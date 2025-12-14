سورية تتوقع ارتفاع إنتاج الغاز إلى 15 مليون متر مكعب نهاية 2026

- تسعى سوريا لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي إلى 15 مليون متر مكعب بحلول 2026 من خلال استكشاف مناطق جديدة وتوقيع اتفاقيات مع شركات سعودية وأميركية. - أكد وزير النفط الكويتي أن سعر النفط العادل يتراوح بين 60 و68 دولاراً، وتبحث الكويت عن شريك لمشروع مجمع البتروكيماويات في عمان. - تطرح مصر مبادرات لتعزيز أمن الطاقة العربي، تشمل آلية لتنسيق المشتريات الطارئة وخريطة للربط العربي للطاقة 2030 ومنصة لعرض الفرص الاستثمارية.

قال وزير الطاقة السوري محمد البشير خلال مشاركته في اجتماع وزاري لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، المنعقد في الكويت اليوم الأحد، إن سورية تتوقع ارتفاع إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى 15 مليون متر مكعب بحلول نهاية عام 2026، مقارنة بنحو سبعة ملايين متر مكعب حالياً. يأتي ذلك في إطار جهود البلاد التي مزقتها الحرب لتعزيز إمداداتها المحلية من الطاقة.

وتعاني سورية نقصاً شديداً في الطاقة والوقود في أعقاب حرب أهلية استمرت 14 عاماً وألحقت أضراراً بالغة بالبنية التحتية للطاقة وقلصت الإنتاج. وتستند المعطيات الرسمية إلى تقديرات احتياطيات الغاز المؤكدة في سورية، التي بلغت نحو 8.5 تريليونات قدم مكعب وفق بيانات عام 2015. ويبلغ متوسط الإنتاج اليومي من الغاز غير المصاحب للنفط نحو 250 مليون متر مكعب، أي ما يعادل 58 % من إجمالي الإنتاج، بينما يشكل الغاز المصاحب للنفط 28 % من الإنتاج، ويأتي معظمه من مناطق شرق الفرات، التي لا تزال خارج السيطرة الحكومية

وقال الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول، يوسف قبلاوي، إن لدى سورية خمس مناطق جديدة واعدة لاستكشاف الغاز في الساحل الغربي، موضحاً أن الدراسات الأولية تشير إلى فرص إنتاجية تحتاج إلى استثمارات وتقنيات متقدمة لتطويرها. وأضاف قبلاوي لـ"العربي الجديد" الثلاثاء الماضي، أن الغاز يمثل "المفتاح الأول لإعادة تشغيل عجلة الكهرباء والصناعة"، مؤكداً أن الخطة الموضوعة ستضيف نحو 5 ملايين متر مكعب من الغاز يومياً خلال فترة تراوح بين عشرة أشهر وسنة، وهو ما يعني مضاعفة الإنتاج الحالي تقريباً في حال تنفيذ المشاريع وفق الجدول المحدد.

كانت الشركة السورية للبترول قد وقعت الثلاثاء الماضي، أربع اتفاقيات مع عدد من الشركات السعودية. مشيرة إلى أن الاتفاقيات تشمل خدمات الدعم الفني وتطوير حقول النفط والغاز في سورية. وكان وزير الطاقة السوري محمد البشير وقع، في شهر يوليو/ تموز الماضي بالرياض مع نظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، مذكرة تفاهم استراتيجية لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات الكهرباء والربط الكهربائي الإقليمي، والطاقة المتجددة، والنفط والغاز، وصناعة البتروكيماويات والتقنيات الحديثة.

وعقد الرئيس السوري أحمد الشرع، في وقت سابق من الشهر الجاري، اجتماعاً تمهيدياً موسعاً جمع الشركة السورية للبترول (SPC) وشركة شيفرون الأميركية، في خطوة تعكس توجهاً رسمياً نحو توسيع قنوات التعاون مع الشركات العالمية في مجالات النفط والغاز، ولا سيّما في مشاريع الاستكشاف البحري على السواحل السورية. ووفق مصادر حكومية، جاء الاجتماع ضمن سلسلة لقاءات تنسّقها وزارة الطاقة بهدف إحياء مشاريع الطاقة المتعثرة وفتح الباب أمام استثمارات دولية جديدة في قطاعات الطاقة والمياه، وسط ضغوط متزايدة لتحسين مستوى الخدمات وتطوير البنية التحتية.

كما وقعت الشركة السورية للبترول، في 18 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركتَي "كونوكو فيليبس" و"نوفاتيرا" الأميركيتَين، بهدف تطوير التعاون الفني وتوسيع استثمارات الطاقة في البلاد. وأقر مجلس النواب الأميركي فجر الخميس الماضي، مشروع قانون موازنة الدفاع الوطني للسنة المالية 2026، وتضمن بنداً يلغي عقوبات قانون "قيصر". وينتقل المشروع إلى مجلس الشيوخ، حيث يمتلك الجمهوريون أغلبية مريحة، لتصويت متوقع عليه الأسبوع المقبل قبل نهاية العام الجاري، ثم يوقع عليه الرئيس دونالد ترامب، ليدخل إلغاء العقوبات حيز التنفيذ.

وفي 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية تعليق العقوبات المفروضة على سورية ضمن "قانون قيصر" لمدة 180 يوماً. وكان الكونغرس الأميركي قد أقر "قانون قيصر" في 11 ديسمبر/ كانون الأول 2019، لمعاقبة أركان نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد على "جرائم حرب" ارتكبها بحق المدنيين.

الكويت تحدد سعر النفط العادل

من جانبه، قال وزير النفط الكويتي طارق الرومي اليوم الأحد، إن الكويت ترى أن نطاق سعر النفط الخام بين 60 و68 دولاراً للبرميل عادل في ظل ظروف السوق الحالية. وأضاف الرومي خلال مشاركته في مؤتمر أوابك بالكويت، أننا "نرى السعر العادل ما بين 60 و80 دولاراً للبرميل"، مؤكداً أننا "كنا نتوقع بقاء الأسعار على الأقل على ما هي عليه، إن لم تكن أفضل، لكن فوجئنا بهبوطها".

وانخفضت أسعار النفط في نهاية تعاملات الأسبوع أول من أمس الجمعة، وسجلت تراجعاً أسبوعياً قدره أربعة في المائة، في ظل استمرار التركيز على فائض المعروض وإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا وسط مخاوف بشأن اضطراب إمدادات النفط الفنزويلية. وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتاً إلى 61.12 دولاراً للبرميل عند التسوية، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 16 سنتاً إلى 57.44 دولاراً للبرميل.

وأظهرت وثيقة نشرتها وكالة رويترز الخميس الماضي، أن الكويت خفضت سعر البيع الرسمي لخام التصدير الكويتي لآسيا في يناير/ كانون الثاني إلى 1.40 دولار للبرميل دون متوسط أسعار عمان/دبي. وخفضت البلاد أيضاً سعر البيع الرسمي للخام الكويتي الخفيف الممتاز لشهر يناير كانون الثاني إلى 0.90 دولار للبرميل دون متوسط أسعار عمان/دبي. وأظهرت بيانات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الخميس الماضي، أن المعروض النفطي العالمي سيقترب من التساوي مع الطلب في عام 2026، وهو تقدير يتعارض مع توقعات وكالة الطاقة الدولية.

وأضاف الرومي للصحافيين على هامش أعمال مؤتمر أوابك، أن الكويت تبحث عن شريك لمجمع البتروكيماويات المزمع إنشاؤه في الدقم في سلطنة عمان، لكنها مستعدة للمضي قدماً في المشروع مع السلطنة إذا لم يتم العثور على مستثمر. وقال "نبحث عن شريك لمشروع البتروكيماويات في سلطنة عمان وسوف نمضي بالمشروع مع مسقط إن لم نجده". وكانت مجموعة أوكيو العمانية الحكومية للطاقة قد ذكرت أنها تجري محادثات مع شركاء محتملين جدد للمشروع بعد انسحاب شركة سابك السعودية.

مصر تطرح مبادرات لتعزيز أمن الطاقة العربي

في السياق، قال وزير البترول المصري كريم بدوي إن مصر تطرح مبادرات لتعزيز أمن الطاقة العربي منها إنشاء آلية عربية لتنسيق المشتريات الطارئة للنفط والغاز الطبيعي المسال. وأضاف الوزير خلال المؤتمر ذاته، أن المبادرات التي تطرحها مصر هي "إعداد خريطة للربط العربي للطاقة 2030، بهدف تحديد مشروعات الأولوية في مجالات خطوط الأنابيب، ومحطات الاستقبال، ونقل الخام والغاز الطبيعي المسال، إلى جانب وضع آلية عربية لتنسيق المشتريات الطارئة للزيت الخام والغاز الطبيعي المسال، وتبادل الشحنات عند الحاجة".

وتابع أنها المبادرات تشمل أيضاً "إنشاء منصة رقمية للدول الأعضاء لعرض الفرص الاستثمارية في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج، والتكرير، والبتروكيماويات، والتخزين، والتداول، والنقل، والطاقة الجديدة والمتجددة".

(رويترز، العربي الجديد)