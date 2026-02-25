سندات أوروبا ملاذ آمن بوجه تقلبات الذكاء الاصطناعي

قد تُثبت السندات الحكومية الأوروبية جاذبيتها للمستثمرين الباحثين عن ملاذ من تقلبات الأسهم الأميركية الناجمة عن تطورات الذكاء الاصطناعي، وفقًا لما ذكرته مجموعة "آي. إن. جي. إن. في". ومع تصاعد تقلبات الأسهم في الولايات المتحدة، يظل سوق السندات في منطقة اليورو مستقراً نسبياً، مقدماً عوائد جذابة مقارنة بمستوى المخاطر، بحسب ما كتبه ميشيل توكر، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة الأوروبية، في مذكرة اليوم الأربعاء ونقلتها "بلومبيرغ".

وعادت ما تُعرف بـ"صفقة الخوف من الذكاء الاصطناعي" للظهور هذا الأسبوع، بعدما تراجعت أسهم شركات التوصيل والبرمجيات وسط مخاوف من أن تُربك التكنولوجيا نماذج أعمالها. وفي هذا السياق، يمكن حتى للإعلانات أو إطلاق المنتجات التي تبدو طفيفة أن تتسبب بتحركات حادة في أسهم شركات بعينها.

وقال توكر: "من غير المرجح أن تُحسم اضطرابات الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بين عشية وضحاها. إن التقلب النسبي للأسهم الأميركية مقارنة بسندات حكومات منطقة اليورو يجعل السندات تبدو أكثر جاذبية على نحو متزايد". وقد لامس مؤشر قياس تقلبات أسعار الفائدة الأوروبية أدنى مستوى له منذ عام 2021 هذا الشهر، في حين بدأت تقلبات الأسهم الأميركية بالارتفاع تدريجياً.

ويرى بنك "أي.أن.جي" أن الديون الأوروبية تمثل ملاذاً جذاباً، لأن اقتصاد المنطقة أقل اعتماداً على قطاع التكنولوجيا في آفاق نموه، كما أن حالة عدم اليقين بشأن السياسة النقدية تراجعت منذ صدمة التضخم في عام 2022. وفي المقابل، فإن أي تراجع في مكانة الولايات المتحدة كملاذ آمن قد يدعم الطلب العالمي على الديون الأوروبية.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية عبر مختلف الآجال يوم الأربعاء، بقيادة الآجال الأطول. وتفوقت أسواق الديون الأوروبية في الأداء، إذ لم تتغير عوائد السندات الإيطالية والفرنسية كثيراً، فيما ارتفعت العوائد الألمانية بنقطة أساس واحدة عند الطرف الطويل من المنحنى. وقال توكر إن تحولاً واسعاً من الأسهم إلى السندات قد يحد من ارتفاع العوائد الناتج عن المعروض القياسي من ديون حكومات منطقة اليورو هذا العام.

وعلى الصعيد العالمي، أشار بنك "آي.أن.جي" إلى أن الأسهم تمثل 70% من محافظ المستثمرين، وأن هذا التموضع ممتد بوضوح مقارنة بتوزيع أكثر تحفظًا بنسبة 60% للأسهم و40% للسندات. وكتب توكر: "قد لا يأخذ إعادة التوازن شكل موجة بيع حادة، لكن مع استمرار التقلبات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، يمكننا تصور سيناريو تتراجع فيه الأسهم تدريجيًا لمصلحة السندات"، وفق "بلومبيرغ".

تأتي هذه التطورات في سياق تحولات أوسع في هيكل المحافظ الاستثمارية عالمياً، بعد سنوات من تفوق الأسهم الأميركية، ولا سيما أسهم التكنولوجيا، على فئات الأصول الأخرى. فقد أدى الزخم المرتبط بالذكاء الاصطناعي إلى تركّز استثماري مرتفع في عدد محدود من الشركات الكبرى، ما جعل الأسواق أكثر حساسية لأي أخبار أو تقييمات جديدة تتعلق بالقطاع. في المقابل، استفادت أسواق السندات الأوروبية من تراجع ضغوط التضخم مقارنة بذروة 2022، ومن انحسار قدر من عدم اليقين المرتبط بمسار السياسة النقدية. كما أن اقتصادات منطقة اليورو أقل اعتماداً نسبياً على شركات التكنولوجيا العملاقة كمحرك رئيسي للنمو، ما يقلل انتقال عدوى التقلبات القطاعية إلى سوق السندات السيادية.

ويعزز هذا المشهد فرضية إعادة التوازن في المحافظ الاستثمارية، خصوصاً في ظل ارتفاع وزن الأسهم إلى نحو 70% من إجمالي الأصول، مقابل نموذج 60-40 التقليدي. ومع استمرار الضبابية المرتبطة بتطورات الذكاء الاصطناعي، قد تتجه شريحة من المستثمرين إلى تقليص انكشافها على الأسهم تدريجياً وزيادة مخصصاتها في السندات الأوروبية، بحثاً عن استقرار نسبي وعوائد معدّلة حسب المخاطر الأكثر جاذبية.