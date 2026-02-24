سلجوق بيرقدار يدخل قائمة "فوربس" لأغنياء تركيا بثروة 2.7 مليار دولار

- دخل سلجوق بيرقدار وشقيقه هالوك قائمة أغنياء تركيا، حيث يحتل سلجوق المركز العاشر بثروة 2.7 مليار دولار، بفضل تنويع الاستثمارات والتصدير رغم التحديات الاقتصادية. - تتصدر قائمة أغنياء تركيا حمدي أولوكايا بثروة 13.5 مليار دولار، وتحتل إيبيك كيراج المركز الأول بين النساء بثروة 3.2 مليارات دولار، مع وجود حوالي 35 مليارديرًا في البلاد. - يُعرف سلجوق بيرقدار بـ"الأب الروحي" للطائرات المسيّرة التركية، ويشغل منصب المدير الفني لشركة بايكار، ويشرف على مهرجان تكنوفست، وهو صهر الرئيس أردوغان.

دخل سلجوق بيرقدار وشقيقه هالوك، المساهمان الرئيسيان في شركة بايكار للصناعات الدفاعية، في قائمة أغنياء تركيا، وفق آخر قائمة لمجلة فوربس الأميركية المتخصصة، من دون تغييرات أخرى تذكر على عالم الأغنياء في البلاد. وأعلنت "فوربس" في فبراير/ شباط 2026 عن قائمة أغنى الأشخاص في تركيا، ليحتل حمدي أولوكايا، مالك مجموعة شوباني الغذائية، المركز الأول بثروة شخصية تبلغ 13.5 مليار دولار، بينما جاء مراد أولكر في المركز الثاني بثروة قدرها 5.3 مليارات دولار، وحلّ شعبان جميل قازانجي ثالثاً بثروة 5.1 مليارات دولار.

وحل إرمان إلكاك في المركز الرابع بـ3.7 مليارات دولار، وفريدون غيتشغيل خامساً بـ3.4 مليارات دولار، وفريت فايق شاهينك في المركز السادس بـ3.1 مليارات دولار، وسماحات سيفيم أرسيل في المركز السابع بـ3.1 مليارات دولار، وفيلز شاهينك في المركز الثامن بـ2.9 مليار دولار، ومصطفى رحمي كوتش في المركز التاسع بـ2.7 مليار دولار، بينما أتى سلجوق بيرقدار في المركز العاشر، بثروة تقدر بنحو 2.7 مليار دولار.

ويلفت رئيس مركز الفكر للدراسات في إسطنبول، باكير أتاجان، إلى أنه ورغم الوضع الاقتصادي الضاغط في تركيا، مع ارتفاع التضخم إلى نحو 30,8% وتراجع الليرة، فإن كبار رجال الأعمال والأغنياء، حافظوا على ثرواتهم، بل وزادوها خلال العام الماضي. ويوضح أتاجان أنّ سرّ تنامي الثروة يعود إلى تنويع استثمارات الأغنياء، والاعتماد على التصدير والأسواق الخارجية. وحول أسماء السيدات الأغنى في تركيا، والتي لم يتطرق لها الإعلام التركي، يضيف أتاجان لـ"العربي الجديد" أنّ إيبيك كيراج لم تزل في أعلى قائمة أغنى النساء في تركيا بثروة تقدر بنحو 3.2 مليارات دولار، مشيراً إلى أنها وثاني أغنى سيدات تركيا، سماحات أرسيل، من ورثة عائلة كوتش الغنية.

ويضيف أتاجان أنّ تركيا لا تعد من الدول التي تفرز أصحاب ثروات كل عام، إذ لا يتعدى عدد المليارديرات الذين تنشر أسماؤهم في القوائم العالمية أو الإحصاءات المحلية، 35 مليارديراً. وأشار إلى أن إجمالي الثروة لأغنى 100 شخصية في تركيا، لا تزيد عن 130 مليار دولار، و"هذا الرقم لا يصل لثروة عاشر أغنى رجل في العالم، وفق ما نشرته فوربس أخيراً"، بحسب قوله.

وأصدرت "فوربس" قائمة الأغنى في العالم لهذا العام، تصدرها إيلون ماسك بثروة 838 مليار دولار وجاء وارن بافيت عاشراً بثروة 148 مليار دولار. وأشار أتاجان، إلى أنّ أغنياء تركيا لا يزالون ينحدرون من قطاعات تقليدية، كصناعة الأغذية والطاقة والإنشاءات، قبل أن يحلّ بيرقدار من صناعة المسيّرات، "ما يعني أنّ الصناعات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي لم يفرزا أغنياء بعد في تركيا".

سلجوق بيرقدار.. صهر أردوغان و"الأب الروحي" للمسيّرات

وعادة ما يخلط البعض بين رجل الأعمال سلجوق بيرقدار الذي دخل قائمة "فوربس" وسلجوق بيرقدار أوغلو رئيس هيئة الأركان العامة للجيش التركي. ويُعرف رجل الأعمال سلجوق بيرقدار على نطاق واسع بأنه "الأب الروحي" للطائرات التركية المسيّرة. ويشغل بيرقدار أيضاً منصب المدير الفني لشركة بايكار، ويوصف بأنه العقل المدبر وراء تطوير مسيرات "بيرقدار TB2" التي اكتسبت شهرة عالمية. كما يشرف بيرقدار على تنظيم مهرجان تكنوفست، السنوي في تركيا، بصفته رئيس مجلس إدارة مؤسسة فريق التكنولوجيا التركي. وهو أيضاً صهر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان

، إذ تزوج من ابنته سمية أردوغان عام 2016.