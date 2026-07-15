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سلطان أحمد بن سليم يتولى إدارة أكبر شركة لإدارة الموانئ في ماليزيا

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15 يوليو 2026
رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية سلطان أحمد بن سليم في نيويورك، 19 سبتمبر 2023 (Getty)
رئيس موانئ دبي السابق سلطان أحمد بن سليم، نيويورك، 19 سبتمبر 2023 (Getty)
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قالت وكالة رويترز الأربعاء، إن الرئيس التنفيذي السابق لشركة موانئ دبي العالمية (دي.بي ورلد) سلطان أحمد بن سليم سيتولى إدارة شركة إم.إم.سي هولدينغز للموانئ الماليزية، على أن يغادر الرئيس التنفيذي الحالي منصبه في الحال، وفقا لمذكرة اطلعت عليها الوكالة.

وتضع هذه الخطوة السيطرة المباشرة على أكبر مشغل للموانئ في ماليزيا في يد بن سليم الرئيس التنفيذي لشركة إم.إم.سي، الذي استقال من منصبه في موانئ دبي العالمية في فبراير/ شباط الماضي بعد التدقيق في مراسلات بريد إلكتروني مع الممول الأميركي جيفري إبستين المدان بارتكاب جرائم جنسية نشرتها وزارة العدل الأميركية.

ولم يدل بن سليم بتعليق علني بشأن الرسائل مع إبستين، الذي توفي في السجن عام 2019 في أثناء انتظار المحاكمة بتهم الاتجار بالجنس. ولم يتسن لرويترز التواصل مع بن سليم حتى الآن. ولم تشر مذكرة إم.إم.سي هولدنغز، بتاريخ 12 يوليو/ تموز، إلى سبب رحيل الرئيس التنفيذي أزمان شاه محمد يوسف عن منصبه، كما لم تحدد موعدا لتعيين بديل دائم له. ولم يُعرف متى تم تعيين المخضرم بن سليم في منصب الرئيس التنفيذي لإم.إم.سي للموانئ. ولم ترد شركة إم.إم.سي الماليزية حتى الآن على طلب للتعليق على فحوى المذكرة. ولم يرد أزمان بعد على اتصالات هاتفية ورسائل نصية للتعليق.

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وإم.إم.سي للموانئ هي أكبر مجموعة لتشغيل الموانئ في ماليزيا، مع وجود سبعة موانئ تقع على طول مضيق ملقة أو بالقرب منه. ويربط المضيق المحيطين الهندي والهادئ وهو أحد أهم الممرات المائية في العالم التي لا يمكن للتجارة العالمية الاستغناء عنه. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن المضيق من بين أهم المسارات البحرية لنقل النفط في العالم من حيث حجم الشحنات.

وكان من المتوقع أن تسعى إم.إم.سي للموانئ إلى المضي قدما في ما يمكن أن يكون أكبر طرح عام أولي في ماليزيا منذ ما يزيد على 10 أعوام، لكن الشركة قررت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إرجاء الإدراج المزمع. وجاء في المذكرة بتاريخ 12 يوليو/ تموز، والموجهة إلى إدارة إم.إم.سي للموانئ والرؤساء التنفيذيين للموانئ العاملة بها، أن جميع المسائل التي كانت ستحال إلى الرئيس التنفيذي السابق للمجموعة يتعين الآن إحالتها مباشرة إلى مكتب بن سليم.

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وأضافت المذكرة: "لم يعد أزمان يشغل منصب الرئيس التنفيذي لإم.إم.سي للموانئ، والقرار بأثر فوري". وجاء في المذكرة أيضا أن الخط المؤقت لرفع التقارير يهدف إلى الحفاظ على استقرار القيادة والحوكمة وصنع القرار عبر المجموعة. وقال بن سليم في المذكرة إنه يتوقع استمرار العمليات والمشاريع الاستراتيجية دون انقطاع، وإن الشركة ستحافظ على زخم الأعمال مع ضمان الاستمرارية والاستقرار في جميع الموانئ التي تشغلها إم.إم.سي للموانئ. وأعلنت موانئ دبي العالمية في 13 فبراير/ شباط استقالة بن سليم بأثر فوري، وتعيين عيسى كاظم رئيسا لمجلس الإدارة ويوفراج نارايان رئيسا تنفيذيا للمجموعة.

(رويترز)

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