سورية: سحب اعتماد شركات أمن المعلومات وجهود لإطلاق استراتيجية وطنية

ألغت الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات التابعة لوزارة الاتصالات السورية شهادة اعتمادية تقديم خدمات أمن المعلومات الممنوحة لعدد من الشركات العاملة في السوق المحلية، في خطوة تعكس تشديداً رسمياً في ضبط هذا القطاع الحساس وربطه بمفهوم "السيادة الرقمية". وقالت الهيئة، في بيان نشرته اليوم الاثنين، إنها قرّرت إلغاء اعتمادية كل من شركة "إكستيك" محدودة المسؤولية (XTECH) الممنوحة منذ عام 2023، وشركة حلول الأنظمة الذكية الممنوحة عام 2022، إضافة إلى شركة "طلال أبو غزالة وشركاه" التي حصلت على الاعتمادية عام 2023، موضحة أن القرار جاء نتيجة مخالفة أحكام لائحة الضوابط والنواظم الخاصة باعتمادية شركات أمن المعلومات.

وبحسب الهيئة، فإن إلغاء اعتمادية منظومة "طلال أبو غزالة للأرشفة الإلكترونية والأتمتة" (TAG E-Archiving and Automation) يعود إلى عدم الالتزام باللائحة التنظيمية المتعلقة باعتمادية المنظومات المعلوماتية، مؤكدة أن القرار ينص على منع الشركات المذكورة من تقديم أي خدمات في هذا المجال، مع تحميلها كامل المسؤولية القانونية في حال المخالفة.

وقال الخبير في أمن المعلومات مؤيد العطار لـ"العربي الجديد"، إنّ الشركات التي أُلغيت اعتماديّتها كانت تقدم خدمات متعدّدة تشمل تقييم جاهزية الأنظمة المعلوماتية، وتنفيذ اختبارات اختراق، وتقديم استشارات حول سياسات حماية البيانات وإدارة المخاطر، إضافة إلى حلول الأرشفة الإلكترونية وأتمتة الإجراءات وحماية البنى التحتية الرقمية. وأوضح الخبير أن هذه الخدمات تُعد جزءاً من متطلبات العمل الرقمي للمؤسّسات العامة والخاصة، وتساهم في تنظيم العمليات الرقمية وحماية البيانات وفق المعايير المهنية المعتمدة.

بدوره، كشف مدير مركز أمن المعلومات في وزارة الاتصالات السورية، جهاد ألالا، عن العمل على إعداد مسودة "استراتيجية وطنية للأمن السيبراني" بالتعاون مع خبراء سوريين، مشيراً إلى أنها تُناقش حالياً مع الجهات الحكومية المعنية تمهيداً لإطلاقها قريباً، بما يساهم في تنظيم هذا القطاع من حيث القوانين والتشريعات والاستراتيجيات، وأوضح ألالا لـ"العربي الجديد" أن المرحلة المقبلة تتطلب تأهيل أعداد كبيرة من الكوادر المتخصّصة في مراكز البيانات والتشغيل والأمن السيبراني، لافتاً إلى أن الأنظمة الحالية "تحت السيطرة"، لكن التحضيرات مستمرة لمواكبة ما وصفه بـ"الثورة الرقمية" القادمة.

وأضاف أن الوزارة تتجه لاحقاً إلى فتح المجال أمام الشركات الخاصة، المحلية والعالمية، للعمل في قطاع الأمن السيبراني، على أن يقتصر دور الوزارة على وضع الأطر التشريعية والإدارية والحوكمة، وشدد ألالا على أن السيادة الرقمية تمثل قضية وطنية لا يمكن التهاون بها، مؤكداً أن استضافة أي بيانات أو أنظمة تابعة للقطاع الحكومي خارج البلاد أمر "ممنوع قطعاً"، وأن جميع البيانات يجب أن تكون مستضافة داخل مراكز البيانات الوطنية أو ضمن مراكز خاصة بكل جهة حكومية، حفاظاً على أمن المعلومات وحماية البيانات الشخصية.

ويأتي هذا القرار بعد أسابيع من بلاغ أصدرته الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية في سورية في 7 ديسمبر/ كانون الأول 2025، اعتبرت فيه الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات الجهة المسؤولة حصرياً عن أمن المعلومات على المستوى الوطني، ومنحتها حق تنظيم سوق القطاع الخاص عبر منح الاعتماديات للشركات العاملة في هذا المجال. وكانت وزارة الاتصالات قد طالبت، في حينه، الجهات العامة بعدم التعاقد مع أي شركات غير معتمدة لتقديم خدمات أمن المعلومات، وعدم الترويج أو الإعلان عن أنشطة تدريبية أو استشارية في هذا المجال من دون التنسيق المسبق مع الهيئة، في إطار مساعٍ لتوحيد الجهود وتعزيز حماية الفضاء السيبراني للجمهورية العربية السورية.

وتتزامن هذه التطوّرات مع تحركات أوسع لإعادة تنظيم قطاع الاتصالات في سورية، إذ تدرس الحكومة طرح رخصة جديدة لخدمات الهاتف المحمول عبر مزاد علني، يتولى بموجبها المشغل الجديد إدارة إحدى الشركتَين العاملتين حالياً في السوق، وهما "سيرياتل" و"MTN"، وتجري محادثات مع شركات اتصالات من قطر والكويت والسعودية، لترخيص إحدى الشركتَين مقابل نحو 700 مليون دولار، إضافة إلى استثمارات متوقعة بنحو 500 مليون دولار.

وتأتي هذه الخطوات في ظل استياء شعبي متزايد من شركتَي الاتصالات القائمتَين، بعد طرحهما باقات جديدة العام الماضي، أثارت انتقادات واسعة بسبب ارتفاع أسعارها، ما دفع مواطنين إلى إطلاق دعوات لمقاطعتهما، في وقت تؤكد فيه الحكومة سعيها لإعادة هيكلة القطاع وجذب استثمارات خارجية لإنعاش بنيته التحتية.