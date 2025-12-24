سورية: رفع سقف السحب عبر نقاط البيع لتسهيل صرف الرواتب

- رفع المصرف التجاري السوري سقف السحب الأسبوعي عبر نقاط البيع إلى ثلاثة ملايين ليرة سورية لتسهيل حصول المواطنين على مستحقاتهم، مع بقاء سقف السحب عبر الصرافات الآلية عند 600 ألف ليرة أسبوعياً. - أكد المهندس وسيم علي على أهمية رفع الجاهزية في الفروع لضمان سلاسة عمليات السحب، مع تمديد ساعات العمل اليومية وتحسين تغذية الصرافات بالسيولة. - يرى الخبير الاقتصادي أيمن ديوب أن هذه الخطوة تخفف الضغط عن الصرافات لكنها لا تعالج مشكلة ضعف السيولة وغياب الثقة بالنظام المصرفي، مشيراً إلى الحاجة لسياسات نقدية أوسع.

رفع المصرف التجاري السوري سقف السحب الأسبوعي من البطاقات المصرفية عبر نقاط البيع (POS) إلى ثلاثة ملايين ليرة سورية، بعد أن كان محدداً بمليون ليرة فقط، في خطوة قال إنها تهدف إلى تسهيل حصول المواطنين على مستحقاتهم المالية، ولا سيما رواتب العاملين في الدولة والمتقاعدين مع نهاية عام 2025.

وأوضح مدير الدفع الإلكتروني في المصرف، المهندس وسيم علي، أن القرار جاء استناداً إلى تعميم وزارة المالية القاضي بالإسراع في صرف الرواتب، مشيراً إلى أن إدارة المصرف وجّهت برفع سقف السحب الأسبوعي عبر أجهزة نقاط البيع لتمكين أصحاب البطاقات من استلام المبالغ المحولة خلال الفترة الحالية أو المتراكمة من فترات سابقة، ولفت إلى أن عمليات القبض عبر نقاط البيع تتم حصراً من قبل أصحاب العلاقة أصولاً، في حين لا يزال سقف السحب عبر أجهزة الصراف الآلي محدداً بـ600 ألف ليرة سورية أسبوعياً، بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المتعاملين للسحب.

وأكد علي في تصريح لـ"العربي الجديد" أن إدارة المصرف طلبت من جميع الفروع رفع الجاهزية، سواء على مستوى الكوادر البشرية أو تغذية الصرافات الآلية بالسيولة اللازمة، لضمان استمرار عمليات السحب بسلاسة. وكان المصرف التجاري قد أصدر تعميماً بتمديد ساعات العمل اليومية ساعتين إضافيتين، إلى جانب استمرار عمل الموظفين المعنيين بعمليات القبض والدفع خلال الفترة الممتدة بين 24 و28 كانون الأول/ديسمبر 2025، مع إبقاء الصرافات الآلية في الخدمة على مدار الساعة.

بدوره، يرى الخبير الاقتصادي الدكتور أيمن ديوب، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن رفع سقف السحب عبر نقاط البيع خطوة إجرائية تخفف الضغط المؤقت عن الصرافات الآلية، لكنها لا تعالج جوهر المشكلة المرتبطة بضعف السيولة النقدية وغياب الثقة بالنظام المصرفي.

ويشير ديوب إلى أن اعتماد المصارف على قنوات الـPOS يعكس عجزها عن تلبية الطلب النقدي عبر الصرافات، مضيفاً أن هذه الإجراءات تتكرر مع كل موسم رواتب أو أعياد دون أن ترافقها حلول مستدامة.

ويضيف أن القرار قد يخفف الازدحام ويُسرّع حصول بعض الموظفين والمتقاعدين على رواتبهم، لكنه في المقابل يسلط الضوء على الفجوة بين الأجور وارتفاع تكاليف المعيشة، إذ إن رفع سقف السحب لا يعني بالضرورة تحسناً في القدرة الشرائية، في ظل استمرار تآكل قيمة الليرة وارتفاع الأسعار.

ويختم الخبير الاقتصادي بالقول إن أي خطوة مصرفية تبقى محدودة الأثر ما لم تُقترن بسياسات نقدية ومالية أوسع تعيد التوازن إلى السوق وتحد من الاعتماد القسري على حلول مؤقتة.