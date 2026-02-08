- بدأت الحكومة السورية تنفيذ خطة لتعزيز الأمن المائي عبر اتفاقيات مع شركات دولية، مثل أكوا باور، لإنشاء محطات لتحلية مياه البحر وربطها بالمناطق الجنوبية، لمواجهة تراجع هطول الأمطار وضغوط الموارد المائية. - وزير الطاقة محمد البشير أكد أن الاتفاقية مع أكوا باور هي الأكبر عالميًا، وتشمل تطوير محطة لتحلية مياه البحر لتأمين المياه العذبة من الساحل إلى الجنوب السوري. - المتخصص نادر البني شدد على تعقيد وكلفة المشروع، وأهمية تقليل هدر المياه وتحسين شبكات الصرف الصحي لمواجهة التغيرات المناخية والضغوط السكانية.

شرعت الحكومة السورية في خطة طموحة لتعزيز الأمن المائي في البلاد، عبر توقيع اتفاقيات مع شركات دولية متخصصة لإقامة محطات لتحلية مياه البحر وربطها بالمناطق الجنوبية، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة والاستقرار الغذائي. وهذا وسط تراجع حاد في معدل هطل الأمطار خلال السنوات الأخيرة، ومع ضغوط متزايدة على موارد مياه الشرب والزراعة.

وكشف وزير الطاقة محمد البشير، أمس السبت أن "الاتفاق مع شركة أكوا باور السعودية يهدف إلى إقامة محطة لتحلية مياه البحر لتأمين وصول المياه العذبة من الساحل إلى جنوب سورية". ووصف الاتفاقية بأنها "أكبر اتفاقية للمياه على مستوى العالم"، مؤكداً أن هذه المشاريع تأتي ضمن جهود دعم التنمية المستدامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز التعاون الدولي في القطاعات الحيوية.

وأوضح البشير في تصريح لـ "العربي الجديد" أن "الاتفاق يشمل توقيع مذكرة تفاهم واتفاقية تطوير مشتركة مع شركة أكوا باور السعودية وشركة نقل المياه السعودية، لوضع خريطة طريق واضحة للتعاون في قطاع المياه، مع خطط لإقامة محطة تحلية مياه البحر تهدف إلى إيصال المياه العذبة من الساحل السوري إلى المناطق الجنوبية". ولفت إلى أن "إنشاء محطة تحلية مياه لربط الساحل السوري بالمناطق الجنوبية يعزز الأمن المائي ويدعم الاستقرار التنموي".

في هذا السياق، أكد المدير العام للهيئة العامة للموارد المائية في سورية، المهندس أحمد الكوان أن "انخفاض معدل هطول الأمطار خلال السنوات العشر الأخيرة تسبب في عجز كبير في موارد مياه الشرب ومياه الري، ما أثر بشكل مباشر على قدرة المنطقة الجنوبية، المعروفة بسلتها الغذائية، على تلبية احتياجات سكانها والزراعة المحلية".

وأضاف الكوان أن "هذا الوضع استدعى البحث عن حلول مبتكرة ومستدامة لتأمين المياه لكل من العاصمة والمنطقة الجنوبية، بما يحافظ على الإنتاج الزراعي ويضمن استقرار إمدادات مياه الشرب".

وأشار الكوان في تصريح لـ "العربي الجديد" إلى "وجود إمكانات واعدة للاستفادة من ينابيع بحرية عذبة، يمكن أن تُستثمر في مشاريع استراتيجية، تشمل استجرار المياه عبر ناقل وطني باتجاه العاصمة، بالإضافة إلى دراسة تحلية مياه البحر بالتعاون مع شركة أكوا، لتأمين مصادر مستدامة للمياه تلبي الاحتياجات المختلفة".

وأوضح الكوان أن "الدراسات الأولية التي شملت حفر آبار تجريبية بإشراف مجموعة من الجهات الدارسة، كشفت عن غزارة مائية كبيرة في حوض الساحل، إلا أن غالبية هذه المياه تتدفق حالياً إلى البحر الأبيض المتوسط". وأضاف أن "المفاجأة كانت اكتشاف وجود ينابيع عذبة على بعد نحو 500 متر داخل البحر، ما يفتح آفاقاً جديدة أمام مشاريع مبتكرة لاستثمار هذه الموارد".

وبخصوص الخطوات المستقبلية، لفت الكوان إلى أن "المرحلة الأولى للاتفاقية ستخصص لإجراء الدراسات الفنية لمدة عام إلى عامين، قبل الانطلاق في إجراءات التنفيذ الفعلية. وإذا سارت الأمور وفق المخطط، فمن المتوقع أن تبدأ المرحلة التنفيذية خلال سنتين، ما يعني إمكانية تحقيق نتائج ملموسة للمواطنين السوريين بدءاً من العام المقبل، سواء في تأمين مياه الشرب أو دعم الزراعة في المنطقة الجنوبية".

ويعد مشروع تحلية مياه البحر مشروعاً خدمياً واستهلاكياً في الوقت نفسه، ويشكل رافعة استراتيجية لإعادة تنشيط القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي، حيث إن توجيه جزء من المياه المحلاة للاستخدام الزراعي يمكن أن يحد من تراجع المساحات المزروعة ويخفف الضغط عن المياه الجوفية التي تعاني الاستنزاف والتملح. كما أن الربط بين تحلية المياه والزراعة يسهم في خلق سلاسل قيمة متكاملة تشمل الإنتاج والتصنيع الغذائي والتصدير، ما ينعكس إيجابياً على الدخل الريفي وفرص العمل.

من جانبه، رأى المتخصص المائي والخبير السابق لدى "إسكوا" ووزير الري السابق، نادر البني أن "تنفيذ مشروع جلب المياه من الساحل إلى دمشق يحتاج إلى كلفة ضخمة وأعوام طويلة جداً"، ووصف الأمر بأنه "معقد جداً". ونصح الجهات القائمة على الموارد المائية بالعمل بسرعة من أجل خفض هدر المياه من الشبكات، الذي يصل إلى نحو 40%، وإنشاء محطات لمعالجة الصرف الصحي، ودعم الفلاحين في التحول إلى أساليب الري الحديثة، واتباع سياسات ترشيد علمية وفق دراسات متخصصة.

وأشار البني إلى أن "دمشق تعاني أزمة خانقة في مياه الشرب نتيجة انخفاض تدفق مياه نبع الفيجة بسبب تدني معدل الهطول المطري هذا العام إلى نحو 30% من المعدل السنوي"، لافتاً إلى أن "مشاريع كانت مطروحة منذ 2016 بالتعاون مع مؤسسة جايكا اليابانية كان من شأنها أن تحسن الوضع الحالي، ومنها إعادة تأهيل أنفاق جلب المياه لزيادة عمرها الفني إلى 50 عاماً ورفع مقاومتها للحمل الزلزالي، وكذلك جلب المياه من الآبار في ريف دمشق، وتأهيل شبكة مياه الشرب في المدينة لإعادة هيكلة توزيع المياه بشكل رياضي لزيادة الكفاءة". وأضاف أن الهدف من تلك المشاريع هو رفع الإنتاجية اليومية لمياه الشرب إلى أكثر من 215 ألف متر مكعب يومياً، ما يعادل نحو 80 مليون متر مكعب سنوياً، وهو ما كان سيؤدي إلى وضع مختلف تماماً لواقع المياه في دمشق.

وأكد أن مشروع تحلية مياه البحر وخطوط نقل المياه يشكلان استجابة مباشرة لتحديات الأمن المائي، خاصة في ظل التغيرات المناخية والضغوط السكانية المتزايدة، مؤكداً أن نجاح هذه المشاريع سيدعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي على المدى المتوسط والبعيد.