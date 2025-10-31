سورية تطلق "مصفوفة النزاهة" لتعزيز الشفافية في مؤسسات الدولة

- أطلقت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في دمشق مشروع "مصفوفة النزاهة والشفافية" لتعزيز المساءلة في المؤسسات الحكومية، كخطوة نحو إصلاح إداري شامل. - يهدف المشروع إلى تحويل مبادئ النزاهة إلى ممارسات عملية، من خلال تطوير سياسات موحدة لتحسين استخدام الموارد العامة والخدمات المقدمة للمواطنين. - أكد المسؤولون على أهمية إصلاح المنظومة الإدارية والمالية، وتبسيط الإجراءات، وتطبيق التقنيات الحديثة، مع التركيز على تطوير الإدارة العامة وتحسين معايير التوظيف والتدريب.

أطلقت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، في دمشق مشروعاً جديداً تحت اسم مصفوفة النزاهة والشفافية، يهدف إلى وضع معايير واضحة لتقويم الأداء في المؤسسات الحكومية وترسيخ ثقافة قائمة على المساءلة والمسؤولية، في خطوة وُصفت بأنها تمهيد لمرحلة جديدة من الإصلاح الإداري في البلاد. وجاء الإعلان خلال ورشة عمل تخصصية عقدت مساء أمس الخميس في فندق الشام، بمشاركة عدد من الوزراء وممثلي الجهات العامة.

وشدّد رئيس الهيئة، عامر العلي في كلمة له، على أن النزاهة لم تعد مجرد قيم أخلاقية أو شعارات، بل "الأساس الذي يُبنى عليه أي نجاح مؤسسي حقيقي، مضيفاً أن الورشة تشكل محطة مهمة في مسار طويل نحو تعزيز الشفافية والمساءلة داخل الجهاز الحكومي". وأوضح العلي أن "المشروع يهدف إلى تحويل مبادئ النزاهة إلى ممارسات عملية داخل المؤسسات، عبر تطوير سياسات وأطر عمل تستند إلى معايير موحدة، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد العامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين".

من جهته، رأى وزير المالية محمد يسر برنية في كلمته خلال الورشة أن مكافحة الفساد تبدأ بإصلاح المنظومة الإدارية والمالية، مشيراً إلى أن تحسين القوانين وتبسيط الإجراءات وتطبيق التقنيات الحديثة تمثل ركائز أساسية في هذا المسار، وأضاف أن "إصلاح منظومة الأجور والرواتب هو حجر الزاوية في حماية الموظف وتأمين حياة كريمة له".

أما وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف، فاعتبر أن ترسيخ ثقافة النزاهة والشفافية يشكّل ركيزة في عملية التحول المؤسسي، موضحاً أن تطوير الإدارة العامة يتطلب أنظمة عمل واضحة ومعايير موضوعية في التوظيف والتدريب وتقييم الأداء، لتتحول الرقابة من مجرد محاسبة إلى عملية بناء مستمرة.

وفي سياق متصل، قال مدير مكتب التعاون الدولي في الهيئة محمد العطوي لـ "العربي الجديد"، إن المصفوفة تسعى إلى وضع إطار موحد لمعايير الشفافية في مؤسسات الدولة، يضمن استقطاب الكفاءات وفق أسس موضوعية، ويحدد معايير دقيقة للترقية والمكافآت وتقديم الخدمات للمواطنين. بدوره، أشار مدير الاتصال الحكومي في الهيئة مؤيد حمادة لـ "العربي الجديد" إلى أن المصفوفة لا تزال في مرحلتها الأولية، وسيُعمل على تطويرها بعد دراسة ملاحظات الوزارات والمؤسسات المشاركة، لتتحول في نسختها النهائية إلى أداة قياس معتمدة لمدى التزام الجهات العامة بمبادئ النزاهة والشفافية.