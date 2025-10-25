- توقيع اتفاقية كابل بحري دولي: وقعت وزارة الاتصالات السورية اتفاقية مع شركة ميدوسا لإنزال أول كابل بحري دولي في طرطوس، بهدف ربط 12 دولة في شمال أفريقيا وجنوب أوروبا، وتعزيز موقع سورية كممر استراتيجي للبيانات بين آسيا وأوروبا. - مشروع "سيلك لينك" و"أوغاريت 2": يهدف مشروع "سيلك لينك" إلى إنشاء شبكة ألياف ضوئية واسعة، بينما يركز "أوغاريت 2" على تحديث الاتصال الرقمي الدولي لسورية، مما يعزز البنية التحتية للاتصالات والقدرات الرقمية. - تحديات إعادة الإعمار: تقدر كلفة إعادة الإعمار في سورية بحوالي 216 مليار دولار، مع توقيع اتفاقيات مع دول مثل قطر وتركيا والسعودية لإعادة تأهيل القطاعات المتضررة.

أفادت قناة الإخبارية السورية الرسمية اليوم السبت، بأن وزارة الاتصالات السورية وقعت اتفاقية لإنزال أول كابل بحري دولي إلى البلاد مع شركة ميدوسا ومقرها برشلونة. وذكرت القناة أنه تم "توقيع اتفاقية إنزال أول كابل بحري دولي إلى سورية في محافظة طرطوس بحضور وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل وممثل شركة ميدوسا الإسبانية نورمان البي إلى جانب مسؤولين من محافظتي اللاذقية وطرطوس".

وذكر الموقع الإلكتروني لشركة ميدوسا وفقاً لوكالة رويترز، أن نظام الكابلات البحرية يهدف إلى ربط 12 دولة في شمال أفريقيا وجنوب أوروبا. وسيشكل أيضاً ممراً يربط البحر المتوسط بالمحيط الأطلسي والبحر الأحمر. وأعلن وزير الاتصالات والتقانة في سورية، عبد السلام هيكل في مايو/أيار الماضي، مشروع "سيلك لينك" (Silk Link) الذي يهدف إلى إنشاء شبكة ألياف ضوئية واسعة، تضع سورية على الخريطة الرقمية العالمية ممراً استراتيجياً لحركة البيانات بين آسيا وأوروبا.

وقال حينها: "نسعى لتنفيذ المشروع عبر شراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) مع نخبة من الشركات العالمية، وبأعلى جودة وفي أسرع وقت ممكن". وأضاف: "سيلك لينك رؤية لمستقبل رقمي يليق بالسوريين ويرتقي إلى مستوى قدراتهم وتطلعاتهم الكبيرة، وخطوة لاستعادة مكانتنا التاريخية نقطة لقاء للعالم، ومركزاً للتواصل والتبادل، تماماً كما كنا على امتداد طريق الحرير".

وأعلنت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات السورية في مايو الماضي أيضاً، إطلاق المرحلة الأولى من مشروع أوغاريت 2 لتطوير قطاع الاتصالات والإنترنت في سورية بتعاون مع الولايات المتحدة وقبرص. ويهدف المشروع بحسب ما أعلنت الوزارة إلى ‏ترميم وتحديث الاتصال الرقمي الدولي لسورية عبر قبرص، وتمثل هذه ‏المبادرة خطوة مهمة في تعزيز البنية التحتية للاتصالات في ‏سورية وتوسيع القدرات الرقمية المستقبلية للبلاد. أما المرحلة ‏الثانية فهي تركز على البنية التحتية للكابلات من كابل مشروع أوغاريت (2) ‏البحري الجديد، وتعزيز وصول سورية إلى الشبكات العالمية، وتحسين ‏سرعات الإنترنت بشكل كبير، وتوفير الأساس للنمو الاقتصادي والتكنولوجي ‏المستدام.

وتعول سورية على دعم الدول الحليفة والصديقة، خصوصاً دول الخليج، من أجل الدفع قدماً بإعادة إعمار المناطق والبنى التحتية المدمرة أو المتضررة جراء الحرب. ومنذ إطاحة الأسد، وقعت السلطات الجديدة عشرات الاتفاقات ومذكرات التفاهم بمليارات الدولارات مع جهات عدة، بينها قطر وتركيا والسعودية، لإعادة إعمار وتأهيل قطاعات متضررة بينها النقل والطاقة والكهرباء.

وقدّر البنك الدولي الثلاثاء الماضي، كلفة إعادة الإعمار في سورية بحوالي 216 مليار دولار، بعد نزاع استمر أكثر من 13 عاماً استنزف الاقتصاد وخلّف دماراً واسعاً. وتشكل إعادة الإعمار أحد أبرز التحديات التي تواجه السلطة الانتقالية منذ إطاحة حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد قبل نحو عام. وألحق النزاع الذي شهدته سورية بدءاً من العام 2011، وفق التقرير، "أضراراً بنحو ثلث إجمالي رأس المال السوري قبل الصراع".

(رويترز، العربي الجديد)