سورية تسجل 1430 طلباً للاستثمار الصناعي.. حلب تتصدر

- كشفت بيانات وزارة الاقتصاد والصناعة السورية عن تسجيل 1430 طلب استثمار صناعي في النصف الأول من 2026، مع تصدر حلب بـ668 طلبًا، مما يعكس استمرار النشاط الاستثماري في القطاع الصناعي الخاص. - توزعت الطلبات بين إنشاء منشآت جديدة بنسبة 70%، تحديث خطوط الإنتاج، وتوسعة منشآت قائمة، مع توقع توفير أكثر من 15 ألف فرصة عمل، حيث استحوذت الصناعات الكيميائية والبلاستيكية على النصيب الأكبر. - تركزت الاستثمارات على تحديث خطوط الإنتاج بإدخال 7147 آلة جديدة، مع تصدر معدات التعبئة والتغليف قائمة الآلات المطلوبة، في ظل جهود الحكومة لتحفيز النشاط الصناعي رغم التحديات.

كشفـت بيانات حديثة صادرة عن وزارة الاقتصاد والصناعة في سورية عن تسجيل 1430 طلبا للاستثمار الصناعي خلال النصف الأول من عام 2026، في مؤشر على استمرار النشاط الاستثماري في القطاع الصناعي الخاص، مع تصدر محافظة حلب قائمة المحافظات من حيث عدد الطلبات. وبحسب البيانات التي نشرتها الوزارة على معرفاتها الرسمية، توزعت الطلبات بين 996 طلبا لإقامة منشآت صناعية جديدة بما يعادل نحو 70% من الإجمالي، و317 طلباً لتحديث خطوط الإنتاج، إضافة إلى 117 طلبا لتوسعة منشآت قائمة. وتقدر الوزارة أن تسهم هذه المشاريع في توفير أكثر من 15 ألف فرصة عمل.

وأظهرت البيانات أن الصناعات الكيميائية والبلاستيكية استحوذت على الحصة الكبرى من طلبات الاستثمار بواقع 276 طلبا تلتها الصناعات الغذائية بـ255 طلبا، ثم الصناعات النسيجية والألبسة بـ234 طلبا، فيما سجلت الصناعات الهندسية والمعدنية 172 طلبا، ومواد البناء 142 طلبا.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز التحديات التي قد تواجه تحويل هذه الطلبات إلى مشاريع منتجة؟ ما هي نسبة طلبات تحديث خطوط الإنتاج والتوسعة مقارنة بطلبات إقامة المنشآت الجديدة؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وعلى مستوى التوزع الجغرافي، جاءت محافظة حلب في المرتبة الأولى بـ668 طلبا، ما يمثل 46.7% من إجمالي الطلبات، تلتها ريف دمشق بـ318 طلبا، ثم إدلب بـ168 طلباً. واستحوذت المحافظات الثلاث مجتمعة على 80.7% من إجمالي طلبات الاستثمار الصناعي المسجلة خلال الفترة الممتدة من مطلع العام حتى نهاية حزيران/ يونيو.

توزيع طلبات الاستثمار الصناعي حسب المحافظة في سورية أُنشئ هذا الرسم البياني بواسطة الذكاء الاصطناعي

وفي ما يتعلق بالتجهيزات الصناعية، أدرج المستثمرون 7147 آلة إنتاج جديدة ضمن طلبات الاستثمار، موزعة على 409 فئات رئيسية و164 بندا جمركيا، بينما شكلت طلبات إدخال الآلات والتجهيزات الحديثة 86.3% من إجمالي البنود المدرجة، في دلالة على توجه متزايد نحو تحديث خطوط الإنتاج. كما تصدرت معدات التعبئة والتغليف قائمة الآلات الأكثر طلبا بواقع 363 آلة، تلتها معدات القطع بـ338 آلة، ثم معدات النقل بـ310 آلات، ومعدات الصناعات الغذائية بـ282 آلة، إضافة إلى 273 ماكينة خياطة.

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وتأتي هذه المؤشرات في وقت تحاول فيه الحكومة السورية تحفيز النشاط الصناعي وإعادة تنشيط الإنتاج المحلي، بعد سنوات من تراجع القطاع نتيجة الحرب وتضرر البنية التحتية وخروج آلاف المنشآت من الخدمة، فضلاً عن تأثير العقوبات الغربية وصعوبات التمويل وارتفاع تكاليف الطاقة والنقل.

ويرى اقتصاديون أن ارتفاع عدد طلبات الاستثمار يعكس اهتماما متزايدا بالقطاع الصناعي، إلا أن تحويل هذه الطلبات إلى مشاريع منتجة سيظل مرهونا بتوفير بيئة استثمارية مستقرة، وتأمين مصادر الطاقة والتمويل، وتسهيل استيراد المواد الأولية والآلات، بما يسمح بعودة المنشآت إلى الإنتاج الفعلي وتعزيز مساهمة الصناعة في الاقتصاد السوري. وقالت وزارة الاقتصاد والصناعة إن هذه المؤشرات "تعكس استمرار الاهتمام بتوسيع القاعدة الإنتاجية وتشجيع الاستثمارات الصناعية، بما يسهم في رفع القدرة التنافسية للصناعة المحلية وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد".