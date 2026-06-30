سورية: اختناق مؤقت في تزويد المحروقات ينعش طوابير المازوت

- شهدت سورية أزمة ازدحام أمام محطات الوقود بسبب إشاعات حول أسعار المحروقات، وأكدت وزارة الطاقة أن الأزمة مؤقتة نتيجة اختناق في عمليات التزويد وليس نقصاً في توفر المشتقات البترولية. - ارتفع الطلب على المحروقات بشكل ملحوظ قبل صدور نشرة الأسعار الجديدة، حيث أحجم بعض أصحاب المحطات عن طلب كميات جديدة، بينما فضل أصحاب المركبات تأجيل التعبئة. - أعلن وزير الطاقة السوري خفضاً في أسعار المشتقات النفطية بين 14% و20%، مما أثار تساؤلات حول قدرة منظومة التوزيع على التعامل مع التقلبات وضمان انسيابية وصول المواد الأساسية.

عادت أزمة الازدحام أمام عدد من محطات الوقود في سورية إلى الواجهة، بعد أيام من تداول إشاعات حول أسعار المحروقات، في وقت أكدت فيه وزارة الطاقة أن ما تشهده بعض المحطات حالة اختناق مؤقتة في عمليات التزويد، وليس نقصاً في توفر المشتقات البترولية، مشددةً على أن المخزون الاستراتيجي متوفر، وأن عمليات التوريد والنقل والتوزيع مستمرة بصورة منتظمة.

وبينما عزت الجهات الرسمية الأزمة إلى تغيّر مفاجئ في سلوك السوق، تحدّث مواطنون عن صعوبات في الحصول على مادة المازوت، واصطفاف طوابير أمام عدد من المحطات، مطالبين بخطط حكومية أكثر فاعلية لتفادي تكرار مثل هذه الأزمات.

وقالت وزارة الطاقة، في بيان رسمي اليوم الثلاثاء، إن ما تشهده بعض محطات الوقود حالة اختناق مؤقتة في عمليات التزويد، وليس نقصاً في توفر المشتقات البترولية، مؤكدة أن المخزون الاستراتيجي متوفر، فيما تواصل الشركات والمؤسسات المختصة عمليات التخزين والنقل والتزويد بصورة منتظمة.

وأوضحت أن هذا الواقع جاء نتيجة تغيّر مفاجئ في سلوك السوق خلال الأيام الماضية، عقب تداول إشاعات حول أسعار المحروقات، ما أدى إلى انخفاض مخزون عدد من المحطات، قبل أن يرتفع الطلب بصورة كبيرة خلال فترة قصيرة، وهو ما تسبب بازدحام مؤقت في بعض مواقع البيع. وأضافت أنها تتابع، بالتنسيق مع الشركات والمؤسسات المختصة، تكثيف عمليات الاستجرار والتوزيع، بما يضمن تعزيز وصول المشتقات البترولية إلى محطات الوقود واستعادة الانسيابية الطبيعية في عمليات التزويد بأسرع وقت ممكن.

ودعت الوزارة المواطنين إلى عدم التهافت على شراء المحروقات، مؤكدة أن المواد متوفرة وأن عمليات التوريد مستمرة بصورة منتظمة، بما يسهم في إنهاء حالة الازدحام المؤقتة وعودة الأوضاع إلى طبيعتها.

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وفي السياق ذاته، قال مدير مديرية الاتصال في الشركة السورية للبترول، صفوان الشيخ أحمد، في تصريحات لوسائل إعلام رسمية، إن الطلب على المحروقات ارتفع بشكل ملحوظ خلال الفترة التي سبقت صدور نشرة الأسعار الجديدة، إذ أحجم عدد من أصحاب المحطات عن طلب كميات جديدة من مادة المازوت تجنباً للخسائر المحتملة، فيما فضّل أصحاب المركبات تأجيل التعبئة انتظاراً لانخفاض الأسعار.

وأضاف الشيخ أحمد أن الشركة السورية للبترول و"سادكوب" تعملان بكامل طاقتهما لتلبية الطلب المتزايد، مشيراً إلى أن معظم الطلب يتركز حالياً في دمشق وريفها، مع استمرار عمليات نقل المحروقات إلى مختلف المحطات، وأن الصهاريج تواصل عملها بشكل طبيعي ولا يوجد أي انقطاع من المصدر. وأكد أن السوق سيشهد حالة من الاستقرار خلال يوم أو يومين مع تلبية الطلبات المتراكمة، نافياً صحة الشائعات المتداولة بشأن وجود محروقات غير مطابقة للمواصفات، ومشدداً على أن جميع المواد المتوفرة من أفضل الأنواع وتتمتع بجودة عالية.

في المقابل، قال المواطن عبد الله الخالد، من مدينة حلب، لـ"العربي الجديد"، إنه أمضى ساعات في التنقل بين أكثر من محطة للحصول على كمية من المازوت، مضيفاً: "المحطات تشهد طوابير طويلة، وفي بعض الأحيان تنفد الكميات قبل أن يصل الدور إلى جميع المنتظرين. المواطن هو من يتحمل نتيجة أي اضطراب في السوق، لذلك يجب أن تكون لدى الدولة خطط جاهزة لمعالجة أزمة الطوابير، سواء عند ارتفاع الأسعار أو انخفاضها أو حتى في حال تراجع الكميات المتاحة".

ومن محافظة إدلب، قال المواطن نور الدين العبد إن مشهد الطوابير أمام محطات المازوت بات يتكرر مع كل تغيّر في الأسعار أو تداول أنباء عن تعديلات مرتقبة، مضيفاً: "نحتاج إلى آليات تضمن استمرار التزويد بشكل طبيعي، وعدم ترك المواطنين أمام حالة من القلق تدفعهم إلى التهافت على شراء المحروقات. المطلوب إجراءات استباقية تمنع تكرار هذه المشاهد".

وتأتي أزمة الازدحام الحالية بعد أسابيع قليلة من اضطرابات شهدتها السوق السورية، تمثلت بانقطاع أو تراجع توفر الغاز المنزلي والبنزين وبعض المشتقات النفطية، مع ارتفاع الطلب عليها في ظل غلاء الأسعار، قبل إعلان تخفيض أسعار المحروقات قبل ثلاثة أيام، ما أعاد النقاش حول قدرة منظومة التوزيع على التعامل مع التقلبات المفاجئة في السوق، وضمان انسيابية وصول المواد الأساسية إلى مختلف المحافظات.

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وكان وزير الطاقة السوري، محمد البشير، قد أقر السبت الماضي خفضاً في أسعار المشتقات النفطية يراوح بين 14% و20%، بعد دراسة المعطيات الفنية والاقتصادية المرتبطة بواقع سوق المواد البترولية، وفق ما أعلنته وزارة الطاقة.

وشملت الأسعار الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ فور صدورها، خفض سعر ليتر بنزين أوكتان (95) بنسبة 20.39%، ليصل إلى 130 ليرة سورية جديدة، وبنزين أوكتان (90) بنسبة 19.97%، ليصل إلى 125 ليرة سورية جديدة، فيما خُفّض سعر ليتر الديزل بنسبة 14.37%، ليصل إلى 107 ليرات سورية جديدة. كذلك انخفض سعر أسطوانة الغاز المنزلي بنسبة 15.5% إلى 1500 ليرة سورية جديدة، وسعر أسطوانة الغاز الصناعية بنسبة 15.49% إلى 2400 ليرة سورية جديدة.

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