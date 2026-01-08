سورية | توليد الكهرباء يتخطى 3 آلاف ميغاواط بعد الاتفاق مع الأردن

- تجاوز توليد الكهرباء في سوريا حاجز 3000 ميغاواط لأول مرة منذ ست سنوات بعد اتفاق مع الأردن لشراء الغاز، مما يعزز استقرار المنظومة الكهربائية ويحسن جودة الخدمة. - تعمل وزارة الطاقة السورية على تنفيذ مشاريع استراتيجية لإصلاح قطاع الكهرباء، تشمل التوليد والنقل والتوزيع، مع التركيز على الربط الإقليمي مع الأردن وتركيا، مما يتيح استيراد الكهرباء. - أعلنت الوزارة عن تعديل استهلاك الكهرباء المنزلي لتخفيف الضغط على الشبكة، حيث حُدد الاستهلاك بـ400 كيلوواط/ساعي لكل دورة بدلاً من 800 كيلوواط/ساعي.

قال وزير الطاقة السوري محمد بشير إنه "لأول مرة منذ أكثر من ستة أعوام تجاوز توليد الكهرباء حاجز 3000 ميغاواط بعد الاتفاق مع الأردن لشراء أربعة ملايين متر مكعب من الغاز"، وأشار في منشور له على منصة إكس إلى أن "هذه الخطوة ستعزز استقرار المنظومة الكهربائية في سورية وستحسن جودة الخدمة، ما ينعكس على زيادة عدد ساعات التشغيل".

وسبق أن أكد بشير، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن هناك عدداً من المشاريع المدرجة ضمن الخطة الاستراتيجية للوزارة لإصلاح قطاع الكهرباء، بدءاً من التوليد مروراً بالنقل وصولاً إلى التوزيع، مشيراً إلى أن الوزارة أنهت تجهيز المناقصات والعطاءات، ومن المتوقع طرحها خلال أيام قليلة بهدف البدء بتنفيذ هذه المشاريع وتطوير قطاع الكهرباء في سورية، ولفت إلى أن معظم الإصلاحات المزمع تنفيذها تتركز على قطاع نقل الكهرباء، ولا سيما ما يتعلق بالربط الإقليمي، حيث تعمل الوزارة على استكمال الربط مع الأردن وتركيا، مع وجود تواصل مستمر مع الوزارتين المعنيتين لإدخال خطوط الربط إلى الخدمة خلال الأشهر القليلة المقبلة، ما يتيح إمكانية استيراد الكهرباء من تركيا، وقد تصل الكميات إلى نحو 500 ميغاواط خلال فترة لاحقة. وأوضح وزير الطاقة أن مشاريع الطاقة والكهرباء بطبيعتها تحتاج إلى وقت طويل، مشيراً إلى أنه "جرى خلال الفترة الماضية وضع حجر الأساس لعدد من محطات التوليد الجديدة التي تتطلب ما بين ثلاث إلى أربع سنوات لدخولها الخدمة".

وأضاف أن خط الربط مع الأردن يُتوقع أن يكون جاهزاً مع نهاية عام 2026، في حين سيكون الربط مع تركيا خلال مدة أقصر. وأكد بشير أن التحسن الملموس في واقع الكهرباء في ما يخص المواطنين سيكون واضحاً مع نهاية عام 2026، في ظل العمل على استيراد الغاز وزيادة التوليد ضمن المحطات القائمة في سورية، إلى جانب الاستفادة من خطوط الربط الإقليمي التي سيتم تنفيذها من خلال هذا المشروع.

وأعلنت وزارة الطاقة السورية في 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي عن تعديل قيمة الاستهلاك الكهربائي المنزلي للقواطع، وحدّدت الاستهلاك بـ400 كيلوواط/ ساعي لكل دورة، بدلاً من 800 كيلوواط/ ساعي المعتمدة سابقاً. في إطار جهودها لضبط الاستهلاك المنزلي للكهرباء وتخفيف الضغط على الشبكة الوطنية، في ظل التحديات المتزايدة على قطاع الكهرباء السوري.