سورية تمدّد مهلة استبدال الليرة القديمة

- أعلن حاكم مصرف سورية المركزي محمد صفوت رسلان عن تمديد مهلة استبدال الليرة السورية القديمة لمدة 30 يوماً اعتباراً من 1 يوليو/تموز، وفقاً للقرار رقم 327. - تستمر المؤسسات المالية في استبدال كافة فئات العملة القديمة اعتباراً من 1 يونيو/حزيران، دون إشارة إلى تمديد جديد، بعد حذف صفرين من العملة. - الاقتصاد السوري شهد انكماشاً هائلاً بنسبة 60% منذ 2011، مع فقدان الليرة 99.5% من قيمتها، حيث ارتفع سعر الصرف من 47 ليرة للدولار في 2010 إلى 11,200-11,700 ليرة في 2025.

أعلن حاكم مصرف سورية المركزي محمد صفوت رسلان، اليوم الأحد، عن تمديد مهلة استبدال الليرة السورية القديمة لمدة 30 يوماً، وذلك اعتباراً من مطلع يوليو/تموز المقبل. ووفق القرار رقم 327 الذي أعلن عنه البنك المركزي اليوم، تمدّد مهلة الاستبدال المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 3 من التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم 293 لعام 2025 لمدة 30 يوماً، اعتباراً من تاريخ 1 يوليو/تموز المقبل.

ووفقاً للمادة الثانية في القرار، تستبدل كافة فئات العملة القديمة، كما تستمر المؤسسات المالية المعتمدة بالعمل على استبدال كافة فئات العملة القديمة، اعتباراً من تاريخ 1 يونيو/حزيران، دون الإشارة إلى إمكانية تمديد جديد لعملية استبدال العملة في القرار. وبدأ المصرف المركزي السوري في يناير/كانون الثاني الماضي، عملية استبدال العملة بموجب المرسوم التشريعي رقم 293 لعام 2025، إذ بدأت عملية استبدال العملات القديمة بأخرى جديدة، بعد حذف صفرين، وحدد المصرف المركزي حينها مهلة 90 يوماً قابلة للتمديد حتى إتمام عملية الاستبدال، بهدف ضمان سير المعاملات النقدية بسلاسة.

وأعلن حاكم مصرف سورية المركزي السابق عبد القادر حصرية في مارس/آذار الماضي، عن تمديد فترة الاستبدال لمدة 60 يوماً، حتى نهاية مايو/أيار الجاري، قبل صدور قرار تمديد جديد من الحاكم الجديد للمصرف محمد رسلان.

وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أنّ الاقتصاد السوري تعرض لانكماش هائل بلغ حوالى 60% منذ عام 2011، بينما يعيش أكثر من 90% من السكان تحت خط الفقر. وفي إطار هذه الصورة القاتمة، فقدت الليرة أكثر من 99.5% من قيمتها أمام الدولار، إذ قفز سعر الصرف من 47 ليرة للدولار في عام 2010 إلى ما بين 11,200 و11,700 ليرة في السوق الموازية بنهاية عام 2025.