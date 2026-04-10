سورية تجهّز خط الغاز كونيكو للعودة إلى الخدمة

بدأت الفرق المختصة بعملية تطهير الألغام المحيطة بخط الغاز كونيكو في محافظة دير الزور شرق سورية، اليوم الجمعة، في إطار العملية التمهيدية لإعادته إلى الخدمة، وتأهيل البنية التحتية المتضرّرة الخاصة بالمنشآت النفطية، من الشركة السورية للبترول.

وأوضح مصدر خاص لـ"العربي الجديد" في الشركة السورية للبترول، أن عمليات إزالة الألغام في الوقت الحالي على طول الخط والمناطق الملوثة، يتبعها ضمن العمل الميداني عمليات صيانة للأضرار، كون هذه الخطوة تأتي حفاظاً على سلامة العاملين في الصيانة من مخلفات الحرب والألغام، مشيراً إلى أن الشركة تعمل على تجهيز الجزء المفقود بطول خمسة كيلومترات أيضاً في إطار عمليات تجهيز الخط.

وكان صفوان شيخ أحمد، مدير الاتصال المؤسّساتي في الشركة، أوضح لـ"العربي الجديد" أن حقل غاز كونيكو "مدمر كلياً وخارج الخدمة"، في حين لا يزال حقل الجفرة من الحقول المهمة بإنتاج يومي متوقع يبلغ نحو ثلاثة آلاف برميل، وأشار إلى أن إنتاج الحقول السورية كان يبلغ في عام 2013 نحو 350 ألف برميل يومياً، بينما تُقدّر إنتاجية الحقول المسترجعة في شرق الفرات حالياً بنحو 110 آلاف.

وغادرت القوات الأميركية قاعدة حقل كونيكو في إبريل/ نيسان الماضي، وهو يقع شمال نهر الفرات، بمنطقة تُعرَف محلياً بالجزيرة، إلى الشمال الشرقي من مدينة دير الزور، مركز المحافظة التي تحمل ذات الاسم، بنحو 35 كيلومتراً. وفي الحقل أكبر معمل لمعالجة الغاز في سورية، كان يغذي عدة محطات لتوليد الكهرباء، ومنها محطة جندر في حمص التي تعتبر من أكبر محطات الكهرباء في سورية. وكان هذا الحقل الاستراتيجي ينتج قبل اندلاع الثورة السورية عام 2011 نحو 10 ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي يومياً.