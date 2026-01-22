سورية تدخل صناعة السفن بشراكة تركية

- اتفاقية بحرية جديدة في سورية: وقّعت سورية اتفاقية مع شركة تركية لتطوير صناعة السفن وتحويل المرافئ إلى مراكز صناعية متكاملة، تشمل إنشاء حوض لبناء وصيانة السفن في مرفأ طرطوس، مع توفير فرص عمل للسوريين بنسبة 95%. - تحول بنيوي في القطاع البحري: تهدف الاتفاقية إلى تأسيس سلسلة متكاملة من الصناعات البحرية ودمج المتطلبات البيئية العالمية، مما يعزز موقع سورية في الصناعات البحرية. - استثمار طويل الأمد: تمتد الاتفاقية لثلاثين سنة، مع استثمار 190 مليون دولار، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحويل مرفأ طرطوس إلى مركز صناعي بحري متكامل.

تؤكد اتفاقية الاستثمار الجديدة التي وقّعتها سورية مع شركة تركية متخصصة في الصناعات والخدمات البحرية وجود توجه رسمي لإدخال صناعة السفن بكل مراحلها إلى البلاد، وتحويل المرافئ من محطات عبور واستراحة إلى مراكز صناعية وخدمية متكاملة وفق المعايير الدولية. الاتفاقية، التي أُبرمت أخيراً بين الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية وشركة KUZEY STAR SHIPYARD – Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş التركية، تشكّل خطوة غير مسبوقة في مسار تطوير القطاع البحري، وتهدف إلى إنشاء حوض متكامل لبناء وصيانة السفن في مرفأ طرطوس، بما يضع سورية على خريطة الصناعات البحرية الإقليمية والدولية.

وتُلزم الاتفاقية الشركة التركية بتأمين 1700 فرصة عمل مباشرة و3500 فرصة غير مباشرة، على ألا تقل نسبة العمالة السورية عن 95% من إجمالي القوى العاملة، إلى جانب تدريب وتأهيل الكوادر المحلية ونقل الخبرات الفنية والتقنية في مختلف مراحل الصناعة البحرية. وفي هذا السياق، يقول مدير نقل إدلب السابق، محروس الخطيب، في حديث خاص مع "العربي الجديد"، إن المرافئ السورية تعطلت لعقود طويلة، واستُثمرت بالحدود الدنيا، فضلاً عن التعديات واستغلالها في أنشطة غير نظامية، مشيراً إلى أن إدارة الحكم الجديدة بدأت الاستثمار الجدي في ما وصفه بالكنوز الجغرافية التي تمتلكها البلاد.

ويضيف الخطيب أن شهر يوليو/تموز من العام الماضي شهد توقيع اتفاقية كبرى مع شركة موانئ دبي العالمية بقيمة 800 مليون دولار، لاستثمار وتطوير وتشغيل محطة متعددة الأغراض في ميناء طرطوس، ضمن خطة شاملة لتعزيز البنية التحتية للموانئ السورية وتطوير الخدمات اللوجستية.

ويلفت الخطيب إلى أن الاستثمارات التي تمنحها هيئة المنافذ والجمارك تقوم على رؤية أوسع تشمل تجهيز وتأهيل وإقامة مناطق صناعية وحرة، إلى جانب إنشاء موانئ جافة ومحطات عبور للبضائع في مواقع استراتيجية داخل الأراضي السورية، كما ورد في اتفاقيات موانئ دبي، أو في عقد تشغيل محطة الحاويات في مرفأ اللاذقية مع شركة CMA CGM الفرنسية. ويرى أن اعتماد نظام BOT، كما في الاتفاق مع الشركة التركية، يعكس نهجاً سورياً جديداً يقوم على الاستفادة من خبرات وأموال المستثمرين لتأهيل البنى التحتية والكوادر المحلية، على أن تعود هذه الاستثمارات لاحقاً إلى الدولة السورية بعد انتهاء مدة العقود.

تحوّل بنيوي في القطاع البحري

من جهته، يعتبر رئيس غرفة الملاحة البحرية السورية السابق، عبد القادر صبرا، في حديث خاص مع "العربي الجديد"، أن الاتفاقية تمثّل تحولاً بنيوياً حقيقياً في قطاع غاب طويلاً عن الريادة، مشيراً إلى أن سورية، بالرغم من تاريخها البحري الممتد منذ العهد الفينيقي، لم تشهد خلال العقود الماضية أي استثمار جدي في صناعة السفن أو تطوير الخبرات المحلية.

ويؤكد صبرا أن الاتفاق لا يقتصر على إنشاء حوض صيانة تقليدي، بل يؤسس لأول مرة لسلسلة متكاملة من الصناعات والخدمات البحرية، تشمل الأعمال الحديدية وبناء الهياكل، والأنظمة الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية، إضافة إلى تمثيل هيئات التصنيف العالمية. كما يمتد نطاق الاستثمار ليشمل صناعة السفن وتحويلها، بما يتيح دمج المتطلبات البيئية العالمية المتعلقة بخفض انبعاثات الكربون، ومواكبة التحول الدولي في قطاع النقل البحري.

ويشرح صبرا أن الاتفاق جاء ضمن إطار رؤية متكاملة للهيئة العامة للمنافذ والجمارك تهدف إلى جعل مرفأ طرطوس مقصداً بحرياً عالمياً، حيث بدأت هذه الرؤية بالتعاقد مع DP World لاستثمار وإدارة المرفأ، ثم استُكملت بتوقيع العقد مع شركة Kuzey Star Shipyard لاستثمار الجزء الجنوبي المتبقي وتحويله إلى محطة إقليمية متقدمة لصيانة وبناء السفن.

ويُسجَّل، بحسب صبرا، حسن اختيار الشريك الاستثماري، إذ تُعد الشركة التركية من أبرز أحواض بناء وصيانة السفن في تركيا، وتمتلك بنية تشغيلية متطورة وعدة أحواض عاملة في منطقتي توزلا ويالوا. ويختم الخبير البحري بالتأكيد أن توجه سورية نحو بناء واستثمار المرافئ يعكس إرادة واضحة لإرساء صناعة بحرية وطنية قائمة على الشراكات الجادة والمعايير الدولية، بما يعزز الموقع التنافسي لمرفأ طرطوس ويؤهله ليكون من المرافئ الرائدة القادرة على تقديم منظومة متكاملة من الخدمات البحرية.

حوض متكامل وفق المعايير الدولية

وكشفت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك أن الاتفاقية وقّعها رئيس الهيئة قتيبة أحمد بدوي، وتشمل منح الشركة التركية حق بناء وتجهيز وتشغيل وإدارة حوض سفن متكامل، يضم مختلف أعمال بناء وإصلاح وصيانة السفن بمختلف أحجامها وأنواعها، وفق أحدث المعايير الفنية والهندسية المعتمدة عالمياً. واعتبرت الهيئة أن هذه الخطوة تُعد الأولى من نوعها على مستوى القطاع البحري السوري، لما تحمله من أبعاد صناعية واقتصادية استراتيجية، من شأنها إحداث نقلة نوعية في البنية الإنتاجية الوطنية، وتعزيز دور المرافئ بوصفها مراكز صناعية لا مرافئ خدمية تقليدية. وبحسب مصادر رسمية، فإن الاتفاقية تمثّل ركيزة أساسية في خطة تطوير المرافئ السورية، وتهدف إلى تحويل مرفأ طرطوس إلى مركز صناعي بحري متكامل يخدم السوق المحلية والأسواق المجاورة، ويفتح آفاقاً جديدة للاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني.

استثمار طويل الأمد

وتنص الاتفاقية على أن تمتد مدة الاستثمار ثلاثين سنة ميلادية اعتباراً من تاريخ التوقيع، على أن يلتزم الطرف المستثمر بضخ ما لا يقل عن 190 مليون دولار خلال فترة أقصاها خمس سنوات، لتغطية جميع أعمال البناء والتجهيز، بما يشمل الأرصفة والمعدات والمستودعات والمنشآت التشغيلية، من دون أي التزامات مالية على الهيئة العامة للمنافذ والجمارك. كما تتضمن الاتفاقية منح حسم خاص بنسبة 20% من إجمالي قيمة الفواتير قبل الضرائب لأعمال بناء أو إصلاح أو صيانة السفن التابعة للحكومة السورية، بما يساهم في تخفيف الأعباء التشغيلية وتعزيز كفاءة الأسطول الحكومي.