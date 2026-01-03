سورية: الكشف عن 1400 قضية فساد في عام 2025

- سجلت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش السورية 1400 قضية فساد في النصف الأول من عام 2025، مع إحالة 200 منها للقضاء وتورط 1350-1400 شخص، واستعادة 100 مليار ليرة سورية لخزانة الدولة. - تعمل الهيئة على تعزيز النزاهة والرقابة من خلال المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بهدف إعادة سورية للمحافل الدولية والاستفادة من تجارب الدول الأخرى. - أطلقت الهيئة "المصفوفة الوطنية الشاملة للنزاهة والشفافية" لتوحيد المعايير الرقابية، مع التركيز على الرقابة الاستباقية واستخدام الذكاء الاصطناعي، وتعزيز التعاون مع قطر في ملفات النزاهة.

كشف عامر العلي رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش السورية، المهندس عن تسجيل عدد كبير من القضايا والجرائم الاقتصادية والمالية خلال عام 2025، تركزت في القطاعات الاقتصادية والخدمية والإدارية، وشملت اختلاس المال العام، وتزوير الوثائق، والتلاعب بالعقود، ولا سيما عقود التوريدات والمشتريات.

وكشف العلي في تصريحات لـ"العربي الجديد" عن أن الأشهر الستة الأولى من عام 2025 شهدت تسجيل نحو 1400 قضية فساد، أُحيل منها ما يقارب 200 قضية على القضاء، إضافة إلى إحالة ما بين 1350 و1400 شخص متورط على الجهات القضائية المختصة. وأظهرت التحقيقات تثبيت مبالغ مالية تُقدّر بنحو 350 مليار ليرة سورية قيد التحصيل، فيما جرى تحصيل أكثر من 100 مليار ليرة سورية أُودعت في خزانة الدولة.

وأوضح العلي، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن الهيئة تعتمد مساراً محدداً في التعامل مع هذه الملفات، يبدأ بجمع المعلومات الواردة من الشكاوى أو من الجهات العامة، ودراستها وتحليلها، قبل إحالتها على اللجان التحقيقية المختصة، على أن تُحال القضايا التي تُثبت بالأدلة على القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية، بما يضمن إنصاف أصحاب الحقوق والعمل على استرداد الأموال العامة.

وتأتي هذه المعطيات في وقت تسعى فيه الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في دمشق إلى إعادة ترتيب ملف النزاهة والرقابة داخلياً، بالتوازي مع تحركات على المستوى الخارجي. وفي خطوة تعكس مساعي الحكومة لإعادة التواصل مع المنظومة الدولية المعنية بمكافحة الفساد، أعلن العلي أن العمل جارٍ على استكمال الإجراءات القانونية والمؤسساتية اللازمة للمصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وذلك عقب مشاركة سورية بصفة مراقب في مؤتمر الدول الأطراف لعام 2025 الذي استضافته قطر.

وجاءت تصريحات العلي على هامش المؤتمر، حيث اعتبر أن هذه المشاركة تشكل محطة مفصلية في مسار عودة سورية إلى المحافل الدولية المعنية بتعزيز النزاهة والشفافية بعد سنوات من الغياب. وأوضح أن الاتفاقية ستُعرض قريباً على مجلس الشعب تمهيداً للمصادقة عليها، واصفاً الخطوة بأنها ضرورية للانخراط في المعايير الدولية لمكافحة الفساد وبناء مؤسسات أكثر فاعلية.

ويرى رئيس الهيئة أن الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لا يقتصر على بعد سياسي أو رمزي، بل يفتح المجال أمام الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في تطوير أدوات الرقابة على الأجهزة الحكومية، وتعزيز إنفاذ القانون، وتحسين أداء المؤسسات العامة، بما ينسجم مع مبادئ الحكم الرشيد والشفافية.

وفي موازاة ذلك، أعلنت الهيئة إطلاق ما وصفه العلي بـ«المصفوفة الوطنية الشاملة للنزاهة والشفافية» في القطاع العام، وهي إطار يهدف إلى توحيد المعايير الرقابية، وإدماج الرقابة المالية والإدارية ضمن منهجية واحدة، والانتقال إلى نماذج تقييم قائمة على المخاطر والرقابة الآنية والاستباقية. وأشار إلى أن هذا التوجه يتقاطع مع مسار أوسع للرقمنة، والاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي في متابعة الأداء الحكومي والحد من مكامن الفساد قبل وقوعها.

وخلال زيارته إلى الدوحة، عقد الوفد السوري اجتماعاً مع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في قطر، جرى خلاله الاتفاق على تنظيم زيارة موسعة للاطلاع على التجربة القطرية في هذا المجال، مع التوجه نحو توقيع مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي في ملفات النزاهة والشفافية وتبادل الخبرات المؤسسية.

وفي ختام تصريحاته، أعرب العلي عن شكره لدولة قطر قيادةً وحكومةً وشعباً، مشيداً بدورها في دعم الشعب السوري، وتعزيز قنوات التواصل بين المؤسسات السورية ونظيراتها الإقليمية والدولية، في مرحلة تسعى فيها دمشق إلى إعادة تثبيت حضورها في الأطر الدولية المتخصصة.