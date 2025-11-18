سورية تترقب مليون برميل نفط خام من السعودية بنهاية نوفمبر

- تستعد سوريا لاستقبال شحنة نفط سعودية جديدة تضم مليون برميل، ضمن منحة مجانية من السعودية تهدف إلى تلبية الطلب المحلي على الوقود ودعم محطات الكهرباء. - وصلت الدفعة الأولى من المنحة إلى ميناء بانياس، حيث تم تفريغ 90 ألف طن من النفط الخام في مصفاة بانياس لتلبية احتياجات السوق المحلية وضمان استقرارها. - تأتي هذه الشحنات ضمن مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة السورية والصندوق السعودي للتنمية، لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستدامة التشغيلية والمالية.

تترقب سورية وصول شحنة نفط سعودية جديدة تقدر بمليون برميل، في خطوة تهدف إلى تلبية جزء من الطلب المحلي على الوقود وتعزيز دعم محطات الكهرباء. وكشف نائب الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول، أحمد قبه جي لـ"العربي الجديد"، أن الدفعة الثانية من النفط السعودي ستصل إلى ميناء بانياس في الـ23 من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، في إطار المنحة التي قدمتها حكومة المملكة العربية السعودية إلى دمشق بشكل مجاني.

وكان ميناء بانياس قد استقبل، يوم أمس الاثنين، الدفعة الأولى من المنحة السعودية التي بلغت 650 ألف برميل، ومن المقرر تكريرها في مصفاة بانياس النفطية. وشملت الشحنة وصول ناقلة النفط "بيتاليدي" PETALIDI محملة بـ 90 ألف طن من النفط الخام، حيث باشرت الفرق الفنية عمليات تفريغها وفق أعلى معايير السلامة الفنية والبيئية.

وأوضح مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، مازن علوش، أنه في إطار تلبية الاحتياجات المستمرة لمواد الطاقة ودعم تشغيل المصافي الوطنية، استقبل ميناء بانياس ناقلة النفط PETALIDI قادمةً من السعودية، محمّلةً بكمية تُقدَّر بـ 90 ألف طن من النفط الخام، لافتاً في تصريح لـ"العربي الجديد" إلى أن الشحنات ستضخ إلى مصفاة بانياس لتأمين احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية وضمان استقرارها خلال 72 ساعة .

وتأتي شحنات النفط السعودي في إطار مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة السورية والصندوق السعودي للتنمية، تمنح بموجبها الرياض دمشق 1.65 مليون برميل من النفط الخام، وهي أول شحنة نفط سعودي تصل تاريخياً إلى سورية. وأظهرت بيانات تتبع الناقلات أن النفط تم تحميله من الخفجي، ثم مزج في مكثفات حقل الخف برأس تنورة لتلبية المواصفات الفنية المطلوبة لمصفاة بانياس.

وتسعى منحة النفط السعودي إلى تشغيل المصافي الوطنية وتحقيق الاستدامة التشغيلية والمالية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتلبية احتياجات المواطنين من المشتقات النفطية، وتعزيز قدرة سورية على مواجهة التحديات الاقتصادية، وتحقيق نمو القطاعات الحيوية، إلى جانب دعم جهود التنمية المستدامة الوطنية والدولية.

وفي 11 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت السعودية تقديم دعم إلى سورية لتأمين احتياجاتها من الوقود، من خلال منحة بـ1.65 مليون برميل نفط، لتلبية جزء من احتياجات المواطنين من المشتقات النفطية، وأيضًا توفير الوقود لمحطات الكهرباء.