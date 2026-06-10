- شهدت مناطق ريف الحسكة الجنوبي احتجاجات شعبية مستمرة بسبب الأزمات الخدمية والمعيشية، خاصة أزمة المحروقات، مما دفع السلطات المحلية لاتخاذ إجراءات عاجلة. - أعلن نائب محافظ الحسكة عن تسلم المحافظة مليون لتر من المازوت المدعوم لدعم القطاع الزراعي، بالتعاون مع الشركة السورية للبترول، لتحسين ظروف الإنتاج. - تزامنت الإجراءات مع استمرار الاحتجاجات في مناطق مثل الشدادي والهول، حيث طالب المحتجون بتحسين الأوضاع المعيشية وتوفير فرص عمل، مع إغلاق طرق احتجاجاً على ارتفاع أسعار الوقود.

دفعت الاحتجاجات الشعبية المتواصلة في عدد من مناطق ريف الحسكة الجنوبي، شمال شرقي سورية، السلطات المحلية إلى الإعلان عن إجراءات عاجلة لمعالجة بعض الملفات الخدمية والمعيشية، وفي مقدمتها أزمة المحروقات التي تشكل أحد أبرز مطالب السكان، وسط تأكيدات رسمية بأن مطالب المحتجين وصلت إلى الجهات المعنية وتخضع للمتابعة.

وفي السياق، أكد نائب محافظ الحسكة والمتحدث باسم الفريق الرئاسي أحمد الهلالي، أنّ الفريق يتابع باهتمام الاحتجاجات التي شهدتها مناطق عدة في المحافظة خلال الأيام الماضية، والتي تركزت مطالبها على توفير المحروقات والمازوت وتحسين مستوى الخدمات الأساسية. وقال بحسب ما نقلته مديرية إعلام الحسكة على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي إنّ أصوات المواطنين وملاحظاتهم تصل بشكل مباشر إلى القيادة والجهات الحكومية المختصة، مشدداً على أن مطالب الأهالي تحظى بالاهتمام والمتابعة.

وأوضح الهلالي أنّ محافظة الحسكة تواجه تحديات متراكمة تتطلب عملاً مؤسسياً واسعاً لمعالجتها، لا سيما في ظل المرحلة الانتقالية الحالية واستمرار الجهود الرامية إلى استكمال تفعيل مؤسسات الدولة. وأضاف أنّ خطوات مهمة أُنجزت خلال الفترة الماضية في إطار إعادة بناء المؤسسات المحلية، مشيراً إلى قرب الإعلان عن استكمال ترتيبات المكتب التنفيذي لمحافظة الحسكة.

وفي سياق متصل، أعلن الهلالي، الذي يتولى كذلك مهمة الإشراف على ملف تنفيذ اتفاق الدمج الموقع بين الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، أن المحافظة ستتسلم، اليوم الأربعاء، كمية من المازوت المدعوم تبلغ مليون لتر، وذلك بهدف تلبية جزء من احتياجات المحافظة من المحروقات.

وبيّن أن تأمين هذه الكمية جاء بالتعاون بين الفريق الرئاسي والشركة السورية للبترول (SPC)، موضحاً أن الجزء الأكبر منها سيخصص لدعم القطاع الزراعي خلال موسم الحصاد الجاري. وأشار إلى أن الخطوة تستهدف تعزيز توافر الوقود والتخفيف من الأعباء التي يواجهها المزارعون، بما يسهم في دعم الموسم الزراعي وتحسين ظروف الإنتاج في المحافظة.

اقتصاد الناس إضراب أسواق الحسكة احتجاجاً على رفع أسعار الكهرباء التجارية

وجاء الإعلان الرسمي بالتزامن مع استمرار الاحتجاجات الشعبية في مناطق جنوبي الحسكة لليوم الثالث على التوالي، حيث شهدت ناحية الشدادي تجمّعات احتجاجية شارك فيها مئات السكان للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية وتوفير فرص عمل للشباب والعاطلين عن العمل. كما أقدم محتجون على إغلاق طريق قرية غزيّلة في منطقة جنوب الرد عبر إشعال إطارات بلاستيكية، احتجاجاً على ارتفاع أسعار الوقود وتدهور الأوضاع الاقتصادية التي تعاني منها المنطقة، بحسب ما أفاد به مشاركون في الاحتجاجات.

وفي منطقة الهول، نظم عشرات الأهالي وقفة احتجاجية تخللها إغلاق طريق الحسكة - الهول، احتجاجاً على أزمة الكهرباء المستمرة، مطالبين الجهات المسؤولة باتخاذ خطوات عملية لتحسين الخدمات الأساسية التي تشهد تراجعاً منذ سنوات. وقال عبد الله عبد العزيز أحد المشاركين في احتجاجات الشدادي لـ"العربي الجديد"، إنّ السكان "لم يعودوا قادرين على تحمل أعباء المعيشة المتزايدة"، مشيراً إلى أن مطالب المحتجين تتركز على توفير المحروقات بأسعار مناسبة وتحسين الخدمات وتأمين فرص عمل للشباب.

وقال مصطفى المطر لـ"العربي الجديد" إنّ أزمة الكهرباء "أصبحت جزءاً من المعاناة اليومية للسكان"، مؤكداً أنّ المحتجين يطالبون بخطوات عملية لمعالجة تراجع الخدمات الأساسية في المنطقة. وتأتي هذه الاحتجاجات في ظل شكاوى متكررة من سكان مناطق جنوب الحسكة بشأن تراجع الخدمات الأساسية والأوضاع المعيشية خلال السنوات الماضية، إذ يقول الأهالي إن مناطقهم عانت من مستويات متفاوتة من التهميش الخدمي وضعف الاستثمارات في البنية التحتية، رغم كونها من أبرز المناطق الزراعية والنفطية في المحافظة.

ويرى محتجون أن الأزمات المرتبطة بالمحروقات والكهرباء وفرص العمل تراكمت خلال سنوات سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) على المنطقة، ما أسهم في تصاعد حالة الاستياء الشعبي ودفع السكان إلى المطالبة بتحسين واقعهم الخدمي والمعيشي.