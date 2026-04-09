أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في سورية، اليوم الخميس، إعادة افتتاح منفذ جديدة يابوس - معبر المصنع من الجانب اللبناني، واستئناف حركة العبور فيه بشكل طبيعي، بعد توقف مؤقت خلال الأيام الماضية نتيجة مخاطر أمنية. وقالت الهيئة، في بيان، إن العمل في المنفذ استؤنف اعتباراً من صباح اليوم، مع تسجيل عودة تدريجية لحركة المسافرين، وسط تزايد أعداد القادمين والمغادرين.

وأكدت جاهزية الكوادر العاملة على مدار الساعة لتقديم التسهيلات اللازمة، وضمان انسيابية حركة الدخول والخروج وفق الأطر القانونية المعتمدة. وأضافت أن إدارة المنفذ اتخذت إجراءات تنظيمية لضمان سلامة العابرين وتحقيق أعلى درجات السلاسة في الحركة الحدودية، داعيةً المسافرين إلى الالتزام بالتعليمات بما يسهم في تسهيل الإجراءات وحسن سير العمل.

وفي السياق، قال المسؤول الإعلامي في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، مشير الرماح، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن حركة العبور بين سورية ولبنان "استؤنفت بشكل فعلي منذ ساعات الصباح الأولى، مع تسجيل كثافة ملحوظة في أعداد العابرين، سواء من القادمين إلى سورية أو المغادرين باتجاه لبنان". وأوضح الرماح أن "الكوادر العاملة في المنفذ تعمل بكامل طاقتها لتسهيل الإجراءات والتعامل مع الزيادة في أعداد المسافرين، حيث جرى اتخاذ تدابير تنظيمية إضافية شملت تعزيز عدد النقاط الخدمية ورفع الجاهزية اللوجستية، لتفادي الازدحام وتسريع إنجاز المعاملات".

وأشار إلى أن "جزءاً كبيراً من الحركة المسجلة اليوم يعود لسوريين قادمين من لبنان، إذ شهد المعبر عودة أعداد كبيرة بشكل طوعي في ظل الظروف الأمنية التي يمر بها لبنان"، لافتاً إلى أن "الجهات المعنية تعمل على تأمين دخولهم بسلاسة وتقديم التسهيلات اللازمة، لا سيما في ما يتعلق بالإجراءات الوثائقية". وأكد أن "العمل مستمر على مدار 24 ساعة، مع مراقبة حركة العبور وتقييم الإجراءات بشكل دوري، بما يضمن استقرار الحركة الحدودية واستيعاب أي زيادة محتملة خلال الأيام المقبلة".

وبالتوازي، شهدت حركة النقل الجوي في سورية مؤشرات على التعافي، مع استئناف العمل في مطار دمشق الدولي عقب إعادة فتح الأجواء السورية أمام الطيران المدني. وانطلقت أولى الرحلات اليوم باتجاه مطار صبيحة كوكجن في إسطنبول، في خطوة تعكس عودة تدريجية لربط البلاد بالوجهات الإقليمية. وبحسب معطيات ملاحية، يأتي استئناف الرحلات ضمن خطة تشغيل مرحلية تهدف إلى إعادة جدولة الرحلات الدولية واستقطاب شركات الطيران تدريجياً، مع التركيز على الوجهات ذات الطلب المرتفع، وفي مقدمتها تركيا وبعض العواصم العربية.

ويتوقع عاملون في قطاع النقل أن تشهد الفترة المقبلة زيادة في عدد الرحلات من وإلى مطار دمشق، بالتزامن مع تحسن الظروف التشغيلية وارتفاع الطلب على السفر، خاصة من قبل السوريين في الخارج. كما تعمل الجهات المعنية على إعادة تفعيل الخدمات الأرضية ورفع الجاهزية الفنية، بما يشمل أنظمة الملاحة والسلامة الجوية.

ويرى مراقبون أن استئناف حركة الطيران، بالتوازي مع إعادة تشغيل المعابر البرية، يشكل مؤشراً على عودة تدريجية لمفاصل النقل في البلاد، بما قد ينعكس إيجاباً على الحركة الاقتصادية وحركة الأفراد. ويأتي إغلاق منفذ جديدة يابوس خلال الأيام الماضية في ظل تهديدات إسرائيلية طاولت المنطقة الحدودية، وسط مخاوف من استهدافات محتملة دفعت إلى تعليق العمل مؤقتاً وهو إجراء احترازي لضمان سلامة المدنيين والعاملين، لتتجه الحركة إلى معبر جوسية الحدودي مع لبنان في ريف محافظة حمص.

أما توقف حركة الطيران في مطار دمشق الدولي، فارتبط بتداعيات التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران في المنطقة، وما رافقه من مخاطر على سلامة الأجواء وخطوط الملاحة الجوية، قبل أن تُستأنف الرحلات مع تراجع مستوى التوتر وعودة الاستقرار النسبي.