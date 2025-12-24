سورية تدخل 130 طناً من الذهب وتعزز المصوغات في السوق المحلي

- منذ فبراير 2025، استوردت سوريا 130 طناً من الذهب وأنتجت محلياً أكثر من سبعة أطنان من المشغولات الذهبية، مع جهود الهيئة العامة للمعادن الثمينة لتنظيم السوق ومكافحة الفساد. - تضمنت الإجراءات الرقابية الجديدة ضبط عيارات الذهب وسحب تراخيص المشاغل المتورطة في الفساد، مع تجهيز مقرات جديدة لجمعيات الصاغة وتنسيق مع وزارة الداخلية لضبط الجرائم. - أكد الباحث الاقتصادي مجد أمين أهمية تغيير دمغة الذهب لتعزيز الثقة، بينما أشار تقرير إلى أن احتياطيات البنك المركزي السوري من الذهب لم تتغير منذ بداية الثورة.

أدخلت سورية 130 طناً من الذهب منذ بداية شهر فبراير/شباط 2025، وفق ما أوضح المدير العام لإدارة المعادن الثمينة في سورية مصعب الأسود، لوكالة الأنباء السورية (سانا)، مؤكداً إنتاج أكثر من سبعة أطنان من المشغولات الذهبية في السوق المحلية خلال العام.

وتعمل الهيئة، وفق الأسود، على خطوات تنظيمية لسوق الذهب ومكافحة الفساد، إضافة إلى رفع سوية العيارات ودعم الصناعة والتجارة في هذا القطاع، لافتاً إلى تشكيل إدارات جديدة لجمعيات الصاغة في كل من محافظتي حلب ودمشق بعد حلها نتيجة الفساد. وبيّن الأسود أن النظام الداخلي الجديد للإدارة يستند إلى الواقع السوري وتجارب دول مثل تركيا والسعودية والإمارات، حيث تم إنشاء الهيئة بالقرار رقم 251، وهي تتبع وزارة الاقتصاد والصناعة وتضم كافة جمعيات الصاغة في سورية.

ويجري تحديد السعر يومياً في السوق من قبل غرف خاصة تضم مختصين من مختلف المحافظات لمراقبة تقلبات سعر الأونصة في السوق العالمية، لوضع سعر دقيق يساهم في ضبط السوق، لافتاً إلى تشكيل مجلس للذهب يضم شخصيات معروفة في تجارة وصناعة المعدن بسورية.

ونجم عن الإجراءات الرقابية التي اتخذتها الهيئة، وفق الأسود، ضبط عيارات مشغولات الذهب في السوق، وكشف كميات مخالفة للمواصفات القياسية وإتلافها، وسحب تراخيص مشاغل متورطة في الفساد، واعتماد دمغة جديدة للذهب بعد ثبوت تزوير الدمغة القديمة، مع اتخاذ إجراءات مشددة بخصوص الالتزام بالعيارات، مؤكداً عدم قبول أي مشغولات لا تطابق المواصفات العالمية.

وقال الأسود إنه تم تجهيز مقرات جديدة لجمعيات صاغة حلب ودمشق، ومقرين لإدارة المعادن الثمينة في المدينتين، واعتماد أجهزة معايرة حديثة وأجهزة دمغ بالليزر، حيث وُزعت في دمشق وحلب وإدلب، مع تدريب كوادر عليها، لافتاً إلى أن الهيئة نسقت مع وزارة الداخلية "لنشر الطمأنينة في الأسواق، وتأسيس غرف بلاغات مباشرة، ومع المباحث الجنائية والقضاء لضبط الجرائم وتيسير شؤون الصاغة"، وفق ما نقلت الوكالة.

وتلعب الهيئة دور الوسيط بين أصحاب محال الصاغة ووزارة المالية، وفق ما أوضح الأسود، للتفاهم حول نظام ضريبة الإنفاق الاستهلاكي حتى صدور قوانين جديدة مدروسة، مؤكداً عقد جلسات مع وزارة الاقتصاد لتذليل الصعوبات أمام الصاغة والمستثمرين وفتح المجال للاتجار بالذهب داخلياً وللتصدير. وتأتي هذه الجهود في إطار توجه حكومي لإعادة تنظيم قطاع الذهب، وتعزيز الثقة بالسوق المحلية، ورفع جودة الإنتاج الوطني، ودعم دخول المنتجات السورية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

بدوره، أوضح الباحث الاقتصادي مجد أمين في حديث لـ"العربي الجديد" أن الخطوة بالغة الأهمية والملحة تمثلت بتغيير دمغة الذهب، لا سيما أن عمليات تلاعب كثيرة حدثت خلال السنوات الماضية، مبيناً أن السوق السوري قبل سقوط النظام شهد حالات تزوير للمصاغ من خلال الدمغة ومن خلال عيار الذهب، مؤكداً أن خطوة استبدال الدمغة كانت مهمة للغاية.

وأشار أمين إلى أن السوق السوري، ومع عودة السوريين، شهد خلافاً حول عيارات الذهب، حيث لم تكن شائعة الاعتماد في سورية، ومنها العيار 22، وهذا أيضاً تسبب بإشكال للسوريين العائدين للبلاد، وأضاف: "هذه الخطوة كانت إيجابية لتعزيز الثقة وضبط السوق وضمان عمليات تجارية موثوقة للذهب"، مشيراً إلى خطوات مطلوبة على مستوى التعاملات البنكية بالذهب، وضريبة محددة على الأونصات من عيار 24، وهي بمثابة خيار مناسب للعمليات التجارية الخاصة بالذهب على عكس المصاغ.

وكشفت وكالة "رويترز" بعد أيام من سقوط نظام الأسد أن البنك المركزي السوري يحتوي على نحو 26 طناً من الذهب، وهي الكمية ذاتها الموجودة فيه منذ بداية الثورة ضد نظام بشار الأسد المخلوع، بينما أشارت بيانات مجلس الذهب العالمي إلى أن احتياطيات سورية من الذهب بلغت 25.8 طناً في يونيو/حزيران 2011، في حين سجلت سورية أعلى مستوى احتياطي لها من الذهب في عام 2000 وبلغ 25.91 طناً، وفق منصة "تريدنغ إكونومي" (Trading Economics) المتخصصة في توفير البيانات الاقتصادية والمالية العالمية.