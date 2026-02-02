سورية | مطار دير الزور يقترب من العودة للخدمة

- إعادة تأهيل مطار دير الزور: تعمل الهيئة العامة للطيران المدني على إعادة تأهيل مطار دير الزور لربط المحافظة بالسماء السورية، مما يخفف معاناة السفر ويعزز الحركة الاقتصادية والتنموية في المنطقة. - تفقد البنى التحتية: قام وفد من الهيئة ووزارة الداخلية بتقييم البنى التحتية والمرافق التشغيلية لضمان أعلى معايير السلامة قبل استئناف حركة الملاحة الجوية، مع دعم من الأمم المتحدة لتسريع إعادة التأهيل. - أهمية اقتصادية واستراتيجية: يُعتبر المطار منشأة استراتيجية تسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وتخفيف الأعباء المالية، خاصة بعد رفع العقوبات عن سوريا، مما يعزز الآمال بفتح أبواب التجارة والنقل الجوي.

تواصل كوادر الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي أعمال إعادة تأهيل مطار دير الزور المدني، في خطوة تُعد جزءاً من خطة متكاملة تهدف إلى إعادة تشغيل المطار في أقرب وقت ممكن وربط المحافظة مجدداً بالسماء السورية. وقال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، عمر الحصري، في تدوينة على حسابه في منصة "إكس"، إن هذا العمل يأتي "في إطار الالتزام بإعادة ربط دير الزور بسماء الوطن وتخفيف معاناة السفر عن أبنائها بما يليق بمكانتها وأهلها".

وفي هذا السياق، تفقد معاون رئيس الهيئة، أمجد نخال، يرافقه وفد من مديري الإدارات المختصة، مراحل إعادة تأهيل البنى التحتية والمرافق التشغيلية للمطار، ضمن زيارة ميدانية هدفت إلى رفع الجهوزية التشغيلية تمهيداً لإعادة افتتاح المطار أمام الحركة الجوية. وتشمل الأعمال تطوير البنى التحتية الأساسية، ورفع كفاءة المرافق التشغيلية والخدمية، وفق المعايير المعتمدة في الطيران المدني، بما يضمن أعلى مستويات السلامة والكفاءة التشغيلية.

وفي خطوة مماثلة، أجرى وفد مشترك من وزارة الداخلية والهيئة العامة للطيران المدني، برئاسة مدير إدارة أمن المطارات والمنافذ العقيد أحمد الأحمد، ومعاون رئيس الهيئة أمجد نخال، جولة تفقدية في 31 يناير/كانون الثاني الفائت، ركزت على تقييم المسارات الأمنية والفنية، ووضع خطة شاملة للمتطلبات اللازمة لضمان أعلى معايير السلامة قبل استئناف حركة الملاحة الجوية.

وفي إطار دعم الجهود الدولية، زار وفد من الأمم المتحدة المطار في 21 يناير 2025، حيث أجرى جولة تفقدية برفقة مسؤولين محليين لتقييم الوضع، وتحديد الخطوات الفنية واللوجستية المطلوبة لتسريع إعادة تأهيله، ضمن خطة أوسع لدعم إعادة الإعمار والتنمية في المنطقة. ويُعدّ مطار دير الزور منشأة استراتيجية، لما له من دور محوري في تعزيز الحركة الاقتصادية والتنموية في المحافظة. وقال زاهر عطية، وكيل شركة "أرامكس" العالمية للشحن السريع، لـ"العربي الجديد"، إن إعادة تأهيل المطار ستساهم بشكل كبير في تنشيط الحركة الاقتصادية في المنطقة، كما ستخفف الأعباء المالية عن المواطنين.

وأوضح عطية أن الشحنات الدولية كانت تُنقل براً إلى دمشق قبل شحنها جواً، ما كان يستغرق وقتاً طويلاً ويتسبب بتكاليف إضافية، في حين سيوفر المطار بعد إعادة تشغيله حلولاً أكثر كفاءة وسرعة لعمليات الشحن، بما يعزز النشاط التجاري والخدمي في المحافظة. وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في وقت حساس، ولا سيما بعد رفع العقوبات عن سورية، ما يعزز الآمال بإعادة فتح أبواب التجارة والنقل الجوي على نطاق أوسع وأكثر مرونة في المستقبل القريب. ويأمل القائمون على مشروع إعادة التشغيل أن يتحول مطار دير الزور إلى نقطة وصل رئيسية تدعم خطط التنمية الشاملة، وتساهم في إعادة الحياة إلى القطاعات الاقتصادية والخدمية، بما ينسجم مع تطلعات أهالي المحافظة نحو مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً.

ويأتي هذا التحرك بعد أن شهد المطار في فبراير/شباط 2025 هبوط أول طائرة مدنية منذ توقفه قبل 13 عاماً، بعدما كان مستخدماً ثكنة عسكرية خلال الحرب المدمرة التي شهدتها البلاد بين عامي 2011 و2024. كما تُعدّ خطط لتنظيم رحلات جوية تدريجية بين المطارات السورية، ضمن استراتيجية تهدف إلى تعزيز التواصل الداخلي ودعم التنمية في دير الزور والمناطق الشرقية عموماً.