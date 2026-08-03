- أطلقت الحكومة السورية مبادرة لتأهيل 500 تاجر للانتقال إلى التجارة الإلكترونية، مؤكدة على أهمية تطوير البنية التحتية والتشريعات والدفع الإلكتروني لبناء اقتصاد رقمي يدعم الاستثمار والصادرات. - شهد ملتقى التجارة الإلكترونية في دمشق إطلاق مبادرة "500 تاجر رقمي"، بهدف تمكين التجار من دخول المجال الرقمي عبر ربطهم بمنظومات الدفع الإلكتروني وتوفير برامج تدريبية واستشارية. - أكد وزير الاتصالات أن التجارة الإلكترونية تمثل فرصة استراتيجية لسورية، مشيراً إلى أهمية تكامل الجهود الحكومية وتطوير البيئة التشريعية لتعزيز الثقة وتحفيز بيئة الأعمال والاستثمار.

أطلقت حكومة سورية، اليوم الاثنين، أولى خطواتها العملية لتوسيع نطاق التجارة الإلكترونية عبر إعلان مبادرة تستهدف تأهيل 500 تاجر للانتقال إلى العمل الرقمي، بالتزامن مع تأكيد مسؤولين حكوميين أن تطوير البنية التحتية والتشريعات والدفع الإلكتروني يمثل المدخل الأساسي لبناء اقتصاد رقمي قادر على دعم الاستثمار وتعزيز الصادرات. وانطلقت في العاصمة دمشق أعمال ملتقى التجارة الإلكترونية في سورية 2026، بمشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات وغرف التجارة وقطاع الأعمال وشركات التكنولوجيا، وذلك في فندق البوابات السبع، في إطار مساعٍ لتعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية بالتجارة الرقمية وتهيئة بيئة أكثر تكاملاً لنمو هذا القطاع.

ويهدف الملتقى إلى جمع المنصات والتطبيقات الرقمية وأصحاب المصلحة وصنّاع القرار والمؤثرين في سورية بقطاع تكنولوجيا المعلومات، ضمن منصة حوار مشتركة تبحث سبل تطوير منظومة التجارة الإلكترونية في سورية، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات والفرص المرتبطة بها من خلال جلسات تجمع ممثلين عن القطاعين العام والخاص، وفق وكالة الأنباء السورية (سانا). وشهدت أعمال الملتقى إطلاق مبادرة "500 تاجر رقمي"، التي تستهدف تمكين التجار من دخول مجال التجارة الإلكترونية، عبر ربطهم بمنظومات الدفع الإلكتروني والخدمات اللوجستية، إضافة إلى توفير برامج تدريبية واستشارية تسهم في تسريع عملية التحول الرقمي ورفع جاهزية الأنشطة التجارية للعمل عبر الإنترنت.

وأكد وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل، خلال افتتاح الملتقى، أن التجارة الإلكترونية تمثل فرصة استراتيجية لسورية، مشيراً إلى أن نجاحها يتطلب تكامل جهود مختلف الوزارات والمؤسسات، وأن بناء اقتصاد رقمي يشكل إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية وخلق فرص اقتصادية جديدة. وأشار هيكل إلى أن تجارب السوريين في تأسيس مشاريع عالمية تعكس امتلاكهم روح المبادرة والقدرة على تحويل التحديات إلى فرص استثمارية، مضيفاً أن سورية لا تزال في بداية مسار تطوير التجارة الإلكترونية، في ظل تحديات تتعلق بمحدودية انتشار الإنترنت وضعف منظومة الدفع الإلكتروني.

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وأوضح أن الوزارة تعمل على تطوير البيئة التشريعية من خلال تعديل قانون المعاملات المالية وقانون الجرائم الإلكترونية، معتبراً أن ترسيخ الثقة لدى المستخدمين، وتحسين خدمات الاتصالات، وتوسيع حلول الدفع الإلكتروني، تمثل عناصر أساسية لنجاح التجارة الإلكترونية وتحفيز بيئة الأعمال والاستثمار.

من جانبه، قال وزير المالية محمد يسر برنية إن التجارة الإلكترونية مرشحة لإحداث تحول نوعي في هيكل الاقتصاد السوري، وفتح مجالات أوسع أمام القطاع الخاص للمشاركة في النشاط الاقتصادي. وأضاف برنية أن الحكومة تتجه إلى توظيف التجارة الإلكترونية باعتبارها وسيلة لتعزيز تصدير المنتجات والخدمات السورية إلى الأسواق الخارجية، وليس الاكتفاء بتوسيع حركة الاستيراد، مؤكداً أن سورية تمتلك إمكانات وفرصاً كبيرة، إلى جانب طاقات إبداعية قادرة على الاستفادة من هذا التحول إذا توفرت المبادرة والبيئة المناسبة، وأشار إلى أن استكمال مشاريع التحول الرقمي الحكومي، إلى جانب تطوير البنية التحتية الرقمية وتكامل منظومة الدفع الإلكتروني، سيشكلان قاعدة رئيسية لدعم نمو التجارة الإلكترونية وتعزيز جاذبية بيئة الاستثمار في البلاد.