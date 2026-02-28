سلام يطمئن اللبنانيين: لا داعي للهلع والمواد متوفرة لمدة شهرين

- عقد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام اجتماعاً لمتابعة جهوزية المؤسسات وضمان انتظام الخدمات، داعياً اللبنانيين للتحلي بالحكمة ووضع مصلحة البلاد أولاً، مع التأكيد على الجهود الدبلوماسية لتجنب تداعيات الحرب. - طمأن سلام المواطنين بتوافر المواد الغذائية والأدوية والمحروقات لشهرين، واستمرار عمل مطار رفيق الحريري الدولي بشكل طبيعي، رغم إلغاء بعض الرحلات. - حذر سلام من زيادة الأسعار غير المبررة، مؤكداً على استنفار الأجهزة لضبط المخالفات، مع تأكيد وزارة الطاقة على استقرار المحروقات وتوافر مخزون القمح.

في ضوء التطورات الإقليمية، عقد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، اليوم السبت، اجتماعاً موسعاً في السراي الكبير، وذلك لمتابعة "جهوزية المؤسسات وضمان انتظام الخدمات والمرافق العامة، وضرورة التشدد منعاً للاستغلال أو الاحتكار". وحضر الاجتماع برئاسة سلام كلٌّ من نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، ووزير الدفاع ميشال منسى، ووزير الداخلية أحمد الحجار، ووزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، ووزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، ووزير الصحة ركان ناصر الدين، ووزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، ووزير العدل عادل نصار، والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمد المصطفى، والأمين العام للهيئة العليا للإغاثة العميد بسام نابلسي، ورئيس وحدة إدارة الكوارث زاهي شاهين.

وناشد سلام "كل اللبنانيين التحلي بالحكمة والوطنية المطلوبة لوضع مصلحة لبنان فوق أي حساب آخر بهذه الظروف الصعبة التي تمرّ بها المنطقة وهذا يسمح بتجنيب البلاد مضاعفات"، مشدداً على أننا "نقوم بكل الاتصالات الدبلوماسية المطلوبة للمساعدة على تجنيب لبنان تداعيات الحرب الدائرة بالمنطقة".

وبعد انتهاء الاجتماع قرابة الاولى والنصف قال رئيس #مجلس_الوزراء الدكتور #نواف_سلام:

وأشار سلام في كلمة له بعد الاجتماع إلى أن "أجواء التوتر بالمنطقة ليست جديدة وواجبات الحكومة أن تكون جاهزة لكل طارئ ونحن منذ فترة طويلة، منذ أسابيع، لا بل منذ أشهر، اتخذنا كل الإجراءات الاستباقية لاحتمالات اندلاع حرب في المنطقة، من خلال الهيئة العليا للإغاثة، ووحدة إدارة الكوارث والوزارات المعنية، وبالتالي، اطمئن اللبنانيين إلى أن لا داعي للهلع إطلاقاً ولا سبب لتصديق الشائعات التي تخرج".

وأكد رئيس الورزاء اللبناني أن "المواد الغذائية والأدوية والمحروقات متوفرة بالأسواق لفترة تكفي لتلبية حاجات المواطنين لمدة لا تقلّ عن شهرين ولا داعي للهلع، ولا حاجة للتهافت على السوبرماركت والوقوف في طوابير أمام محطات البنزين أو الذهاب للصيدليات". وأكد كذلك أن "طرق الإمداد براً وبحراً وجواً مفتوحة، وأعطينا التوجيهات المطلوبة للعاملين بالمطار وكل المرافئ بتسريع تفريع البضائع وسلاسل الإمداد تعمل بالسرعة المطلوبة لإيصال البضائع للأسواق ولإبقاء المخزون بحال تجدّد".

كذلك، أشار سلام إلى أن "مطار رفيق الحريري الدولي يعمل بشكل طبيعي، وأن بعض الشركات ألغت رحلاتها الجوية، لكن شركة طيران الشرق الأوسط مستمرّة بتسيير رحلاتها للوجهات التي لم تقفل أجواءها". على صعيد ثانٍ، حذّر رئيس الوزراء اللبناني من أي زيادة غير مبررة للأسعار أو إخفاء سلع أو تقليلها أو السعي لاستغلال الظرف الحالي، مؤكداً أننا "لن نتهاون باتخاذ الاجراءات المطلوبة بشأنها"، مشدداً على أن "مديرية حماية المستهلك، والأجهزة الأمنية والنيابات العامة مستنفرة لمنع أي استغلال للوضع الحالي ولضبط المخالفات ومنع محاولات الاحتكار".

من جهتها، طمأنت وزارة الطاقة المواطنين اللبنانيين إلى أن لا أزمة محروقات ولا داعي للتهافت على المحطات. وقالت إنه "استناداً إلى حركة ومخزون المستودعات، كميات مادتي البنزين والديزل الموجودة الآن تكفي أقله لمدة 15 يوماً، هذا عدا البواخر المتوجهة إلى لبنان والمتوقع وصولها في الأيام القليلة المقبلة عدا عن مخزون المحطات". وجاء هذا، بعد أن شهدت محطات الوقود في بيروت وطرابلس وصيدا ومدن أخرى ازدحاماً من قبل المواطنين الذين تهافتوا لتعبئة مركباتهم، خوفاً من انقطاع الإمدادات.

وفي السياق، طمأن رئيس اتحاد نقابات الأفران والمخابز ناصر سرور المواطنين إلى أن "لا أزمة خبز في لبنان، وأن وضع الرغيف مستقر، رغم الظروف والتطورات العسكرية القائمة في المنطقة". وأكد سرور في بيان أنّ "مخزون القمح المتوافر حالياً يكفي لأكثر من شهرين، إضافة إلى بواخر قمح متعاقد عليها في طريقها إلى لبنان، ما يعزز الاطمئنان إلى استمرارية الإنتاج"، مشيراً إلى "وجود خطة عمل مشتركة بين تجمع المطاحن ووزارة الاقتصاد والتجارة لتأمين مصادر إضافية ومتنوعة للقمح، بما يضمن استقرار السوق والحفاظ على الأمن الغذائي".