سورية تعيد ربط سد تشرين بالشبكة الكهربائية بعد عام من الانقطاع

- أعلنت وزارة الطاقة السورية عن استعادة الربط الكهربائي لسد تشرين بعد صيانة شاملة، بالتعاون مع المؤسسة العامة لسد الفرات والمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، مما أتاح استقراراً تشغيلياً جزئياً للسد وربط عنفاته بالشبكة. - أكد وزير الطاقة السوري على أن إعادة سد تشرين إلى الخدمة تمثل نموذجاً للتعاون المؤسساتي في إعادة تأهيل البنى التحتية، مشيراً إلى سلسلة إجراءات تقنية لضمان موثوقية التغذية الكهربائية. - يُعد سد تشرين من أكبر منشآت التوليد الكهرومائي في سورية، ويتوقع أن تسهم عودته في تحسين استقرار الشبكة الكهربائية في ظل نقص الإنتاج وارتفاع ساعات التقنين.

أعلنت وزارة الطاقة السورية استعادة الربط الكهربائي لسد تشرين وعودته إلى الشبكة الوطنية، بعد انقطاع استمر نحو عام كامل، في خطوة تعوّل عليها الحكومة لتحسين استقرار التغذية الكهربائية في عدد من المناطق.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته عبر قناتها على تطبيق "تليغرام" اليوم الأحد، إن "أعمال صيانة شاملة أُنجزت على خط نقل الطاقة الواصل بين سد تشرين ومحطة البابيري في ريف حلب الشرقي، بعد أن ظل خارج الخدمة قرابة عام بفعل الأضرار والظروف الميدانية". وأوضحت أن "تنفيذ الأعمال جاء نتيجة جهود مشتركة بين المؤسسة العامة لسد الفرات والمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، عقب استكمال فرق الهندسة في الجيش السوري إزالة الألغام من مسار الخط".

وبحسب الوزارة، أسفرت هذه الأعمال عن إعادة ربط سد تشرين كهربائياً مع الشبكة السورية عبر خط "البابيري - سد تشرين"، للمرة الأولى منذ عام، ما أتاح تحقيق استقرار تشغيلي جزئي للسد، وربط عنفاته بالشبكة بما يسمح بتوليد الطاقة وفق البرامج الفنية المعتمدة وبما يتناسب مع الوارد المائي ومخزون البحيرة.

وأشار وزير الطاقة السوري، محمد البشير، خلال تفقده السد، إلى أن "إعادة سد تشرين إلى الخدمة تمثل نموذجاً للتعاون المؤسساتي في إعادة تأهيل البنى التحتية الحيوية، وتؤكد قدرة القطاع العام على استعادة مرافق استراتيجية رغم التحديات". وأضاف أن "تشغيل السد سيتم وفق البرامج الفنية المعتمدة، وبما يضمن استدامة التوليد وعدم الإضرار بالمنشأة".

وأوضحت الوزارة أن "الفرق الفنية باشرت، منذ الـ26 من يناير/كانون الثاني الماضي، تنفيذ سلسلة إجراءات تقنية لإعادة الجاهزية، شملت صيانة المحولة الثانية في السد، ومعالجة أنظمة التبريد، وإجراء اختبارات لأنظمة الفصل والحماية، إضافة إلى كشف فني شامل على خطوط النقل المرتبطة بالسد ومحطات التحويل المجاورة، بهدف ضمان موثوقية التغذية الكهربائية.

وفي هذا السياق، أكد رئيس الوحدات التشغيلية في المنطقة الشمالية، المهندس محمود الحسين، أن استعادة الربط الكهربائي لسد تشرين مع الشبكة السورية الوطنية جاءت بعد استكمال أعمال إزالة الألغام من مسار خط النقل، وتنفيذ برنامج صيانة شامل للخط والمنشآت المرتبطة به، عقب توقف استمر نحو عام كامل.

وأوضح الحسين، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "الأعمال شملت صيانة مبردات المحولة الثانية، وضخ وتكرير الزيت، وإجراء الاختبارات الفنية لأنظمة الفصل والحماية، إضافة إلى تبديل محولة التيار، وصيانة خطوط التوتر العالي 230 كيلوفولت بين سد تشرين ومحطة البابيري، إلى جانب الكشف الفني على محطة التحويل 66/20 كيلوفولت".

وأضاف أن "ربط عنفات السد بالشبكة السورية يتيح تشغيلها وفق البرامج الفنية المعتمدة، وبما يتناسب مع الوارد المائي ومخزون بحيرة السد، ما يحقق استقراراً تشغيلياً جزئياً في المرحلة الحالية"، مشيراً إلى أن "الفرق الفنية تواصل أعمالها لتعزيز جاهزية المحطة ورفع موثوقية التغذية الكهربائية في المنطقة الشمالية، ضمن الإمكانات المتاحة والظروف التشغيلية القائمة".

ويُعد سد تشرين من أكبر منشآت التوليد الكهرومائي في سورية، إذ تبلغ قدرته التصميمية نحو 630 ميغاواطاً، موزعة على ست عنفات، ما يجعله أحد الركائز الأساسية لدعم الشبكة الكهربائية الوطنية.

ووفق تقديرات فنية، يصل إنتاج السد السنوي، في ظروف التشغيل الطبيعية وتوافر الوارد المائي، إلى نحو 1.5 مليار كيلوواط ساعي، غير أن الإنتاج الفعلي تراجع خلال السنوات الأخيرة نتيجة انخفاض مناسيب نهر الفرات والأضرار الفنية والانقطاعات المتكررة، ما أدى إلى تشغيله بقدرات جزئية وفي فترات متقطعة.

وتعوّل الحكومة على أن تنعكس عودة سد تشرين إلى الخدمة إيجاباً على استقرار الشبكة الكهربائية، ولا سيما في ريف حلب والمناطق القريبة، في وقت تعاني فيه البلاد من نقص حاد في إنتاج الكهرباء وارتفاع ساعات التقنين، وسط تحديات مائية وفنية لا تزال تلقي بظلالها على قطاع الطاقة.