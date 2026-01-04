سورية: موظفو معمل الغزل والنسيج المفصولون بلا حل

- لا تزال قضية الموظفين المفصولين قسراً في سوريا، خاصة في إدلب، دون حل، حيث يعانون من أوضاع معيشية صعبة ويطالبون بالعودة إلى وظائفهم أو تعويضهم. - يؤكد الموظفون أن فصلهم كان عقابياً بسبب مواقفهم السياسية، مما حرمهم من مصدر رزقهم وأجبرهم على العمل في وظائف مؤقتة، دون ردود شافية على طلباتهم للعودة. - معالجة قضية الموظفين المفصولين تعتبر أولوية في العدالة الانتقالية، لكن تواجه تحديات بسبب قلة الإمكانيات المالية والتسويف الإداري، مما يزيد من هشاشة الاقتصاد السوري.

بعد مرور أكثر من عام على تحرير سورية وسقوط نظام بشار الأسد، لا تزال قضية آلاف الموظفين المفصولين قسراً من وظائفهم، ولا سيّما في القطاع العام، عالقة من دون حل. ففي محافظة إدلب، ينتظر عشرات العاملين السابقين في معمل الغزل والنسيج عودتهم إلى أعمالهم، رغم تقديمهم طلبات رسمية ومراجعتهم الجهات المعنية مراراً، وسط أوضاع معيشية صعبة واستنزاف نفسي واقتصادي امتد لسنوات.

ويؤكد مفصولون أنّ قرارات فصلهم خلال سنوات الحرب لم تكن إدارية بحتة، بل جاءت على خلفيات أمنية وسياسية مرتبطة برفضهم الالتحاق بخدمة النظام أو الانخراط في مؤسّساته العسكرية، ما حرمهم من مصدر رزقهم الوحيد، وتركهم في مواجهة الفقر والبطالة لسنوات طويلة. ويشيرون إلى أنّ إعادة تشغيل المعامل لا يمكن أن تنجح من دون إعادة أصحاب الخبرة إليها وإنصافهم بعد سنوات من الإقصاء القسري، معتبرين أن طيّ هذا الملف هو اختبار حقيقي لعدالة مرحلة ما بعد التحرير.

وقال محمد عبد الرحيم زهيران (50 عاماً)، وهو موظف سابق في معمل الغزل والنسيج في إدلب، ومن أبناء بلدة كبتة بريف إدلب الغربي، ويقيم حالياً في مدينة أرمناز، إنّ فصله من العمل يعود إلى عام 2016، حين توقفت المؤسّسة عن العمل في إدلب ونُقلت وظائف العمال إلى حماة، ويضيف لـ"العربي الجديد" أن الظروف الأمنية آنذاك أجبرتهم على التوقف عن الذهاب، خاصة أن "الطرق لم تكن آمنة، وعلمنا لاحقاً أنه سيجري تجنيد كل من بلغ عمره أربعين عاماً وما دون، ما دفعنا لترك العمل، ثم فُصلنا لاحقاً". ويوضح زهيران أنه بعد سقوط النظام أعاد، مع عدد من زملائه، تقديم طلبات رسمية إلى مديرية الصناعة، وأجروا مقابلات، ووقعوا على أوراق تفيد بإعادة دراسة ملفاتهم على أن ترفع إلى الوزارة في دمشق، ويقول: "قيل لنا إنّ كل شيء قيد الدراسة، وإنّ الملف متابع في الوزارة، لكن حتّى اليوم لم نحصل على أي جواب شافٍ أو ضوء أخضر".

لا نطلب المستحيل

وعن تبعات الفصل، يقول زهيران إنّ السنوات الماضية كانت قاسية: "بلا استقرار، بلا وظيفة، بلا أمان. عشر سنوات مرت ونحن بلا عمل ثابت، أعمل أحياناً أعمالاً يدوية متعبة لا تناسب أعمارنا، فقط لنعيش"، ويتابع: "عندما فصلت كنت في الأربعين من عمري، واليوم اقتربت من الخمسين، وهناك من زملائي من تجاوز الستين. نحن لا نطلب المستحيل، نريد العودة إلى وظائفنا أو تعويضنا عن سنوات الخدمة الضائعة"، ويطالب الجهات المعنية بإعادته إلى وظيفته قائلاً: "نحن أصحاب حق ولسنا طلاب صدقة. هذه قضيتنا منذ عشر سنوات، وبعد التحرير لا يجوز أن تبقى معلقة".

أما أحمد مصطفى العلي (48 عاماً)، وهو موظف سابق أيضاً في معمل الغزل والنسيج في إدلب، فيقول إنّ فصله من العمل جاء مباشرةً على خلفية مواقفه السياسية الرافضة للنظام المخلوع، مؤكداً أن القرار لم يكن مرتبطاً بالإنتاج أو الغياب، بل بـ"الانتماء والرأي". ويضيف العلي لـ"العربي الجديد" أنه استدعي أكثر من مرة إلى جهات أمنية قبل فصله النهائي عام 2014، ويقول: "طلب مني التوقيع على تعهدات وحضور فعاليات تأييد مراراً وتكراراً، ورفضت. بعد فترة قصيرة، منعت من دخول المعمل، ثم أُبلغت شفهياً بأنني مفصول".

ويوضح أن الفصل حرمه من مصدر رزقه الوحيد في وقت كانت فيه البلاد تعيش ذروة الحرب، ويقول: "لدي أربعة أطفال، ولم يكن لدينا خيار سوى الأعمال المؤقتة. عملت في الزراعة والبناء بأجور لا تكفي ثمن الخبز، وفي ظروف قاسية لا تناسب خبرتي ولا عمري".

ويؤكد العلي أن الأثر لم يكن مادياً فحسب، بل اجتماعياً ونفسياً أيضاً، قائلاً: "شعورك أن سنوات خدمتك ذهبت هباءً منثوراً، هذا بحد ذاته قهر".

وبعد التحرير، أعاد العلي تقديم طلب رسمي للعودة إلى عمله، وأجرى مقابلة في مديرية الصناعة، ووقع على أوراق رُفعت إلى الوزارة، إلّا أن النتيجة بقيت واحدة: "انتظار بلا جواب. كل مرة نسأل يقال لنا إنّ الملف قيد الدراسة، لكن مرت سنة كاملة ولم يتغيّر شيء". ويلفت العلي إلى أنهم "يريدون فقط استعادة حقوقهم"، مشدداً على أنهم لم يفصلوا بسبب تقصير، بل بسبب موقف سياسي، ويقول: "إذا كانت مرحلة ما بعد التحرير تعني العدالة، فيجب أن تبدأ بإنصاف من دفعوا ثمن مواقفهم".

ضرورة اقتصادية

من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي فؤاد الحسن أن استمرار تعطيل ملف الموظفين المفصولين لأسباب سياسية أو أمنية، رغم مرور عام على التحرير، يشكل خللاً في مسار العدالة الانتقالية، ويبعث برسائل سلبية إلى الشارع السوري، ويقول لـ"العربي الجديد": "فصل آلاف الموظفين خلال سنوات الحرب كان أداة عقاب سياسي واقتصادي هدفت إلى تفريغ مؤسسات الدولة من أي صوت معارض أو غير منضبط أمنياً، ومعالجة هذا الملف اليوم يجب أن تكون أولوية لا ملفاً ثانوياً".

ويؤكد الحسن أن إعادة المفصولين، خصوصاً في القطاعات الإنتاجية كالصناعات النسيجية، "ليست مسألة إنصاف فردي فحسب، بل ضرورة اقتصادية، لأن هذه المؤسسات خسرت خبرات تراكمت على مدى عقود، ولا يمكن إعادة تشغيلها بكفاءة من دون كوادرها الأصلية".

ويحذّر من أن الإبقاء على آلاف الموظفين خارج سوق العمل الرسميّة "يعزز الاقتصاد الهش، ويزيد الاعتماد على الأعمال المؤقتة، ويعمّق الفجوة الاجتماعية"، مشدداً على أن التعويض عن سنوات الفصل واحتسابها خدمة فعلية "حق قانوني وأخلاقي لا يمكن الالتفاف عليه"، وأن نجاح المرحلة الانتقالية يقاس بقدرتها على تصحيح مظالم الماضي لا بإعادة إنتاجها بصيغ جديدة، ودعا إلى إعلان جدول زمني واضح لمعالجة ملفات المفصولين، وإشراك ممثلين عنهم في أيّ لجان مختصة، ضماناً للشفافية والمساءلة.

من جهة أخرى، أوضح مصدر مسؤول في وزارة الصناعة أن الجهات المعنية أنهت إعداد بنود تفصيلية لمشروع يفترض أن يشمل الموظفين المفصولين لأسباب تتعلق برفض الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية أو الاعتقال السياسي، وينص المشروع على إعادتهم إلى العمل مع صرف تعويضات عن فترة الفصل واحتسابها خدمة فعلية. وأوضح المصدر لـ"العربي الجديد" أن تنفيذ هذه البنود على أرض الواقع ما زال متعثراً ويحتاج إلى وقت، نظراً لحجم أعداد المفصولين من مختلف القطاعات وقلة الإمكانيات المالية المتاحة، وسط شكاوى من تسويف إداري وبطء في البتّ بالملفات، خصوصاً في المؤسّسات الصناعية الكبرى، ومنها معمل الغزل والنسيج في إدلب.

ووفق مركز حرمون للدراسات المعاصرة، يعد قطاع الصناعات النسيجية من أهم القطاعات الصناعية في سورية قبل الحرب، إذ ساهم بنحو 24% من الناتج الصناعي (باستثناء النفط)، وشكل ما يقارب 45% من الصادرات الصناعية غير النفطية، ووفر فرص عمل لنحو 30% من العاملين في الصناعة التحويلية. لكن الحرب وما رافقها من دمار ونهب للمنشآت، وهجرة الكفاءات، ونقص الطاقة، وارتفاع التكاليف، أدت إلى تراجع حاد في هذا القطاع، كما تسببت بفصل آلاف العمال، الذين ما زال كثير منهم ينتظر إنصافه حتى اليوم.