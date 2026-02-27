سورية تطلق "معرض السفر" لإنعاش السياحة

- تستعد وزارة السياحة السورية لإطلاق "معرض السفر السوري 2026" في دمشق، بهدف تعزيز القطاع السياحي وتوسيع الشراكات المحلية والدولية، وسط مؤشرات نمو إقليمي وعالمي في السياحة. - يهدف المعرض إلى جمع الجهات الرسمية والمستثمرين ومنظمي الرحلات لتعزيز الشراكات وتوسيع الاستثمارات، مع التركيز على المشروعات الفندقية الجديدة وإعادة توظيف المباني التراثية. - يعكس المعرض تعافي السياحة في سوريا، حيث استقبلت البلاد 3.56 ملايين زائر حتى نوفمبر 2025، مما يعزز الثقة بالوجهة السياحية السورية ويدعم فرص العمل والاقتصاد المحلي.

تعدّ وزارة السياحة السورية لإطلاق "معرض السفر السوري 2026" في دمشق خلال الفترة بين 14 و16 إبريل/نيسان المقبل، وذلك في خطوة تقول الوزارة إنها تأتي ضمن رؤية متكاملة لإعادة تنشيط القطاع السياحي وتوسيع دائرة الشراكات المحلية والدولية. ويأتي تنظيم المعرض، وفق ما نشرته الإخبارية السورية، يوم الخميس، في سياق مؤشرات نمو متسارعة يشهدها قطاع السياحة إقليمياً؛ إذ سجلت المنطقة ارتفاعاً بنسبة 3% خلال عام 2025 وفق بيانات منظمة السياحة العالمية، إلى جانب نمو تجاوز 25% في عام 2023 بحسب تقارير المجلس العالمي للسفر والسياحة، ما يعكس تعافي الصناعة عالمياً وإقليمياً بعد سنوات من التراجع.

وتؤكد وزارة السياحة أن إطلاق المعرض، الذي ينظم بالتعاون مع شركتي Mangusteen لتنظيم المعارض والمؤتمرات وSO Media، يتزامن مع استقبال سورية 3.56 ملايين زائر حتى نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2025، مع زيادة تقارب 80% في أعداد السياح العرب والأجانب مقارنة بالفترات السابقة، معتبرة أن هذه الأرقام تعكس مؤشرات متنامية على استعادة الثقة بالوجهة السياحية السورية وعودة تدريجية لحركة الوفود والرحلات المنظمة.

ويهدف "معرض السفر السوري 2026" إلى أن يكون منصة جامعة للجهات الرسمية والمستثمرين ومشغلي الضيافة ومنظمي الرحلات وشركات الإدارة الفندقية، بما يسهم في تعزيز الشراكات وتوسيع الاستثمارات، لا سيما في المشروعات الفندقية الجديدة، وإعادة توظيف المباني التراثية، ودعم السياحة الساحلية والريفية والمجتمعية.

وقال وزير السياحة السوري، مازن الصالحاني، إن المعرض يندرج ضمن مسار تطوير القطاع السياحي وتعزيز دوره رافعةً اقتصادية، موضحاً أن الوزارة تعمل على تهيئة البيئة الاستثمارية وتحفيز المشاريع التي تولد فرص عمل وتسهم في تحريك سلاسل القيمة المرتبطة بالسياحة. وأضاف أن الحدث يستهدف منظمي الرحلات ووكلاء السفر والمستثمرين والمتخصصين ووسائل الإعلام، بما يعزز الحوار المهني وبناء الشراكات، ويتيح عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف المحافظات.

وفي دمشق، أعرب المواطن السوري لؤي اليونس، صاحب محل للحرف اليدوية في سوق تقليدي، عن أمله بأن ينعكس المعرض إيجاباً على أصحاب المهن الصغيرة، قائلاً لـ"العربي الجديد" إن زيادة أعداد الزوار تعني تنشيط حركة البيع، خصوصاً للمنتجات التراثية التي يقصدها السياح عادة بوصفها هدايا تذكارية. أما رنا عبد المعين، وهي خريجة كلية سياحة وفنادق تقيم في حلب، فترى أن تنظيم معارض متخصصة في صناعة السفر والسياحة لا يقتصر على كونه فعالية ترويجية، بل يشكل مساحة عملية لفتح قنوات تواصل مباشرة بين الخريجين وأصحاب المنشآت السياحية وشركات الإدارة الفندقية ومنظمي الرحلات. وأوضحت في حديثها لـ"العربي الجديد"، أن عدداً كبيراً من الخريجين ينتظرون تحسناً ملموساً في سوق العمل بعد سنوات من الركود، أملاً في أن يسهم تنشيط القطاع في استيعاب الطاقات الشابة والحد من البطالة.