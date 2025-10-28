سورية تنجز أكثر من 5 آلاف مواصفة قياسية لرفع الجودة وتسهيل التصدير

- أنجزت هيئة المواصفات والمقاييس السورية أكثر من 5000 مواصفة قياسية تغطي قطاعات حيوية مثل الصناعات الغذائية والنسيجية والكيميائية، مع الاحتفاظ بسجل وطني ديناميكي للمواصفات. - تعتمد الهيئة على مراجع دولية مثل ISO وCodex في صياغة مواصفاتها، مما يعزز من توافقها مع المعايير العالمية ويدعم الاقتصاد الوطني من خلال تسهيل التصدير وتقليل الحواجز التقنية. - يواجه تطبيق المواصفات تحديات تتعلق بالرقابة الفعالة والدعم المالي للمنتجين المحليين، مع ضرورة تعزيز الإمكانيات الرقابية لضمان الالتزام الفعلي بالمواصفات.

كشف مدير عام هيئة المواصفات والمقاييس العربية، ياسر عليوي، اليوم الثلاثاء، عن إنجاز سورية أكثر من 5000 مواصفة قياسية منذ تأسيس الهيئة حتى الآن، لتغطية كافة القطاعات الحيوية ذات الأولوية، وأبرزها الصناعات الغذائية والنسيجية والكيميائية والزراعية والنفطية والهندسية. وأوضح عليوي في تصريح لوكالة "سانا" الرسمية، أن الهيئة تحتفظ بـ "السجل الوطني للمواصفات" الذي يعد دليلاً شاملاً للمواصفات القياسية السورية، مشيراً إلى أن عدد المواصفات فيه "ديناميكي" ويتغير باستمرار مع إصدار مواصفات جديدة، أو تحديث القائمة، أو إلغاء ما لم يعد مناسباً.

ولفت المدير العام إلى أن المواصفات السورية تصمم لمواكبة التطورات العالمية في مجالات الجودة والمقاييس، حيث تعتمد الهيئة في صياغة مواصفاتها على مراجع دولية كبرى مثل المنظمة الدولية للتقييس (ISO) والدستور الغذائي (Codex) والمواصفات الأوروبية متى أمكن ذلك. وأضاف: "عملت الهيئة خلال العام الجاري على اعتماد نصوص صادرة عن ISO ضمن المواصفات السورية"، مؤكداً أن عضوية الهيئة في ISO تتيح لها التنسيق والمشاركة الفنية في اللجان الدولية.

بدوره، يرى الخبير الاقتصادي الدكتور معن قاسم أن "دور هيئة المواصفات يتجاوز كونه رقابياً ليصبح استراتيجياً في دعم الاقتصاد الوطني" ويقول لـ"العربي الجديد": "تمثل المواصفات القياسية حجر الأساس لبناء صناعة وزراعة تنافسية، وجود أكثر من 5 آلاف مواصفة ليس مجرد رقم، بل هو إطار تنظيمي يضمن جودة المنتج المحلي، ويحمي المستهلك، ويفتح الأبواب للأسواق الخارجية من خلال توافق المواصفات مع المتطلبات الدولية، ما يسهل عمليات التصدير ويقلل الحواجز التقنية أمام التجارة".

ويقدر الخبير الاقتصادي الجهد الكمي المبذول في إعداد أكثر من 5 آلاف مواصفة، لكنه يشير في الوقت ذاته إلى وجود فجوة بين وجود المواصفات وتطبيقها الفعلي على نطاق واسع. ويقول: "الرقم المعلن إنجاز مهم من الناحية الشكلية والتنظيمية، ويعكس جهداً تراكمياً لا يستهان به. لكن التحدي الحقيقي لا يكمن في وضع المواصفات، بل في ثلاث نقاط أساسية، ضمان التطبيق الإلزامي والرقابة الفعالة على هذه المواصفات في السوق المحلي لحماية المستهلك، ودعم المنتجين المحليين، وخاصة الصغار منهم، لتتمكن منتجاتهم من الالتزام بهذه المعايير دون أن تشكل عبئاً مالياً يثقل كاهلهم، وأن تترجم هذه المواصفات فعلياً إلى تسهيل دخول الصادرات السورية للأسواق العالمية، وهو ما يتطلب اعترافاً متبادلاً وترويجاً دولياً أوسع للمواصفة السورية".

وأضاف قاسم لـ"العربي الجديد" : "الخطوة الإيجابية هي المواءمة مع المعايير الدولية مثل ISO، والتي تقلل من الحواجز التقنية للتجارة، لكن السؤال الذي يبقى مطروحاً، هل تمتلك الهيئة والجهات الرقابية الإمكانيات الكافية للتطبيق والمراقبة على الأرض، وهل يحظى تطبيق هذه المواصفات بالأولوية والتمويل اللازمين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة". ويذكر أن هيئة المواصفات والمقاييس العربية في سورية هي هيئة علمية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، وتتبع لوزارة الاقتصاد والصناعة، وقد أحدثت بموجب المرسوم التشريعي رقم 248 لعام 1969، وتعد الجهة الوطنية المختصة بوضع وتحديث المواصفات القياسية في سورية.