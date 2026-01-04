سورية: تحقيق يكشف فساداً يتجاوز 19 مليار ليرة في الخطوط الحديدية

- كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في سوريا عن فساد مالي كبير في المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، حيث تورط موظفون في عقود مشبوهة لتوريد قطع غيار، مما كلف الخزينة 19 مليار ليرة سورية. - عبر المواطنون عن غضبهم من الفساد وتأثيره السلبي، مشيرين إلى أن الأموال المهدورة كان يمكن أن تحسن البنية التحتية. التحقيقات تكشف أن الفساد وسوء الإدارة هما السبب الرئيسي للتدهور. - يرى الخبراء أن الفساد جزء من نمط متكرر في المؤسسات العامة، مؤكدين على ضرورة المحاسبة واسترداد الأموال وإصلاح أنظمة التعاقد والرقابة.

كشفت تحقيقات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في سورية، اليوم الأحد، عن واحدة من أكبر قضايا الفساد المالي داخل المؤسسة العامة للخطوط الحديدية خلال السنوات الأخيرة من حكم النظام البائد، حيث تجاوز الأثر المالي للقضية 19 مليار ليرة سورية (نحو 1.8 مليون دولار)، في ملفات تعود إلى عامي 2023 و2024، ضمن جهود الهيئة المتواصلة لحماية المال العام وتفعيل الدور الرقابي على المؤسسات الحكومية.

وأوضحت الهيئة، لوكالة الأنباء السورية "سانا"، أن التحقيق الرقابي الذي أجرته حول عدد من عقود التوريد داخل المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، كشف عن إبرام عقود مشبوهة لتوريد قطع غيار بأسعار تتضمن فروقات مالية كبيرة وغير مبررة، ما ألحق أضراراً جسيمة بالخزينة العامة.

وبينت التحقيقات أن إحدى الجزئيات الأساسية في الملف أظهرت وجود تواطؤ مباشر بين عدد من الموظفين العاملين في المديرية المختصة وأحد الموردين، حيث جرى اعتماد أسعار أعلى بكثير من الأسعار الرائجة في السوق، ما أدى إلى صرف مبالغ زائدة قدرت بنحو 13 مليار ليرة سورية نتيجة فروقات سعرية غير قانونية.

وأكدت الهيئة أن هذه الممارسات لم تكن حالات فردية معزولة، بل جاءت ضمن نمط من التلاعب في آليات التعاقد والتوريد، مستفيدا من ضعف الرقابة الداخلية آنذاك، والبيئة الإدارية التي سمحت بتمرير مثل هذه العقود دون مساءلة حقيقية.

وقدرت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش إجمالي الضرر المالي الناجم عن هذه التجاوزات بأكثر من 19 مليار ليرة سورية، مشيرة إلى أنها اتخذت سلسلة من الإجراءات القانونية لحماية المال العام، شملت إصدار قرارات منع مغادرة بحق المتورطين، وإلزامهم برد المبالغ المختلسة، إضافة إلى إحالة الملف كاملا إلى القضاء المختص لمتابعة المحاسبة وفق الأصول القانونية.

غضب شعبي

وعبر عدد من الأهالي عن غضبهم من حجم الفساد الذي تكشفه هذه القضايا، وانعكاسه المباشر على حياتهم اليومية، وقال محمود طعمة، وهو موظف متقاعد من ريف حلب في حديثه لـ"العربي الجديد" إن "عشرات المليارات كانت كفيلة بإصلاح خطوط نقل أو تحسين خدمات أساسية، لكننا كنا نعيش تراجعاً مستمراً، بينما الأموال تهدر وتسرق".

بدورها، قالت سناء ياسر، من مدينة حماه، إن القضايا التي تكشفها التحقيقات اليوم تساعد على فهم الأسباب الحقيقية وراء التدهور المزمن الذي أصاب البنية التحتية خلال سنوات طويلة، موضحة في حديثها لـ"العربي الجديد" أن ما كان يقدم سابقاً على أنه نقص في الإمكانيات أو ظروف قاهرة، يتبين الآن أنه نتاج مباشر للفساد وسوء الإدارة. وأضافت: "كنا نسمع دائماً عن أعطال متكررة وخسائر في المؤسسات العامة، وكان يقال لنا إن السبب هو الحرب أو قلة الموارد، لكن ما نراه اليوم يثبت أن المشكلة كانت في الفساد نفسه، وفي الطريقة التي كانت تدار بها هذه المؤسسات". وتابعت: "عندما نعرف أن مليارات الليرات كانت تهدر أو تسرق عبر عقود وهمية أو أسعار مضخمة، نفهم لماذا لم تصلح الطرق، ولم تحدّث السكك، ليس المهم اليوم فقط معرفة ما حصل، بل أن يُحاسب المسؤولون فعلاً، وأن تستعاد الأموال المنهوبة، لأن هذه الأموال هي حق للناس، وكان يمكن أن تغير حياتهم".

فساد النظام السابق

ويرى الخبير الاقتصادي غسان الحسن أن ما كشفته تحقيقات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لا يمكن النظر إليه بوصفه حالة منفصلة أو استثناءً إدارياً، بل يندرج ضمن نمط متكرر لإدارة المؤسسات العامة خلال سنوات حكم النظام السابق، حيث تحولت عقود التوريد إلى واحدة من أبرز بوابات الفساد المنظم واستنزاف المال العام.

وأضاف الحسن لـ"العربي الجديد"، أن "تضخيم الأسعار والتلاعب بالمواصفات الفنية كانا يتمان غالباً تحت غطاء قانوني شكلي، مستفيدين من غياب الشفافية، وضعف أدوات الرقابة، وتداخل المصالح بين بعض الموظفين العموميين وشبكات من الموردين المرتبطين بمراكز نفوذ، ومن ثَمّ فإن هذا النوع من الفساد لم يكن ليزدهر لولا البيئة الإدارية التي وفرها النظام السابق، والتي قامت على تعطيل المساءلة وتحويل المؤسسات العامة إلى أدوات للربح غير المشروع".

وأكد الحسن، أن "خطورة القضية لا تتعلق فقط بحجم الضرر المالي الذي تجاوز عشرات المليارات من الليرات، بل بالرسالة التي تعكسها عن آلية إدارة الدولة في تلك المرحلة، حيث جرى تقويض مفهوم الخدمة العامة لصالح شبكات مصالح ضيقة، ما أدى إلى تآكل الثقة بين المواطنين والمؤسسات، وإضعاف القطاعات الحيوية، ومنها قطاع النقل والسكك الحديدية.

كما لفت إلى أن "استعادة هذه الثقة لا يمكن أن تتحقق عبر كشف الملفات وحده، بل تتطلب استكمال مسار المحاسبة حتى نهايته، واسترداد الأموال المنهوبة، بالتوازي مع إصلاح جذري لأنظمة التعاقد والشراء العام، وإعادة بناء منظومة رقابية مستقلة وفعالة تمنع إعادة إنتاج الفساد بأشكال جديدة".

وتعد المؤسسة العامة للخطوط الحديدية من المؤسسات الاستراتيجية في سورية، لما لها من دور حيوي في نقل البضائع والركاب ودعم الاقتصاد الوطني، إلا أنها شهدت خلال السنوات الماضية تراجعاً كبيراً في أدائها، وتراكماً في الخسائر، غالباً ما جرى تبريره بالحرب والعقوبات، غير أن ملفات الفساد التي تكشف تباعاً، مثل هذه القضية تضيء على أسباب داخلية أسهمت مباشرة في إضعاف المؤسسة، واستنزاف مواردها، وحرمانها من فرص النهوض وإعادة التأهيل.