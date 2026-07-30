سورية: ناقلة بنزين تصل إلى بانياس وخفض جديد لسعر الفيول الصناعي

- وصلت ناقلة محملة بـ 37.646 ألف طن متري من البنزين إلى مصب بانياس النفطي، ضمن جهود الحكومة لتعزيز استقرار إمدادات المشتقات النفطية وتلبية احتياجات السوق المحلية. - أعلنت وزارة الطاقة السورية عن تخفيض أسعار المشتقات النفطية، بما في ذلك البنزين والمازوت، استجابة لتراجع أسعار النفط عالمياً، بهدف دعم القطاع الصناعي وتخفيف تكاليف الإنتاج. - أكد وزير الطاقة محمد البشير أن خفض تكاليف الطاقة يعزز تنافسية المنتج السوري ويدعم استمرار الإنتاج، مع استمرار تنفيذ خطط توريد المشتقات لضمان استقرار الإمدادات.

وصلت إلى مصب بانياس النفطي على الساحل السوري، اليوم الخميس، ناقلة محمّلة بنحو 37.646 ألف طن متري من البنزين، في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز استقرار إمدادات المشتقات النفطية، ورفع جاهزية المخزون، وضمان تلبية احتياجات السوق المحلية.

وأوضحت وزارة الطاقة السورية أن الفرق الفنية في المصب باشرت عمليات تفريغ الشحنة وفق المعايير التشغيلية المعتمدة، بما يدعم استمرارية التزويد ويحافظ على موثوقية منظومة الإمداد الوطني، مشيرة إلى أن الشحنة تأتي ضمن خطة تستهدف ضمان انتظام تدفق البنزين إلى مختلف المحافظات.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الجهود الحكومية الأخرى التي تُبذل لتعزيز استقرار الإمدادات النفطية؟ كيف سيؤثر خفض سعر الفيول الصناعي على تنافسية المنتج السوري؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وأكدت الوزارة استمرار تنفيذ الخطط الهادفة إلى تعزيز أمن الإمدادات النفطية، وضمان وصول المشتقات إلى مختلف المناطق، وفق أعلى معايير السلامة والكفاءة التشغيلية، بما يساهم في استقرار السوق وتلبية الطلب المتزايد.

ويأتي وصول ناقلة البنزين بعد أيام قليلة من استقبال مصب بانياس ناقلة مازوت محمّلة بنحو 64.324 طناً مترياً، وناقلة غاز نفط مسال بحمولة 5.620 طناً مترياً، في إطار خطة حكومية متواصلة لزيادة الإمدادات وتقليص الاختناقات التي شهدتها محطات الوقود خلال الأسابيع الماضية، مع إعطاء الأولوية لتلبية احتياجات القطاعات الحيوية.

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وكانت وزارة الطاقة قد أعلنت، في الخامس من يوليو/تموز، ضخ 7.32 ملايين لتر من البنزين عبر 305 طلبات انطلقت من مركزي التوزيع في بانياس وحمص، بهدف دعم مخزون المحطات، والاستجابة للطلب المتزايد في مختلف المحافظات. وتزامنت هذه الإجراءات مع أزمة وقود شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية، تسببت بازدحام واسع أمام محطات التعبئة، في حين أكدت الوزارة أن المشكلة نتجت عن ارتفاع استثنائي في الطلب خلال فترة زمنية قصيرة، وليس بسبب نقص في المشتقات النفطية.

وفي سياق متصل، أعلنت اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية تخفيض أسعار المشتقات النفطية اعتباراً من 28 من الشهر الجاري، بالتزامن مع تراجع أسعار النفط عالمياً، حيث حُدد سعر لتر البنزين أوكتان 95 عند 1.2 دولار، والبنزين أوكتان 90 عند 1.16 دولار، والمازوت عند 0.98 دولار، فيما بلغ سعر أسطوانة الغاز المنزلي 12 دولاراً، وأسطوانة الغاز الصناعي 19.2 دولاراً.

حمولات الناقلات الواردة إلى بانياس أُنشئ هذا الرسم البياني بواسطة الذكاء الاصطناعي

كما أعلن وزير الطاقة محمد البشير، اليوم الخميس، توجيه الوزارة بتخفيض سعر طن الفيول الصناعي من 475 دولاراً إلى 400 دولار، في خطوة تستهدف دعم القطاع الصناعي، وتخفيف تكاليف الإنتاج على المنشآت الصناعية.

وأوضح البشير أن القرار يندرج ضمن سياسة الحكومة الرامية إلى تشجيع الصناعيين، وتعزيز تنافسية المنتج السوري، ودعم استمرار دوران عجلة الإنتاج، مؤكداً أن خفض تكاليف الطاقة ينعكس مباشرة على تكلفة الإنتاج، ويمنح الصناعيين قدرة أكبر على التوسع والاستمرار، بما يساهم في استقرار الأسواق وتوفير منتجات وطنية بأسعار أكثر تنافسية.

وأشار وزير الطاقة إلى أن الوزارة ستواصل اتخاذ الإجراءات التي تدعم القطاعات الإنتاجية وتعزز بيئة الاستثمار، في إطار جهود الحكومة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق التعافي الاقتصادي، بالتوازي مع استمرار تنفيذ خطط توريد وتوزيع المشتقات النفطية لضمان استقرار الإمدادات خلال المرحلة المقبلة.