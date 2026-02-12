سورية: إنذار محافظ السويداء للتجار والمعتدين

أصدر محافظ السويداء مصطفى البكور بلاغاً، اليوم الخميس، شدد فيه على منع الاستغلال ورفع الأسعار في المحافظة الواقعة جنوبي سورية، وذلك بعد ارتفاع أسعار المحروقات والخبز نتيجة عمليات استغلال تسببت بازدهار السوق السوداء لبيع الوقود. وأكد المحافظ أن البلاغ "جاء حرصاً على صون كرامة المواطنين في المحافظة وحماية الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وانطلاقاً من المسؤولية في تعزيز الأمن المجتمعي ومنع الممارسات التي تضر بالمواطنين".

وطالب محافظ السويداء التجار بالالتزام بالأسعار العادلة والامتناع عن الاستغلال ورفع الأسعار غير المبرر، لما لهذه الممارسات من تفاقم للضغوط المعيشية على المواطنين. كذلك حمّل التجار المسؤولية القانونية عن المخالفات في ظل الظرف الحساس الذي يتطلب أعلى درجات الانضباط، وفق نص البلاغ. وقال: "في حال تعرُّض أي سائق أو ناقل بضائع لحوادث تشليح أو سرقة أو إيذاء، فستحمل المسؤولية الكاملة للتاجر". وأوضح أن "كل من يثبت عليه الاستغلال ورفع الأسعار والإضرار بالمواطنين سيكون عرضة لإجراءات صارمة قد تصل إلى المنع من مزاولة العمل داخل المحافظة".

من جهته، أكد مدير العلاقات الإعلامية في مديرية إعلام السويداء، قتيبة عزام، لـ"العربي الجديد"، أن المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا "الحرس الوطني" في السويداء تشهد حالة فلتان وفوضى أمنية، حيث تكررت حالات السرقة والخطف والسلب وجرائم القتل والابتزاز. ولفت عزام إلى أن "بلاغ محافظ السويداء جاء بعد تسجيل عدة حالات سلب وخطف بحق سائقي شاحنات وآليات من خارج المحافظة، كانت تدخل مناطق سيطرة المجموعات الخارجة عن القانون لتفريغ حمولتها، إذ تعترضهم مجموعات مسلحة تعتدي عليهم وتختطفهم وتسلب ممتلكاتهم".

وأوضح عزام أن "السويداء تحولت إلى سوق سوداء لبيع المحروقات، وحتى ربطة الخبز، نتيجة استغلال عدد من الأشخاص للأوضاع التي تشهدها المحافظة، ومعظمهم مرتبطون بما يسمى الحرس الوطني، إذ يحتكرون المواد المذكورة ويبيعونها عبر السوق السوداء". وأشار إلى أن سعر لتر البنزين في السوق السوداء ضمن المحافظة تجاوز 100 ألف ليرة سورية (9 دولارات)، بينما وصل سعر لتر المازوت إلى 50 ألف ليرة سورية (4 دولارات)، وربطة الخبز إلى 25 ألف ليرة سورية (2.5 دولار).

وأضاف عزام: "هناك مجموعة من الأشخاص تتحكم بقرار السويداء ومصيرها ولقمة عيش المواطن"، مردفاً: "إن نظام بشار الأسد لم يسقط في السويداء حتى اليوم، إذ كانت تلك المجموعة على ارتباط وثيق بالنظام البائد، ومنهم متورطون في عدة قضايا، أبرزها تجارة المخدرات، إضافة إلى انتهاكات بحق الشعب السوري عامة وأبناء السويداء خاصة، خلال سنوات الثورة السورية". ودخلت قافلة مساعدات إنسانية، أمس الأربعاء، إلى المحافظة عقب استئناف حركة المرور وإعادة فتح الطريق المؤدي إليها، بعد إغلاقه من قبل مجموعات مسلحة تابعة للشيخ حكمت الهجري.