- وافقت سوريا على تقليل استيراد النفط الروسي بشكل كبير في إطار محادثاتها مع الولايات المتحدة لرفع العقوبات، مما يمثل تحولاً في سياستها الطاقوية ويثير تساؤلات حول سد الفجوة الناتجة عن تقليل الاعتماد على النفط الروسي. - أبدت سوريا استعدادها لتقليل استيراد النفط الروسي كجزء من الجهود لإزالتها من قائمة الدول الراعية للإرهاب، رغم أن الولايات المتحدة لم تضع ذلك شرطاً مسبقاً، مما يعزز فرص رفع التصنيف بسرعة. - تسعى سوريا لإيجاد موردين جدد للنفط وناقشت عقوداً مع شركات دولية، بينما تعمل الولايات المتحدة على تقليل النفوذ الروسي في المنطقة، مما يمثل تحدياً لسوريا في استبدال مورد رئيسي للطاقة.

نقلت وكالة "رويترز عن ثلاثة مصادر وصفتها بالمطلعة أن سورية وافقت على تقليل استيراد النفط الروسي بشكل كبير، ضمن مناقشاتها الجارية مع الولايات المتحدة بشأن رفع آخر العقوبات الرئيسية المفروضة عليها. ويمثل هذا التقليل، بحسب "رويترز"، تحولاً كبيراً في سياسة سورية الخاصة بالطاقة، نظراً لاعتمادها الكبير على النفط الروسي، ما يطرح تساؤلات بشأن كيفية سد الفجوة التي سيسببها ذلك. كما قال خبراء إن هذه الخطوة ستكون أيضاً وسيلة أميركية جديدة للضغط على النفوذ الاقتصادي الروسي في البلاد.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي البدائل المحتملة التي قد تلجأ إليها سورية لتعويض نقص واردات النفط الروسي؟ ما هي الآثار الاقتصادية والسياسية المتوقعة على سورية نتيجة لهذا التحول في سياستها النفطية؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وذكر مصدر سوري مطلع على المحادثات، ومسؤول أميركي، ومصدر ثالث مطلع، لـ"رويترز"، أن مسؤولين سوريين كباراً أبلغوا الولايات المتحدة خلال الأشهر القليلة الماضية، في سياق مناقشاتهم مع واشنطن بشأن إزالة سورية من قائمة الدول الراعية للإرهاب التي تعود لعقود مضت، أنهم مستعدون لتقليل استيراد النفط الروسي. وأوضحت المصادر الثلاثة شريطة عدم الكشف عن أسمائها لأنها غير مخولة بالتصريح لوسائل الإعلام، أن الولايات المتحدة لم تضع صراحة تقليل الاستيراد شرطاً مسبقاً لرفع التصنيف.

وبخصوص خيارات سورية لتعويض النفط الروسي، قال المحلل السوري في المركز العربي لدراسات سورية المعاصرة نوار صبان لوكالة رويترز: "لا يمكن استبدال كميات النفط الخام الروسي بين عشية وضحاها دون المخاطرة بحدوث نقص في الوقود أو ارتفاع تكاليف الاستيراد على سورية. ويتوقف الأثر طويل الأجل على دمشق على ما إذا كانت واشنطن تقرن هذا الضغط ببدائل أخرى". وأضاف أن واشنطن "تستهدف بشكل متزايد الشبكة الاقتصادية التي تمكّن روسيا من الحفاظ على نفوذها بعد خسارتها أرضاً سياسية في سورية".

خيارات دمشق لتنويع مصادر استيراد النفط

وفي حين لم يصدر بعد أي تعليق سوري أو روسي على هذه المعلومات، نقلت "رويترز" عن مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية إن "واشنطن تشجع سورية على إشراك شركاء موثوقين، وخاصة الشركات الأميركية، خلال عملية التعافي وإعادة الإعمار في البلاد"، وتتوقع امتثال سورية للعقوبات الأميركية المفروضة على روسيا. وردّاً على أسئلة وجهتها "رويترز" للبيت الأبيض، قال مسؤول أميركي إنه لا توجد صلة بين رفع اسم سورية من قائمة الدول الراعية للإرهاب وتقليلها استيراد النفط الروسي.

ويُعد تصنيف الدول الراعية للإرهاب، المعمول به منذ عام 1979، التصنيف العقابي الرئيسي الوحيد الذي لا يزال سارياً على سورية، بعدما رفعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب والكونغرس العقوبات الشاملة عن البلاد عقب إطاحة بشار الأسد. وقال المسؤول الأميركي والمصدر المطلع إن واشنطن طلبت، خلال المناقشات حول إلغاء التصنيف، أن تلتزم سورية بتقليل استيراد النفط الروسي بشكل كبير، وحصلت بالفعل على هذا الالتزام. وذكر المصدر السوري أن مسؤولين أميركيين أبلغوا نظراءهم في دمشق بأن التوقف عن شراء النفط الروسي "سيحسّن فرص رفع تصنيف الدول الراعية للإرهاب بسرعة ودون تعقيدات"، وأن سورية ردّت بأن إزالة هذا التصنيف ستمكّنها من بناء شبكة إمداد طاقة متنوعة.

ورغم رفع معظم العقوبات الغربية، لا تزال خيارات سورية بشأن إمدادات النفط محدودة جداً. وخلصت "رويترز" إلى أن شحنات النفط الروسي إلى سورية قفزت بنسبة 75% لتصل إلى نحو 60 ألف برميل يومياً هذا العام، وهي نسبة ضئيلة من إجمالي صادرات روسيا النفطية اليومية للعالم، لكنها جعلت موسكو المورد الرئيسي للنفط الخام إلى سورية. ولفت المصدر السوري إلى أن بلاده "تعتمد حالياً على النفط الروسي بدافع الضرورة لا التفضيل. وكثيراً ما يرد المسؤولون السوريون على الولايات المتحدة قائلين: ارفعوا تصنيف الدول الراعية للإرهاب وسنشتري النفط من مكان آخر، ببساطة، ليست لدينا بدائل في الوقت الراهن".

ولا يملك أي من المصادر تفاصيل عن الجدول الزمني للتغيير أو المصادر البديلة للنفط الخام. وقال مسؤول سوري في قطاع الطاقة لرويترز إن دمشق تسعى بالفعل إلى إيجاد موردين جدد، وإن من المتوقع حدوث "تغيير جذري". وناقشت شركة توتال إنرجيز الفرنسية توقيع عقد للتنقيب البحري مع مسؤولين سوريين الشهر الماضي، فيما وقعت سورية في يونيو/حزيران اتفاقية مع شركتي كونوكو فيليبس ونوفاتيرا لإحياء إنتاج الغاز.

تحول أميركي نحو الضغط على روسيا في المنطقة

تُعد سورية واحدة من أربع دول فقط مدرجة في قائمة الدول الراعية للإرهاب، إلى جانب كوبا وإيران وكوريا الشمالية. وكان ترامب قد أبلغ الكونغرس في الثامن من يوليو/تموز بنيته رفع سورية من القائمة، لتبدأ بذلك فترة 45 يوماً يتعين عليه خلالها إخطار الكونغرس رسمياً، والشهادة بأن سورية لم تدعم أعمالاً للإرهاب الدولي خلال الأشهر الستة السابقة، وتقديم ضمانات بأنها لن تدعم مثل هذه الأعمال مستقبلاً.

وتعهدت الحكومة السورية الجديدة بألا تهدد البلاد الأمن الإقليمي أو الدولي مجدداً، كما انضمت إلى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية، وقامت بانتظام بضبط محاولات تهريب الأسلحة على حدودها مع العراق ولبنان. ورغم أن الابتعاد عن روسيا لم يكن من بين الشروط الأميركية السابقة لتخفيف العقوبات، فقد أعلنت الولايات المتحدة أخيراً رغبتها في أن ترى سورية تنأى بنفسها عن موسكو.

وأصدر الكونغرس توجيهات إلى وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) لتقييم الخيارات المتاحة للحد من النفوذ الروسي في سورية، وضمان مغادرة القوات الروسية ميناء طرطوس وقاعدة حميميم الجوية. وذكرت "رويترز" في يوليو/تموز أنه من المتوقع تحويل جزء من القاعدة البحرية الروسية إلى مركز لوجستي تجاري.

ويبقى التحدي الأكبر أمام الحكومة السورية الجديدة عملياً لا سياسياً: كيف تستبدل مورداً رئيسياً للطاقة في بلد ما زال يتعافى من سنوات الحرب والعقوبات، دون بدائل جاهزة أو جدول زمني واضح. وستكون الأسابيع والأشهر المقبلة، مع اقتراب انتهاء مهلة الـ45 يوماً التي حددها ترامب، اختباراً حقيقياً لمدى قدرة دمشق على الموازنة بين الضرورات الاقتصادية الآنية وتطلعاتها نحو الانفتاح الكامل على الغرب.

(رويترز، العربي الجديد)