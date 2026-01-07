سورية: ارتفاع الدولار إلى 124.5 ليرة في السوق الموازية

- شهدت السوق الموازية في سوريا ارتفاعاً في سعر الدولار إلى 124.5 ليرة، نتيجة عوامل متشابكة مثل عدم وضوح السياسات النقدية وارتفاع الطلب على الدولار لأغراض تجارية وشخصية، مما يعكس تقلبات السوق وحساسيتها لأي مستجدات. - الخبير الاقتصادي أيمن ديوب يوضح أن إصدار فئات نقدية جديدة خلق قلقاً بين المواطنين، مما دفعهم لشراء الدولار كملاذ آمن، وزيادة الطلب أدت لارتفاع السعر، مشيراً إلى تحديات في ضبط التدفقات المالية. - وزير المالية السوري محمد يسر برنية يعرب عن تفاؤله بمسار الليرة، مؤكداً على استقرارها في إطار إصلاحات اقتصادية، رغم مخاوف المواطنين من تأثير ارتفاع الدولار على القدرة الشرائية وتكاليف الاستيراد.

شهدت السوق الموازية في سورية خلال الأيام الماضية ارتفاعاً جديداً في سعر الدولار الأميركي، ليصل سعر الشراء صباح الأربعاء إلى 123.5 ليرة سورية، وسعر البيع إلى 124.5 ليرة سورية، وفق العملة الجديدة. ويأتي هذا الارتفاع بعد فترة من الاستقرار النسبي، ما يعكس الطبيعة المتقلبة للسوق الموازية وحساسيتها لأي مستجدات اقتصادية أو نقدية.

ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور أيمن ديوب أن هذا الارتفاع يعود إلى عوامل متشابكة عدة، أبرزها عدم وضوح السياسات النقدية، وارتفاع الطلب على الدولار لأغراض تجارية وشخصية، إضافة إلى عامل نفسي مرتبط بإصدار فئات نقدية جديدة. وأوضح الديوب في حديثه لـ"العربي الجديد" أن "إعلان الحكومة استبدال العملة القديمة بفئات نقدية جديدة خلق حالة من القلق بين المواطنين والتجار، دفعت الكثيرين إلى شراء الدولار باعتباره ملاذاً آمناً لحماية مدخراتهم أو لتأمين مستلزمات أساسية مستوردة، ما أدى بشكل طبيعي إلى زيادة الطلب وارتفاع السعر".

وأضاف الديوب أن السوق الموازية تتأثر بسرعة بأي خطوة تتخذها الحكومة في القطاع النقدي، ولذلك فإن أي إعلان عن فئات نقدية جديدة، أو تعديل السياسات المصرفية غالباً ما يؤدي إلى زيادة التقلبات. ويشير الخبير إلى أن هذا الارتفاع يعكس أيضاً تحديات مستمرة في ضبط التدفقات المالية وتحويلات الاستيراد، والعجز النسبي في قدرة الحكومة على التحكم في العرض النقدي مقابل الطلب على العملات الأجنبية.

وفي المقابل، أعرب وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، عن تفاؤله بمسار الليرة السورية خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً أنها تتجه نحو الاستقرار في إطار حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية التي تعمل عليها الحكومة. وقال برنية في تصريح سابق لـ"العربي الجديد": "الليرة السورية ستكون مستقرة، ولا داعي للقلق. المرحلة المقبلة تحمل مؤشرات إيجابية، والعملة الوطنية ستبقى مصدر ثقة واعتزاز لجميع السوريين".

ويخشى متعاملون ومواطنون أن يؤدي استمرار ارتفاع سعر الدولار إلى مزيد من الضغط على القدرة الشرائية، خصوصاً في ظل الفجوة الكبيرة بين السعر الرسمي للدولار في المصرف المركزي والسعر في السوق الموازية، مما يزيد من تكاليف الاستيراد، ويعقد قدرة الأسر على تلبية احتياجاتها الأساسية، وبالإضافة إلى التأثير المباشر بالمواطنين، فإن ارتفاع الدولار في السوق الموازية يؤثر أيضاً بالأسعار في الأسواق المحلية، لا سيما السلع المستوردة، ويزيد الضغوط التضخمية، ويجعل أي خطة حكومية لإعادة الاستقرار النقدي أكثر صعوبة.

وفي هذا السياق، يرى الديوب أن "إدارة السوق الموازية تتطلب وضوحاً في السياسات النقدية، وتحفيز المواطنين على استخدام القنوات الرسمية للتحويلات، إضافة إلى التواصل الواضح حول أي تغييرات في العملة أو الفئات النقدية الجديدة لتقليل الأثر النفسي على السوق".