجازي فقط، بل يستلزم استكماله بمحور شمالي يربط سورية بتركيا وأوروبا، ما يجعل التعاون السككي السوري–التركي عنصرًا حاسمًا في إدماج الممر ضمن الشبكات العابرة للأقاليم، وتحويل سورية إلى عقدة وصل داخل محور الأناضول-الشام-الخليج بما يعزز التدفقات التجارية والعائدات اللوجستية.

يرتكز المفتاح الثالث، على توليد الأثر المضاعف للاقتصاد، فالمشاريع الكبرى من هذا النوع لا تُقاس فقط بما تنتجه مباشرة، بل بما تُطلقه من سلاسل نشاط اقتصادي متتابعة. فالخط الحديدي يخلق طلباً على الخدمات، وينشّط قطاعات النقل والتخزين والتأمين، والإطعام ويعيد إحياء السياحة. كما يفتح المجال أمام استثمارات جديدة مرتبطة بالبنية التحتية. وبذلك يتحول المشروع إلى محرّك ديناميكي يولّد نشاطاً اقتصادياً يتجاوز حجمه المباشر، ويؤسس لدورات نمو متتابعة.

وعلى مستوى الدولة، وهو المفتاح الرابع، يندرج هذا التحول ضمن انتقال أوسع من اقتصاد داخلي محدود إلى اقتصاد شبكي مندمج في الإقليم. والمؤشرات التجارية القائمة تعكس بالفعل هذا الاتجاه؛ إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين سورية وتركيا نحو 3,7 مليارات دولار العام الماضي وفق وزير التجارة التركي عمر بولاط، مع توجهات لرفعه إلى 5 مليارات، مرحلةً أولى، ثم إلى 10 مليارات دولار لاحقاً، بما "يشمل بحث إبرام اتفاقية تجارة حرة".

فيما ارتفعت قيمة التبادل التجاري الأردني السوري من 116 مليون دينار في 2024 إلى 334 مليون دينار (471 مليون دولار) وفق وكالة الأنباء الأردنية "بترا". وكذلك نما التبادل التجاري بين تركيا والأردن من 1.1 مليار دولار في عام 2024 الى 1.5 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي بحسب وزارة الاقتصاد التركية. هذه الأرقام تشير حسابياً إلى تسارع في الترابط الاقتصادي، وهو ما يمنح مشروع الربط السككي قاعدة واقعية للانطلاق.

وفي الإطار الإقليمي، يفتح هذا المشروع الباب أمام تشكّل ممر اقتصادي جديد يمكن توصيفه بمحور "الأناضول – الشام – الخليج"، وهو ممر لا يعيد فقط ربط الجغرافيا، بل يعيد توزيع الأدوار الاقتصادية داخلها. فالأردن يعزز موقعه بوابةً لوجستيةً، وتركيا توسّع امتدادها التجاري جنوباً، بينما يُعاد تمركز سورية محوراً لتوليد القيمة المضافة ضمن شبكات الممرات الإقليمية.

كفاءة الشحن في الممرات الاقتصادية

تشير التقديرات التجريبية القائمة على النماذج، ومنها مبادرة الحزام والطريق، إلى أن متوسط انخفاض أوقات الشحن على المستوى العالمي يصل إلى 3.2%، بينما يسجل انخفاضاً أعلى داخل الممرات الاقتصادية بنسبة 8.5%، وقد يصل في بعض المسارات إلى 12%. وفقًا لتقرير البنك الدولي، يختصر الممر الاقتصادي بين الصين وآسيا الوسطى وغرب آسيا زمن الشحن من متوسط 15 يوماً قبل المبادرة إلى 13 يوماً بعدها. وتعكس هذه النتائج التأثير الواقعي للبنية التحتية على تعزيز سرعة حركة البضائع وتقليل كلفة المعاملات التجارية.

وعلى الرغم من أن نسب انخفاض زمن الشحن وتكاليف التجارة- والتي تراوح بين 2% و10% وفق تقديرات البنك الدولي- قد تبدو محدودة ظاهرياً، تبقى دلالتها الاقتصادية عميقة للغاية. فالتجارة الدولية تعمل بهوامش ربح ضيقة، ما يجعل أي تخفيض طفيف في الكلفة أو الزمن قادراً على إحداث فارق ملموس في العوائد. في ضوء ما سبق، يتبيّن أن التحولات في أزمنة الشحن وكلف التجارة، رغم محدوديتها النسبية، تحمل آثاراً تراكمية ربحية واضحة. ومع انخراط سورية في هذه الشبكات المتجددة للممرات، تتجه البلاد نحو تحرير طاقات موقعها الجغرافي بما يوازي إمكاناته الفعلية، ويعيد توظيفه ضمن دورة الاقتصاد الإقليمي.

....

المراجع: دراسة للبنك الدولي صادرة في سبتمبر/أيلول 2025 بعنوان: تحويل الخدمات اللوجستية: قوة الاستثمار في السكك الحديدية.