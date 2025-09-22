سورية تستعين بخبرة أرامكو السعودية لتأسيس شركة للطاقة

- تعمل وزارة الطاقة السورية بالتعاون مع أرامكو السعودية على تأسيس شركة قابضة للطاقة مملوكة للصندوق السيادي السوري، بهدف تحسين إدارة قطاع الطاقة وتقليص البيروقراطية. - شهدت العلاقات السورية السعودية تطورًا ملحوظًا، مع توقيع اتفاقيات في قطاعات الطاقة، منها اتفاقية مع "أكوا باور" لإنشاء محطتين لتوليد الكهرباء بطاقة 2.5 جيغاواط. - تواجه سورية تحديات في قطاع الطاقة مع تراجع إنتاج النفط، وتسعى للاستفادة من خبرات أرامكو لتحديث القطاع وتحسين الناتج المحلي الإجمالي.

أفاد إعلام سعودي، الاثنين، بأن وزارة الطاقة السورية تعمل على تشكيل لجنة مشتركة مع شركة أرامكو بهدف تأسيس شركة قابضة للطاقة مملوكة للصندوق السيادي السوري. ونقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية عن مساعد مدير الإدارة العامة للطاقة بوزارة الطاقة السورية رياض الجوباسي، تأكيده أن "اللجنة ستضم خبراء تقنيين وإداريين من أرامكو لتأسيس الشركة القابضة على نمط هيكلية أرامكو السعودية".

وأشار إلى أن التأسيس سيكون "مع بعض التعديلات لتتناسب مع الخصوصية المحلية للحقول النفطية السورية". ولفتت الصحيفة إلى أن شركة أرامكو "اعتذرت عن التعليق على الموضوع". وأضاف الجوباسي، وفق الصحيفة،: "أن المبادرة تهدف إلى تقليص البيروقراطية وزيادة كفاءة إدارة قطاع الطاقة، وهي جزء من جهود الحكومة السورية لإعادة تنظيم القطاع بعد سنوات من التحديات التشغيلية والمالية".

وأوضح أن وزير الطاقة السوري محمد البشير زار مقر "أرامكو" للاطلاع على تجربتها، ومن المقرر أن يزور فريق فني سوري مقر الشركة في الظهران شرق السعودية لمناقشة تفاصيل التعاون. وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" في يوليو/تموز الماضي، أن "وزارة الطاقة السورية في السعودية، نظمت ورشة عمل متخصصة حول الحوكمة ترأسها وزير الطاقة السوري محمد البشير، بمشاركة مسؤولين سعوديين منهم مساعد وزير الطاقة لشؤون الكهرباء ناصر بن هادي القحطاني".

واستعرضت الورشة وفقا للوكالة ذاتها، "خطط وتجارب وزارة الطاقة السعودية في مجالات الحوكمة والتطوير المؤسسي، وناقشت آفاق التعاون الممكنة مع الجانب السوري، ولا سيما فيما يتعلق بنقل التجارب والحلول الناجحة لدعم قطاع الطاقة في سورية، ما يشكل مرجعاً مهماً في التعاون الثنائي بين الجانبين". وفي يوليو/ تموز الماضي، أُطلق من دمشق أول منتدى للاستثمار بين سورية والسعودية، جرى خلاله توقيع 44 اتفاقية بقيمة 6 مليارات دولار. وفي أغسطس/ آب الماضي وقعت دمشق والرياض، اتفاقية و6 مذكرات تفاهم في قطاعات الطاقة، على هامش فعاليات الدورة 62 لمعرض دمشق الدولي.

كما أعلن مدير الاتصال الحكومي في وزارة الطاقة السورية أحمد السليمان، في الشهر ذاته، عن توقيع اتفاقية بين وزارة الطاقة السورية وشركة "أكوا باور" السعودية، تتضمن إنشاء محطتين لتوليد الكهرباء بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. وأضاف السليمان، عبر منصة (إكس)، أن الطاقة الإجمالية للمحطتين تصل إلى 2.5 جيغاواط، وتشمل محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية وأخرى تعتمد على طاقة الرياح. وفي 11 سبتمبر/ أيلول الجاري، وقعت سورية والسعودية مذكرة تفاهم، تمنح بموجبها الرياض دمشق مليوناً و650 ألف برميل من النفط الخام.

وأكد الجوباسي أن "أي استثمار مباشر من أرامكو في سورية سواء في حقول النفط أو المصافي أو قطاع التجزئة، سيظل مؤجلا إلى ما بعد الإعلان الرسمي عن تأسيس الشركة القابضة، حيث تركز المرحلة الحالية على الإعداد المؤسسي وبناء نموذج الحوكمة". وفي حال تأكيد الخبر من قبل أرامكو أكبر شركة نفط في العالم، فإن ذلك سيتيح لسورية الاستفادة من خبراتها في الإدارة والتقنيات التشغيلية المتقدمة، ما ينعكس على تحديث وتطوير قطاع الطاقة لديها، الذي عانى لسنوات من التحديات.

وحتى العام 2010، كان النفط يمثل 20% من الناتج المحلي الإجمالي لسورية، ونصف صادراتها، وأكثر من 50% من إيرادات الدولة. وكانت سورية تنتج 390 ألف برميل نفط يوميا، إلا أن الإنتاج تراجع بشكل حاد ليصل إلى 40 ألف برميل يوميا فقط بالعام 2023. وإبان فترة الثورة ضد النظام السابق، اعتادت سورية تلقي أغلب النفط المخصص لتوليد الكهرباء من إيران، لكن الإمدادات انقطعت منذ الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حيث تجرى الإدارة السورية الجديدة إصلاحات اقتصادية وسياسية، وتبذل جهودا مكثفة لإطلاق وتعزيز التعاون مع دول عديدة.

(الأناضول، العربي الجديد)