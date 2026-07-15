قالت وكالة رويترز الأربعاء، إن الرئيس التنفيذي السابق لشركة موانئ دبي العالمية (دي.بي ورلد) سلطان أحمد بن سليم سيتولى إدارة شركة إم.إم.سي هولدينغز للموانئ الماليزية، على أن يغادر الرئيس التنفيذي الحالي منصبه في الحال، وفقا لمذكرة اطلعت عليها الوكالة.

وتضع هذه الخطوة السيطرة المباشرة على أكبر مشغل للموانئ في ماليزيا في يد بن سليم الرئيس التنفيذي لشركة إم.إم.سي، الذي استقال من منصبه في موانئ دبي العالمية في فبراير/ شباط الماضي بعد التدقيق في مراسلات بريد إلكتروني مع الممول الأميركي جيفري إبستين المدان بارتكاب جرائم جنسية نشرتها وزارة العدل الأميركية.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أهمية مضيق ملقة للتجارة العالمية؟ ما هي الأسباب المحتملة لرحيل الرئيس التنفيذي الحالي لشركة إم.إم.سي هولدينغز؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

ولم يدل بن سليم بتعليق علني بشأن الرسائل مع إبستين، الذي توفي في السجن عام 2019 في أثناء انتظار المحاكمة بتهم الاتجار بالجنس. ولم يتسن لرويترز التواصل مع بن سليم حتى الآن. ولم تشر مذكرة إم.إم.سي هولدنغز، بتاريخ 12 يوليو/ تموز، إلى سبب رحيل الرئيس التنفيذي أزمان شاه محمد يوسف عن منصبه، كما لم تحدد موعدا لتعيين بديل دائم له. ولم يُعرف متى تم تعيين المخضرم بن سليم في منصب الرئيس التنفيذي لإم.إم.سي للموانئ. ولم ترد شركة إم.إم.سي الماليزية حتى الآن على طلب للتعليق على فحوى المذكرة. ولم يرد أزمان بعد على اتصالات هاتفية ورسائل نصية للتعليق.

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موانئ عملاقة في مضيق ملقة

وإم.إم.سي للموانئ هي أكبر مجموعة لتشغيل الموانئ في ماليزيا، مع وجود سبعة موانئ تقع على طول مضيق ملقة أو بالقرب منه. ويربط المضيق المحيطين الهندي والهادئ وهو أحد أهم الممرات المائية في العالم التي لا يمكن للتجارة العالمية الاستغناء عنه. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن المضيق من بين أهم المسارات البحرية لنقل النفط في العالم من حيث حجم الشحنات.

وكان من المتوقع أن تسعى إم.إم.سي للموانئ إلى المضي قدما في ما يمكن أن يكون أكبر طرح عام أولي في ماليزيا منذ ما يزيد على 10 أعوام، لكن الشركة قررت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إرجاء الإدراج المزمع. وجاء في المذكرة بتاريخ 12 يوليو/ تموز، والموجهة إلى إدارة إم.إم.سي للموانئ والرؤساء التنفيذيين للموانئ العاملة بها، أن جميع المسائل التي كانت ستحال إلى الرئيس التنفيذي السابق للمجموعة يتعين الآن إحالتها مباشرة إلى مكتب بن سليم.

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وأضافت المذكرة: "لم يعد أزمان يشغل منصب الرئيس التنفيذي لإم.إم.سي للموانئ، والقرار بأثر فوري". وجاء في المذكرة أيضا أن الخط المؤقت لرفع التقارير يهدف إلى الحفاظ على استقرار القيادة والحوكمة وصنع القرار عبر المجموعة. وقال بن سليم في المذكرة إنه يتوقع استمرار العمليات والمشاريع الاستراتيجية دون انقطاع، وإن الشركة ستحافظ على زخم الأعمال مع ضمان الاستمرارية والاستقرار في جميع الموانئ التي تشغلها إم.إم.سي للموانئ. وأعلنت موانئ دبي العالمية في 13 فبراير/ شباط استقالة بن سليم بأثر فوري، وتعيين عيسى كاظم رئيسا لمجلس الإدارة ويوفراج نارايان رئيسا تنفيذيا للمجموعة.

(رويترز)